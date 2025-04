Carlosovi málem zkazili Velikonoce, akcionáři Stellantisu ho chtěli připravit o zlatý padák v hodnotě přes 0,5 miliardy Kč včera | Petr Miler

Probůh, co by to bylo za spravedlnost, kdyby manažer, který přivedl firmu na hranici existenčních potíží, nedostal tučné odstupné? Naštěstí je vše v pořádku a Carlos Tavares může trávit Velikonoce v klidu s tím, že 580 milionů kapříků připluje na jeho účet co nevidět.

Humor stranou, nemyslíme si ani v nejmenším, že by Carlos Tavares, dlouholetá pravá ruka Carlose Ghosna v posledních letech šéf koncernů PSA a Stellantis, byl špatný manažer. Naopak léta předváděl podobné divy jako jeho jmenovec, jen v určitou chvíli vsadil na špatnou kartu a do poslední chvíle si odmítal připustit, že se mu to přihodilo. Tušil, že mohl chybovat, proto to dlouho hrál na obě strany, nakonec se ale zařadil mezi ty, kteří se rozhodli ignorovat přání zákazníků a horovat za cestu jiným směrem.

Dlouho nebylo jasné, kde vlastně stojí, odkopal se ale, když se pohádal se šéfem BMW, se kterým byl roky na oko na jedné lodi. Místo kroku zpět, který byl po nesmyslné sázce „all-in” na elektrická auta jedinou cestou k záchraně jím řízených společností i jeho samotného, začal vyprávět nesmyslné příběhy a tvrdit všem, že to byl on, kdo zvolil správně. Širší vedení koncernu Stellantis v čele s dědicem Fiatu Johnem Elkannem ale jeho pohled nesdílelo a Tavares začátkem prosince s okamžitou platností skončil ve funkci.

Stellantis od té doby připomíná zakleté království, ve kterém někdo prosekal planými růžemi a políbil Šípkovou Růženku. Tavares byl pomyslnou žábou na prameni, která blokovala návrat k racionálnímu fungování firmy, aby neodhalila svá dřívější selhání, zdravý rozum ale nakonec vyhrál a Stellantis se uzdravuje. Jak dlouho tento proces potrvá a jak dopadne, je otázkou. V tuto chvíli je na tom firma mizerně, když dolů jdou prodeje i zisky a některé z jejích značek bojují o přežití.

Sám Tavares je ale v suchu, za své služby dostal ohromné peníze a další miliardy si ještě má odnést. Právě to se ovšem podle agentury Bloomberg stalo trnem v oku části investorů firmy, kteří chtěli zabránit tomu, aby další peníze dostal. Skupina akcionářů vedená Allianz Global Investors tak na včerejší valné hromadě společnosti vystoupila s požadavkem, aby Tavaresovi byla zablokována další výplata peněz.

Investiční poradenská firma Proxinvest k věci uvedla, že je „nepřijatelné dát zlatý padák generálnímu řediteli, který přivedl společnost k úpadku”, což nepochybně dává smysl. Problém je ale v tom, že podmínky vyplacení těchto bonusů byly dávno schváleny, a pokud je Tavares splnil, popř. žádné speciální požadavky na jeho práci před odchodem neexistovaly, nelze vyplacení zablokovat jednoduše proto, že si to najednou jedna strana nepřeje.

Tak tomu zřejmě bylo, jak informují kolegové z Auto News. Akcionáři tedy nakonec vyplacení bonusu ve výši 23,1 milionu dolarů (asi 580 milionů, víc jak půl miliardy korun) schválili a Tavares se nemusí bát, že by měl zkažené Velikonoce. Místo vajíček mu připlují kapříci ve slušném hejnu. A pokud se nic nezmění na dříve řečeném, další víc jak čtvrtmiliardu může očekávat příští rok spolu s dalšími drobnějšími odměnami v mezičase. Také jste si za Carlose oddychli?

