Bývalý šéfdesignér Škody opustil potápějící se loď a vrací se do dřívějšího působiště, které k Titanicu též nemá daleko

Petr ProkopecJe to u nás dobře známá figura, v dobrém i zlém, která se v posledních letech ocitla v poněkud neobvyklé pozici - místo designového oddělení vedla celou automobilku. V této roli ale Thomas Ingenlath neuspěl, a tak se zkouší vrátit tam, kde byl úspěšnější. Má ale reálnou šanci něčemu pomoci?
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Je to u nás dobře známá figura, v dobrém i zlém, která se v posledních letech ocitla v poněkud neobvyklé pozici - místo designového oddělení vedla celou automobilku. V této roli ale Thomas Ingenlath neuspěl, a tak se zkouší vrátit tam, kde byl úspěšnější. Má ale reálnou šanci něčemu pomoci?
Jméno Thomase Ingenlatha je v Česku poměrně dobře známé, v roce 2000 byl jmenován šéfdesignérem Škody. Tuto úlohu zastával po šest let, než se přesunul k Volkswagenu. Po stejně dlouhé štaci v Německu se pak v roce 2012 ujal role šéfdesignéra Volva. Navrhl auta jako XC90 druhé generace či sedan S90 a spřízněný kombík V90. Jeho prací bylo vedení čínského Geely, pod který švédská značka spadá, potěšeno natolik, že mu v roce 2017 svěřilo otěže celé nové automobilky Polestar. Tady ale Ingenlathova úspěšná kariéra skončila.
Zpočátku se přitom zdálo, že bývalá sportovní divize značky míří ke hvězdám. Modely jako Polestar 1 a 2 jí totiž přihrály patřičnou vážnost. S rozšířením portfolia došlo také na růst prodejů, mimo to Ingenlath dokázal novou značku dostat na víc než 20 světových trhů. Jenže následně se ukázalo, že Polestar vlastně nemá co nabídnout - Ingenlath do firmy přinesl v podstatě jen recyklované designy chystaných Volv, vsadil vše na elektrický pohon a když se ze všeho nejvíc začalo mluvit o problémech s kvalitou, spíš než prodeje začaly růst ztráty. Ty začaly táhnout ke dnu i mateřské Volvo, které se tak loni rozhodlo zredukovat svůj podíl ze 48 jen na 18 procent.
Loni v červnu se Polestar ve snaze získat další kapitál rozhodl vydat nové akcie. Podíl Volva tak byl snížen na 16 procent, Ingenlath u toho ale už nebyl. Předloni v září byl odejit, přičemž byl nahrazen bývalým šéfem Opelu Michaelem Lohschellerem. Ten má zdánlivé lepší výchozí pozici, neboť 66 procent Polestaru nyní ovládá Geely a jeho šéf Li Shufu, je to ale další člověk bazírující na elektrickém pohonu, což je dnes už zaručeně nefunkční strategie.
Kam Polestar zamíří s novým kapitánem u kormidla, ukáže až čas, Ingenlath ale zjevně neopustil potápějící se loď ve snaze stáhnout se do ústraní. Volvo totiž aktuálně oznámilo, že byl znovu jmenován jeho designovým šéfem, tedy do pozice, kterou od loňského července zastával Nick Groenenthal, jenž dočasně zaskočil za Jeremyho Offera. Než se dočkáme nových Ingenlathových plodů, nějakou chvíli to zabere, je ale tohle tím, co dnes Volvo potřebuje?
Také z něj se stal - znovu pod tíhou naprosto absurdní, svého času ještě absurdněji zcela bezpodmínečnou sázkou jen na elektrická auta - Titanic svého druhu, jen zatím není tak hluboko pod hladinou. Automobilka loni zažívala krušné časy a nakonec jej uzavřela se 7procentním meziročním poklesem prodejů, byť závěr roku působil optimističtěji.
Je to jistě i dílem odvratu od původní strategie a návratu starých známých do vedení, čehož je nyní Ingenlath součástí. Pomoci to může a nemusí, podle nás by Volvo mělo ještě rázněji ustoupit od zákazníky nevyžádané, pouze částečně tolerované elektrifikace a přehodnotit i další sporné kroky. Pokud se to stane, pak Ingenlathova druhá štace může být i jeho návratem k úspěchu. Pokud ne, budeme v tomto segmentu více věřit těm, kteří zůstanou technicky flexibilnější - to ani sebelepší design nepřebije.
Thomas Ingenlath se jako šéf Polestaru do historie nezapsal zrovna zlatým písmem. Nyní se tak vrací tam, kde mu bylo nejlépe, tedy do designového oddělení Volva. Na jeho první nová díla si ale budeme muset chvilku počkat, tedy pokud zase nebude recyklovat něco dávno připraveného. Foto: Volvo
Zdroj: Volvo
