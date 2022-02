Bývalý zpěvák dál ukazuje budoucnost aut: Moderna pro některé, udržování starých vozů pro ostatní před 3 hodinami | Petr Prokopec

Dnes je to možná libůstka bohatých, pokud ale neustane tlak na elektrifikaci všech nových aut, může se to stát jedinou cestou, jak dál jezdit ve voze dle vlastních představ a nemít pod zadkem jen rozpadající se veterán.

Jak se říká, cesty páně jsou nevyzpytatelné. Platí to pochopitelně i v automobilové branži, zvláště pak, pokud si na paškál vezmeme společnost Singer. Ta se od roku 2009 věnuje vozům Porsche tak, že starší 911 technici značky s použitím modernějších komponentů mění na stroje dál schopné obstát i optikou možností modernějších nástupců. V čele firmy sedí Rob Dickinson, který je bratrancem Bruce Dickinsona, frontmana skupiny Iron Maiden. Zpěvu se nicméně věnoval a pro zábavu vlastně i nadále věnuje sám Rob, který dříve působil v kapele Catherine Wheel.

Právě tato část Dickinsonovy kariéry dala název jeho automobilové společnosti, byť Rob dodává, že ovlivněn byl také Norbertem Singerem, rodákem z českého Chebu, který byl klíčovou osobou při úspěších Porsche v Le Mans. Ten svou kariéru u německé automobilky ukončil v roce 2004, aby se následujících šest let věnoval závodním aktivitám jako zástupce automobilové federace FIA. Poté se ovšem nechal zlákat právě Robem, aby působil jako konzultant v jeho společnosti.

Firma Singer se dosud věnovala modifikacím generace 964, která byla vyráběna v letech 1989 až 1994. Jakkoliv se karoserie a interiéry drobně lišily v závislosti na požadavcích jednotlivých zákazníků, v motorovém prostoru vždy svou práci odváděly atmosférické jednotky. Nyní však nastává nová éra, neboť firma představila Porsche 911 Turbo Study. Tedy svůj vůbec první projekt, u kterého se počítá s přeplňovaným agregátem.

Zajímavé přitom je, že jakkoliv Singer pro projekt znovu užil šasí generace 964, vzhledově se firma inspirovala starším Porsche 911 Turbo generace 930. To se vyrábělo v letech 1975 až 1977 s třílitrem naladěným na 260 koní, od roku 1978 do roku 1989 však již disponovalo 3,3litrovou jednotkou. Ta nejprve produkovala 300 koní, než byl továrnou její výkon zvýšen na 330 koní. O jejich přenos se pak staral zprvu čtyřstupňový a poté pětistupňový manuál.

Singer nicméně pro pohon zvolil legendární vzduchem chlazený 3,8litrový Mezgerův šestiválec, kterému dodal dvě turba a dva mezichladiče. Výkon tak vzrostl na více než 450 koní, přičemž přesné číslo závisí na požadavcích zákazníků. Ti se navíc mohou rozhodnout, zda se šestistupňovým manuálem bude spojen jen pohon zadních, či naopak všech čtyř kol. S jakou přitom mohou počítat dynamikou, společnost nicméně již nezmiňuje.

Je nicméně podstatné dodat, že znovuzrozené Porsche 930 Turbo nemá být ostrým okruhovým nástrojem, nýbrž spíše vozem kategorie GT schopným dosahovat opravdu vysokých rychlostí. Z toho důvodu je podvozek naladěn hlavně na dlouhé cesty. I v tomto ohledu nicméně Singer nabízí možnost volby a přitvrzení pružin i tlumičů. Rob nicméně i tak uvádí, že jízdu bude nadále definovat hlavně komfort, jak potvrzuje pohled do interiéru.

Celá kabina přitom byla stejně jako exteriér patřičně modernizována. Najdete v ní tedy mimo jiné vyhřívaná a elektricky stavitelná sedadla, stejně jako třeba tempomat. Nechybí pak ani posilovač řízení či třeba dřevo, korek a granit, jež byly použity jako dekorační panely. Působivá je pak i bezdrátová nabíječka mobilních telefonů, která byla zabudována do středové konzole - zde přitom váš přístroj supluje moderní multimediální systémy.

V případě zevnějšku byly z původního Porsche zachovány pouze dveře. Jinak však byl přepracován každý panel, přičemž výsledek doslova bere dech - přesně po tom ovšem Rob toužil. Jak totiž vzpomíná, když v roce 1976 jako jedenáctiletý poprvé vyzkoušel 930 Turbo, zůstal beze slova v němém úžasu. I to byl ostatně jeden z důvodů, proč nakonec kytaru vyměnil za momentový klíč a vzduchovou pistoli.

Signer pochopitelně dělá libůstky pro bohaté, nikdy by se ale nesetkaly s takovým zájmem, kdyby se moderní auta nevyvíjela tím směrem, jakým se vyvíjí - tedy dále od představ zákazníků a blíže představám regulátorů. Firma v podstatě nedělá nic převratného, udržuje dnes už neopakovatelné recepty na stále obdivovaná auta (zkuste si koupit jiný vůz s vzduchem chlazeným motorem...) v podobě, která je stále použitelná jako auto. Porsche 911 930 nebo 964 se sice dál dají koupit v původní podobě, jsou to ale dnes úctyhodné veterány, které skoro nikdo nepoužívá na běžné ježdění. Singery takto používat lze a přesto si ponechat vůz šitý podle starých receptů.

Pokud politici zůstanou u tlaku na elektrickou mobilitu pro všechny, může se snadno stát, že podobná, jen poněkud méně poetická bude budoucnost aut jako takových. Existuje dost lidí, kteří si z praktických důvodů nebudou moci vůbec dovolit používat něco jako elektrické auto, další nebudou chtít. Mohou přijít „nové Singery”, které budou podobným, akorát poněkud dostupnějším způsobem udržovat při životě cokoli od výjimečných, ale ne zase tak výjimečných aut jako lepší BMW po relativně obyčejné stroje. Protože žádný nový ekvivalent nepůjde koupit a nevhodná elektrická auta budou tak drahá, že pro takové modifikace dají prostor.

Povíme si to za pár let, pokud jiné než elektrické vozy budou jednoho dne zakázány. Pro dnešek dodejme, že cena novinky Singeru, která se dále dočkala i karbon-keramických brzd či zakázkových tašek přesně vyplňujících zadní sedadla, zatím nebyla stanovena. Ani to však nezabránilo již 70 lidem, aby si znovuzrozené 930 Turbo objednali. Ve své druhé kariéře je tak Rob mnohem úspěšnější než jako zpěvák kapely, o které jste dost možná dnes slyšeli poprvé a možná i naposledy.

Rob Dickinson představil své první modernizované Porsche 911 osazené přeplňovaným motorem. Kromě agregátu nicméně došlo i na úpravy karoserie, interiéru a podvozku. Podobným způsobem mohou být jednoho dne modernizovány i mnohem obyčejnější vozy. Foto: Singer Vehicle Design

