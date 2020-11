Čas slev na nová auta je u konce, další německá značka chce omezit dealery před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Nové auto dnes obvykle koupíte podstatně levněji, než za kolik jej inzerují oficiální ceníky. Takový přístup se ale do „nové doby” nehodí, a tak skončí.

Vítejte na prahu nové éry. Dá se předpokládat, že auta se spalovacími motory budou hrát prim ještě pěkných pár let, pokud ale zejména EU neustane ve svém tlaku na jedno konkrétní řešení, které je má nahradit, rozvoji elektrické mobility se stěží vyhneme. To nová auta přirozeně zdraží, neboť zejména akumulátory jsou stále drahé, i když jejich kapacita, měrná hustota i možnosti dobíjení dalece zaostávají za tím, co nabídne nádrž konvenčního auta. Životnost elektrických aut je kvůli akumulátorům také podstatně kratší, což značně sníží jejich zůstatkovou hodnotu. Ani to ale není poslední faktor, který z vozů poháněných elektřinou udělá dražší špás.

Ruku v ruce s tím přijde i nový obchodní model automobilek, který již nepočítá s klasickou dealerskou sítí, která v podstatě samostatně zajišťuje prodej nových vozů. Místo toho se ze showroomů stanou spíše předváděcí, předávací a servisní střediska, což bude mít za následek dvě věci - plnou kontrolu nad cenou aut si udrží výrobci a slevy z ceníkových cen se stanou minulostí.

Takové náznaky slýcháme už dlouho a naposledy o takovém záměru už zcela otevřeně informovalo BMW, které jej v první zemi i realizovalo. Centrum pro automobilový výzkum CAR při univerzitě Duisburg-Essen nyní uvádí, že stejný krok je na spadnutí u další německé automobilky, u Volkswagenu.

I v jeho případě je jasné, proč se rozhodl jít tímto směrem. Dealerům zůstává za prsty část marže, se kterou mohou do značné míry pracovat dle libosti. Tesla touto cestou nikdy nešla a od počátku nabízela svá auta pouze sama skrze omezenou síť prodejních a servisních center. A nedávala slevy oproti ceníkovým cenám. Tím si jistě utrhla větší kus marže pro sebe, zároveň si však zadělala na problém. Absence dealerské a servisní sítě totiž vede i přes možnost online modernizace k velmi komplikovanému a zdlouhavému řešení servisních zakázek a oprav, jak nedávno zdokumentoval jeden německý majitel Modelu X.

Přesně tento vývoj má Volkswagen na paměti, proto hodlá jít stejným směrem jako Tesla pouze částečně. Dealerům tedy sebere možnost dávat slevy, zároveň si ale chce ponechat svou servisní síť, která je zákazníkům milá. Lidé tak budou moci servisovat a přebírat nové vozy na stejných místech, při koupi ale budou ceny uvedené v ceníku platit vždy a všude. Skončit by tak měly slevové války, očekávat lze místo toho plošné zlevňování či naopak zdražování podle situace, jak učí sama automobilka. Podle profesora Ferdinanda Düdenhoffera z CAR nelze plné najetí na takový model čekat ihned, některé náznaky jsou ale patrné už u elektrického ID.3.

Ten je k mání pouze v jasně daných specifikacích, což je jednou z cest k redukci nákladů. Strategie, kdy je možné skoro každý vůz z výroby naspecifikovat jako naprostý unikát, je zřetelně minulostí, neboť ani ta nezapadá do doby, kdy se bojuje o každé promile marže.

Je samozřejmě otázkou, zda tato strategie klapne na jedničku - zákazník ještě pořád něco znamená a může se mu nelíbit jako lpění na ceníkových cenách, tak omezené možnosti specifikace, tak jiné atributy provázející tento model. Přesto si lze vsadit lze na to, že VW není poslední automobilkou, která se tímto směrem hodlá ubírat - pokud s takovým řešením budou úspěšní němečtí tahouni trhu, ostatní nebudou moci stát stranu.

Ostatně, s miliardovými investicemi do elektrifikace se musí vypořádat prakticky všichni výrobci a pokud chtějí dále existovat, nelze než brát tam, kde brát lze. Zredukovat činnost dealerů pouze na poskytování testovacích jízd, předávání objednaných automobilů a ony opravy je v tomto ohledu pochopitelným krokem.

VW ID.3 je sice drahým, ale pro Volkswagen přesto nevýhodným prodejním artiklem. Musí tak dělat leccos proto, aby se udržel v černých čísel. Přidá se tak k BMW s omezením činnosti dealerů, další výrobci velmi pravděpodobně budou následovat. Foto: Volkswagen

Zdroj: Center Automotive Research (CAR)

Petr Prokopec