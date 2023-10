Tavares vrací úder, kvůli stávce chce prodat ústředí Stellantisu a 17 dalších podniků, rozjel rozsáhlé šetření před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Stellantis

Stávka amerických automobilových odborářů trvá už pátým týdnem a nezdá se, že by jednání vedla ke kýženému kompromisu. Automobilkám tak dříve nebo později nezbude než dát najevo, že by v USA také nemusely podnikat vůbec. Nejtvrdší bude zjevně Stellantis.

Letošní jaro a počátek léta se nesly ve znamení řady filmových propadáků. Diváky spíše znechutil než nalákal třetí Ant-Man, Flash nebo pátý Indiana Jones. Velká očekávání byla spojena s novým dílem Mission: Impossible, ovšem Tom Cruise měl i přes profláknutý skok na motorce z útesu smůlu. Branži totiž zachvátila stávka scénáristů a herců, jenž nakonec vedla k předčasné premiéře Barbie a Oppenheimera. Za nimi stojící studia Warner Bros a Universal Pictures přitom zvolili neobvyklou společnou kampaň, která všem doslova vytřela zrak. A také peněženky.

Při pohledu na úspěch marketingové akce zvané Barbenheimer, která jen v kinech vygenerovala zhruba 2,5 miliardy dolarů (cca 58,33 miliardy korun), jsem přitom opět začal přemýšlet o tom, proč se podobným způsobem nespojí automobilky. Tato branže totiž zaměstnává miliony lidí a je páteří mnoha ekonomik. To je neskutečná vyjednávací pozice, která ovšem výrobci není využívána. Místo toho se většina z nich rozhodla rezignovat a přistoupit na požadavky politiků, které povedou pouze k destrukci tak důležitého průmyslového segmentu a nakonec i k propouštění.

Automobilky tak strkají hlavu do oprátky a zanedbávají všechny, které mohou. V prvé řadě jsou to zákazníci, kteří pomalu ani nechápou, proč jsou jim jako nové produkty představovány vozy, o které výrobce nikdo nežádal. Jakýsi pokus o nepřímé centrální plánování aktivit tak významných firem ale vede k celkové neefektivitě, která bude zasahovat i zaměstnance - o omezování výroby, zavírání továren, rušení stavby nových fabrik nebo propouštění píšeme v této době skoro denně. Není tak divu, že si právě zaměstnanci chtějí svou pozici co nejvíce pojistit před ještě komplikovanějšími časy, které mají přijít.

Také to vedlo ke stávkám vyhlášeným odborovou organizací UAW (United Auto Workers) v USA. O jejích dopadech jsme psali naposledy včera, to šlo o Ford, vedle modrého oválu ale dílčí stávky ochromují také koncerny General Motors a Stellantis. Právě ten nyní přiznal, že ztráty způsobované stávkami jsou tak velké, že raději zruší účast na lednovém veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas. Šetřit bude i na dalších věcech, současně ale platí, že pozice automobilky je vzhledem k tomu, jaký zvolila směr, tak komplikovaná, že požadavky odborů prostě nemůže přijmout. A tak vrací úder.

Šéf koncernu Carlos Tavares je známý jako velmi tvrdý vyjednavač a poté, co to na odbory jen s omezenými úspěchy zkusil s cukrem, přichází s bičem. Podle informací The Detroit News Stellantis oznámil úmysl prodat své slavné severoamerické ústředí a technické centrum v Auburn Hills a vedle toho nabídnout k prodeji i 17 dalších podniků, poboček a zařízení. To zní skoro jako exodus, však Stellantis tím chce dát zaměstnancům jasně najevo, že v Americe také s výrobou vůbec setrvávat nemusí a může se stát, že stávka může mít místo lepší práce za následek také žádnou práci.

Jak moc Tavares blafuje a jak moc to myslí vážně, ukáže až čas, nebylo by to ale v historii poprvé, kdy požadavky odborů ve výsledku vedly k úplnému přestěhování výroby z té které země, vzpomeňme třeba na Austrálii a tamní aktivity těch samých automobilek. Pro tuto chvíli je třeba dodat, že v Auburn Hills pracují i lidé začlenění do UAW, což znamená, že Stellantis bez souhlasu odborů ústředí stejně prodat nemůže. Jak moc lze něco takového legálně obejít, je v tuto chvíli mimo naši znalost.

Tak či onak nastalá situace ukazuje, kam dostává automobilový průmysl politicky řízený rozklad. Předpokládáme, že takový výsledek nebyl úmyslem, na druhou stranu ale nelze říci, že by byl překvapením. Pokud začnete zapichovat vidle do přirozené efektivity fungování určitého soukolí, nutně to někde přeteče.

Automobilky už dlouho přetahují strunu a jakákoli nepohoda ve společnosti může vést k další eskalaci. Přesně to se teď děje - odbory stávkují, Stellantis vrací úder, šéf UAW Shawn Fain ale přesto mluví o příchodu agresivnější fázi stávky. Možná by bylo načase uvědomit si veškeré dopady celé elektrické rádoby revoluce a dosavadní snahy přehodnotit. Tušíme ale, že politici opět dojdou k závěru, že za nastalé problémy může jako vždy někdo jiný. A automobilky jim to nebudou vymlouvat, raději se zařídí podle svého, jako Stellantis.

Stávkou UAW není v nemalé míře zasažen jen Ford, ale také Stellantis. Tento koncern tak dokonce mluví o prodeji svého severoamerického ústředí v Auburn Hills a 17 dalších podniků. UAW na to chtějí odpovědět další agresí. Foto: Stellantis

Zdroje: Auto News, The Detroit News

Petr Prokopec

