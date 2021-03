První automobilka bude zákazníkům platit za to, že jezdí se svými auty úsporně před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Popravdě řečeno tápeme nad smyslem celého tohoto nápadu z pohledu výrobce, možná ví něco, co my ne. Tak či onak se majitelé zatím nepříliš chtěného nového Fiatu 500 budou moci vydělat provozem svého vozu.

Tlak na elektrifikaci se evidentně začíná stupňovat a zasahuje prakticky do všech oblastí, tedy i takových, které se týkají jen samotného pořízení, ale i následného provozu auta. Dosud zažitý stav počítá s tím, že několik let pracně šetříte či sepíšete leasingovou smlouvu, abyste s vyhlédnutým vozem mohli zamířit do garáže. Následnou ekonomickou bilanci pak z určovala hlavně vaše péče o vůz a váš jízdní styl.

To vše se nyní mění, neboť v některých evropských zemích již na pořízení nepotřebujete pouze své finance, místo toho se vám na váš dopravní prostředek někdy i ze 100 procent složí občané, kteří si elektrická auta nekupují. Kvůli dotační politice ruinující celý trh tak mnohé vlády z peněženek těchto lidí tahají další a další peníze, za které si pak elektromobily kupují i ti, kteří by si je mohli koupit i bez dotací. Nicméně by tak ale nejspíše neučinili, neboť by jim chyběl důvod.

Dotován ale evidentně začíná být i provoz elektrických aut. Koncern Stellantis totiž nově oznámil, že majitelé Fiatu 500 si budou moci ekonomickým provozem svých vozů vydělávat. Po stažení příslušné aplikace bude totiž jejich jízda hodnocena, a čím níže se spotřeba elektrické energie dostane, tím vyšší finanční odměnu majitelé získají. Podle koncernu by za každých 10 tisíc kilometrů ujetých za rok měli lidé dostat až 150 Eur (cca 4 tisíce Kč). Pokud tedy jezdíte okolo 30 tisíc km ročně, dostat můžete okolo 12 tisíc Kč - není to zase tak mnoho, ale není to nic.

Je nicméně třeba dodat, že tuto odměnu nezískáte v evropské měně, nýbrž v kryptoměně, konkrétně v KiriCoinech. Toto virtuální platidlo se naštěstí nikde netěží, což by smysl celé akce značně devalvovalo, místo toho je vám připisováno do elektronické peněženky právě v reakci na váš styl jízdy. Posléze pak můžete navštívit virtuální tržiště, kde si budete moci koupit zboží partnerských firem. Toho je ale momentálně minimum, ale situace se má změnit.

Dodat také musíme, že firma Kiri Technologies své služby zatím nabízí jen ve 13 evropských zemích, mezi které sice spadá třeba Německo či Rakousko, ovšem Česko nikoliv. Kdy a zda se místní kotlina dočká zařazení na seznam, není jisté. Růst by však měl seznam produktů na onom virtuálním tržišti, časem byste si tedy měli ekologickým provozem vydělávat i na dobíjení zdarma. Stellantis přitom dodává, že jde o první takovou příležitost v automobilovém světě.

Za nás pak jen dodáme, že jakkoliv lze na myšlenku celého projektu nahlížet pozitivně, její smysl nám trochu uniká. Stellantis se může tvářit jakkoli společensky odpovědně, ale neuvěříme ani na chvíli, že mu záleží na tom, že zákazníci jezdí s jeho autem ekonomicky - může mu to být ukradené a spíše bude rád, když budou jezdit co nejrychleji, protože pak budou častěji potřebovat jeho servisní služby. Ví tak nově zrozený koncern něco, co my ne? Třeba že EU začne díky už probíhajícímu sledování spotřeby každého auta v provozu pokutovat automobilky za skutečnou, nikoli udávanou spotřebu?

Pak by byla motivace výrobce nutit majitele k ekonomickému ježdění nezměrná a čím dříve s ním firma začne, tím přirozeněji bude vypadat. Pro samotné zákazníky je tu totiž dostatečná ekonomická motivace už dnes - čím úsporněji budou jezdit, tím méně za provoz svého vozu zaplatí.

Nový Fiat 500 se přes dotace na jeho pořízení bůhvíjak době neprodává, možná to změní fakt, že automobilka bude nyní majitelům platit i za jeho ekologický provoz. Foto: Fiat

Zdroje: Autocar, Kiri Technologies

Petr Prokopec