Bývalý šéf Škody si naběhl na vidle, oponuje nejvyššímu nadřízenému v odporu proti zákazu spalovacích motorů

/ Foto: Škoda Auto

A jeho nedomyšlená vyjádření jen potvrzují, kdo v boji za nesmyslné nařizování elektromobilů tahá za nitky. Předpokládáme, že tohle skončí minimálně nepříliš přátelskou schůzkou kdesi ve Wolfsburgu.

Už léta se ptáme, kdo je skutečným strůjcem regulací EU, které v posledních letech směřují hlavně k nařizování elektrických aut za každou cenu. Politici? Úředníci? Ve výsledku ano, ale skutečně někdo věří, že lidé, které denně vídáme nezvládat triviální agendu související s řízením jim svěřených zemí či nadnárodních institucí, jsou najednou schopni dát strategicky a organizačně dohromady řešení tak drastických proměn světa kolem sebe? Nevěříme tomu ani v nejmenším, nikdy jsme tomu nevěřili.

Žijeme ve světě, kde za nitky tahají protřelí byznysmeni, kteří postupem času zjistili, že než se prát na volném trhu s nespočtem konkurentů, z nichž kterýkoli může vymyslet něco lepšího a vypálit jim rybník, je lepší si celé prostředí „ochočit” a zajistit si, aby se na něm dělo jen to, co je pro ně dobré. Je jistě nadsazené říci, že každý politik je jen loutkou vlivných podnikatelů, tak snadné to není, že se ale z politiky místo prosazování vůle obyčejné většiny stalo spíše místo, kde je prosazována vůle privilegované menšiny, je snad dnes už mimo jakoukoli pochybnost.

Právě ve světě aut je to patrné dnes a denně. Proč vůbec někdo chce přechod na elektrická auta a nic jiného? Plánovaný na 12 let dopředu, proboha? Naprostá většina lidí taková auta odmítá i v Německu, v zemích, jako je ta naše, je nekupuje skoro nikdo, zákazy spalovacích motorů jsou odmítány téměř všemi, přesto jsou na stole jako jediná schůdná cesta? K čemu vlastně? Abychom jezdili hůř dvakrát dražšími auty s pochybným ekologickým přínosem? Nedává to žádný smysl, není to ani demokracie, ani racionalita, nemá to oporu ve vědě a technice, je to z prstu vycucaný nesmysl.

S jakou motivací tedy vznikl? S tou výše zmíněnou. Pár velkých automobilek, ne nutně domluvených, napadlo, že jejich existence se tane do budoucna snazší, když si dnes uzákoní jediné technické řešení aut, do kterého nasypou stamililardy, na ostatní se vykašlou a i v roce 2035 budou prosperovat. Takhle je to prostý, zapěl by Martin Maxa. A v detailech to není o moc složitější - je to tak iracionální, investicemi tak mohutně zatížené řešení, že to vytlačuje většinu nové konkurence mimo hru, většina jí jednoduše nemůže přijít. Jistě, nikdy se jí nezbavíte zcela, není ale možné, aby někdo zítra přišel s něčím jednoduchým, levným, „dostačujícím” a uspěl. Všichni musí nabízet tu samou hloupost, odlišovat se leda v detailech. A to si pište, že ten, kdo do ní sype peníze skoro 20 let, se s ní v roce 2035 bude umět vypořádat lépe než většina ostatních.

Že se tento přístup automobilkám vrátí jako bumerang, je nabíledni, v dlouhodobém časovém horizontu vždy zvítězí racionalita, se kterou elektromobily nemají nic společného. A to už lidé, kteří dnes těmto firmám vládnou, dávno nebudou u válu. Sami se dnes rádi staví do role mučedníků, kterým EU vlastně ubližuje, však jim komplikuje byznys... Mnozí z nich ale mají máslo na hlavě a ani nejsou schopni domyslet, že to dávají okatě najevo.

Jedním z takových je Thomas Schäfer, bývalý šéf Škody, dnes šéf VW jako značky, jehož vyjadřování na toto téma se mi velmi zajídalo už v jeho předchozí roli. Dnes je v situaci, kdy země, ze které pochází a ve které pracuje, stojí v čele koalice států, které odporují zákazu spalovacích motorů a chtějí, aby byla povolena i jiná CO2-neutrální řešení, jako třeba syntetická paliva. To by přece měl jako mučedník podporovat, být rád, že se zbaví toho elektrického břímě... Ale kdeže, Schäfer se odkopal a jasně dal najevo, že VW patří mezi automobilky, které si nesmyslnou úplnou elektrifikaci vymiňují.

„Tato diskuse odvádí pozornost od podstaty věci,“ řekl Schäfer kolegům z Autocaru při odhalení konceptu Volkswagen ID.2all, který maluje absurdní náhradu Škody Fabia za více jak 600 tisíc Kč. „Z mého pohledu je to zbytečný šum. Do roku 2035 to (spalovací motory - pozn. red.) stejně skončí a my jsme řekli, že skončíme už do roku 2033. Tak proč utrácet jmění za starou technologii, která nepřináší žádné výhody?“ nechal se dále slyšet.

Cože? To je tak do očí bijící drzost. Schäfer veřejně odporuje racionální snaze o narovnání podmínek pro různá řešení s tím, že do roku 2035 „to stejně skončí”, i když právě o to, aby „to stejně neskončilo”, při oné snaze jde. A jedním dechem dodává, že oni přece skončí v roce 2033. Tak ať si skončí, zvláště pokud si myslí, že jde o technologii, která nepřináší žádné výhody. Ale není žádný důvod, aby k tomu legálně nutili jiné - ostatní si přece mohou na staré technologii, která nemá žádné výhody, svobodně vylámat zuby sami, no ne?

Je to opravdu amatérská neschopnost domyslet dopad vlastních vyjádření, která má v tomto ještě druhý, poněkud tragikomický dopad. Koncern Volkswagen investoval prostřednictvím Porsche do syntetických paliv spoustu peněz. A šéf Porsche Oliver Blume je dnes generálním ředitelem celého koncernu, zůstává jedním z největších zastánců syntetických paliv a velmi pravděpodobně je to právě on, kdo stojí za tím, že se Německo úplnému zákazu spalovacích aut postavilo. Schäfer tedy svými slovy oponuje snaze svého nejvyššího nadřízeného, který s ním může kdykoli zamést podlahu.

Nedokážeme si představit lepší definici slov „naběhnout si na vidle”, neobratnost Thomase Schäfera ale skutečně není ničím novým.

Thomas Schäfer, dříve šéf Škody, dnes šéf VW jako značky, se odkopal jako jeden z těch, kteří si přejí uzákonění zákazu spalovacích motorů proti vůli lidí. A ještě si stihl popudit svého nejvyššího šéfa. Tomu se říká meisterstück. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Autocar

