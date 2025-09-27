Čas na bojkot: Šéf Audi i po všech selháních aktivně bojuje za to, aby vám zakázali koupit si auto, které ve skutečnosti chcete
Petr MilerCo je toto za drzost? Jak si šéf firmy bojující primárně o přízeň koncových uživatelů vlastních produktů vůbec může něco takového dovolit vypustit z úst? Navíc poté, co firma na stejně hloupou kartu neúspěšně sázela řadu let?
27.9.2025 | Petr Miler
Musí to být ukázka probíhající zkázy širší společnosti, kdy si neschopní lidé vybírají za své podřízené ještě neschopnější jedince, aby jim náhodou nepřerostli přes hlavu. A ti zase volí o něco méně schopné, aby se jim nestalo totéž. Tento přístup, jakmile jednou pevněji zakoření, pramení ve spirálu zmaru, která končí až úplným rozvratem a novým začátkem.
Nemám rád katastrofické scénáře, ale automobilka Audi jeden takový naplňuje už roky. A vlastně to ví, přesto to nikomu nevadí. Pokud jeden z členů nejvyššího vedení v roce 2022 řekne, že firma se svou současnou strategií s 50procentní pravděpodobností zkrachuje, a přesto sedí ve vedení až do září 2024, je něco zoufale špatně. Nakonec to ale byl jen realistický pohled na věc, neboť mezi kroky, kterých se automobilka v posledních letech dopouští, je těžké najít více takových, jež by k čemukoli jinému než ke krachu vedly.
Ti schopnější, kteří firmu opustili ještě dříve, to řekli jasně: Firma vsadila na špatného koně, ignoruje zákazníky a zabíjí klíčová auta. Všechno tohle se děje dodnes, a to navzdory tomu, že zřetelně sebevražedná strategie s koncem uvádění nových spalovacích modelů od příštího roku a úplné ukončení jejich prodeje v roce 2033 byla nedávno zrušena. Zdravý rozum se místo ní nedostavil, zůstala jen jiná forma stejně hloupého dogmatismu.
Dokazuje to skutečně extrémně zmatený šéf automobilky Gernot Döllner, po jehož konci voláme už skoro rok a půl. Teď si o něj důrazně řekl znovu v rozhovoru pro Wirtschaftswoche, ve kterém uvedl, že firma zůstane flexibilní a bude pokračovat v prodeji aut se spalovacími motory „dalších sedm, osm, možná i deset let”. Aha, takže 2025+7=2032, s osmičkou je to 2033. To je vážně změna k pohledání. S jeho vyjádřeními to ale od této chvíle jde jen z kopce.
Döllner si patrně před rozhovorem dál pár sklenek „zelené”, možná dokonce absintu, jinak si lze stěží vysvětlit krátkozrakost jeho vyjádření. I když dosavadní počínání Audi na elektrickém poli je totální fiasko, které v loňském roce znamenalo dokonce meziroční pokles prodejů těchto vozů o 7,8 procenta na 164 480 aut, takže na celkovém odbytu netvořily ani 10 procent (!, to prosím rok předtím, než firma chtěla kompletně skončit s představováním spalovacích modelů), Döllner přesto říká, že elektromobily jsou „jedinou cestou vpřed”.
Takové plácnutí si možná ještě dovolit může, ale veřejnou podporu zákazu prodeje spalovacích aut, která kupuje přes 90 procent zákazníků firmy? To snad nemůže myslet vážně, přesto se takového vyjádření dopustil. Zákaz je podle něj skvělý, výzvy k jeho potlačení označil za „kontraproduktivní” a neustálé debaty mezi o něm prý „znepokojují zákazníky”. Zdravotního klauna známe, ale až se bude vyhlašovat Automobilový klaun, Döllner má náš hlas. Debaty o od začátku nesmyslném zákazu jakýchkoli technologií znepokojují možná jeho, ale zákazníky ne - ti naprosto jasně dávají najevo, co chtějí.
V době, kdy už i jinak též velmi zaslepený šéf Mercedesu začal proti těmto zákazům bojovat, zůstává šéf Audi pevně nohama na palubě Titanicu: „Neznám žádnou lepší technologii než elektromobil, která by pomohla v nadcházejících letech dosáhnout pokroku ve snižování emisí CO2 v dopravě,” říká. Popravdě nevíme, jestli tady vůbec má smysl něco řešit, ale i kdyby ne, je mu to vlastně také jedno. „I bez ohledu na ochranu klimatu je elektromobil prostě lepší technologií,” dodává.
Dokáže tohle někdo pochopit? Po této cestě nikdo soudný za současných okolností dál kráčet nebude, však už i ti slabší pochopili, že i když své reálné pohledy nezměnili, je vhodné se alespoň tvářit tak, aby nerozčilovali vlastní zákazníky. Döllnerovi je to jedno, ten s klidným svědomím přiznává, že aktivně bojuje za to, aby vám zakázali koupit si auto, které ve skutečnosti chcete.
Není divu, že se v reakci na tato slova strhl v diskuzích velký odpor k jeho osobě i Audi jako takovému, dokud v čele firmy bude stát. Jeho pozice je po dnešku podle nás zcela neudržitelná, ale protože celý koncern VW dnes řídí lidé smýšlející velmi podobně, bude dost možná třeba ještě větší otřes, aby k něčemu takovému došlo. Do té doby asi opravdu nezbude než si škrtnout Audi z nákupního seznamu - takové jednání se zákazníky jednoduše nelze mlčky tolerovat. Někteří přesně tohle dělají a zjevně nejde o pár lidí, i proto celkové prodeje klesají, zatím jich ale zjevně není dost na to, aby to něco změnilo.
Smysl pro realitu: 0. Chování Gernota Döllnera v čele Audi překročilo poslední mez tolerance. Foto: Audi
Zdroj: Wirtschaftswoche
