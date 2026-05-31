Bývalý šéf VW jde cestou Lamborghini, akorát pozpátku. Založil si firmu na výrobu elektrických traktorů, bez legrace
včera | Petr Miler
Jedna z nejkontroverznějších figur moderní historie Volkswagenu automobilový svět opustila před pár léty, ale zjevně ne na dlouho. A ne úplně. Herbert Diess je zpátky ve světě čtyř kol a ptá se: „Myslíte si, že můj traktor je sexy?”
Nikdy nemá smysl svádět některé omyly jen na jednoho člověka - za agresivně se rozpínající Německo nemohl jen Hitler a za dějinné selhání Volkswagenu ve snaze rychle přejít výlučně na elektrická auta nemohl jen Diess. Přesto Herbert D. ničemu nepomohl, když chtěl udělat z Volkswagen Group druhou Teslu, až zjistil, že Tesla je jen jedna. Další den byl na dlažbě, to se psal rok 2022.
Tušíme, že ve velké automobilové firmě tohoto člověka už nikdo nikdy nezaměstná, stejně tak mu ale nikdo nezabrání si založit firmu vlastní. V poslední době jsme o něm sice moc často neslyšeli, byť na LinkedInu se nám čas od času zjevoval v různých poradenských rolích s patetickým mottem: „Na misi utvářet novou mobilitu a zastavit klimatické změny.” Tady se někdo nepoučil... Teď ale po čase zase pořádně bouchnul do stolu.
Bývalý manažer BMW a VW si pustil Walking In My Shoes od Depeche Mode a rozhodl se vydat ve stopách Ferrucia Lamborghiniho. Akorát opačným směrem, takže od silničních aut přechází na traktory. Jeho nová firma sídlí v Mnichově, nese jméno DIESS E-Agrartechnik AG, a to si pište, že její zemědělská technika bude elektrická.
V tuto chvíli reálně nenabízí nic, do roku 2027 ale chce odhalit „revoluční nový elektrický traktor střední třídy”. Wunderbar. Diess předem slibuje, že jeho novinka bude schopná konkurovat traktorům s naftovým motorem, bude ale mít o 50 % nižší provozní náklady. Nevíme tedy, čím by chtěl reálně zaujmout, snad jen... Pan Herbert slibuje vyměnitelné baterie, která prý umožní provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Zatím nepojmenovaný model DIESSu má dále být jedním z nejvšestrannějších na trhu a bude nabízen s širokou škálou příslušenství. Bývalý „pan Volkswagen” dále slibuje echt německou kvalitu, a přesto atraktivní cenu. Ve hře je také plně autonomní provoz, zkraje ale nebude k dispozici. Kdo bude stroj reálně vyrábět, není známo, Diess hovoří pouze o „inovativní a zavedené společnosti zabývající se zemědělskými stroji”.
Ferrucio 2.0 „deutsche Ausgabe” dále ukázal vizualizaci stroje, je ale otázkou, jak moc blízko má k realitě. A jak moc jde jen o ilustrační náznak toho, co by mohlo být. Herbert Diess se na každý pád ptá, zda design jeho stroje shledáváme sexy. Nuže?
Dodejme, že byť zní zvláštně, že se Diess vydává tímto směrem, i samotný VW pod jeho vedením začal experimentovat s elektrickými traktory. Svým způsobem tak vstupuje do stejné řeky, snad ne ve všech ohledech. Jinak jeho firmě můžeme dát tak rok, maximálně dva...
Tak to by mohl být on, první elektrický traktor značky DIESS. Fešák, že? Foto: DIESS E-Agrartechnik, tiskové materiály
Zdroje: DIESS E-Agrartechnik, Herbert Diess@LinkedIn
