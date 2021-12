Časy snadného prodeje SUV jsou minulostí, jeden z Renaultů skutečně končí bez přímého nástupce před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Co bylo donedávna jen spekulací, je nyní faktem. A nejlépe to vykresluje, jak moc se situace ve třídě sportovně užitkových aut komplikuje. Na přeplněném trhu vlastně ještě slušně prodávaný model už není dost úspěšný na to, aby jej výrobce ponechal v nabídce.

V posledních letech to vypadalo, jako by automobilky přišly na kouzelnou formuli zaručující prodej jakéhokoli auta bez ohledu na jeho úroveň a kvalitu. Sestává ze tří písmen: S, U a V. Auta tohoto typu ukusují stále větší kus z koláče prodejních statistik a i když musíme házet na jednu hromadu všechno od Škody Kamiq po Rolls-Royce Cullinan, abychom je mohli vyhlásit za nejžádanější typ aut, o jejich popularitě nemůže být pochyb.

Jsou to univerzální vozy schopné posloužit kdejakému účelu, takže zájem o ně lze na jednu stranu chápat. A nemáme s ním problém. Ten tkví v tom, že na úspěch některých modelů často skutečně stačilo jen to, aby šlo o líbivě střižené vozy s vyšší stavbou karoserie. Některá esúvéčka jsou bez přehánění mizernými auty, která se absolutně nemohou rovnat srovnatelným hatchbackům či kombíkům, přesto to byla ona, jež bodovala. I to působilo jako důkaz jakési mánie kolem nich rozpoutané, která dříve nebo později musí opadnout aspoň do té míry, že se některé modely na trhu neudrží. A zdá se, že přesně to se nyní děje.

Dříve bylo opravdu nezvyklé narazit na SUV, které se neprodávalo jako housky na krámě, teď bychom jich mohli zmínit hned několik. Nedávno jsme vám přiblížili spekulativní informace francouzských kolegů, podle nichž se měla zavřít voda nad Renaulty Kadjar a Koleos. Zejména ten první není vyložený propadák, loni prodaných 64 tisíc aut v Evropě není až tak málo, Francouze ale mělo trápit, že konkurenční Peugeot prodává násobně více 3008. A tak měli Kadjaru vystavit stopku a přijít s něčím jiným.

To je nyní oficiálně potvrzeno, neboť Renault začal odhalovat nový model Austral. Zatím nevíme, jak bude koncipován a co přesně nabídne, může to být trochu jinak pojatý vůz. Renault ale potvrdil, že jeho příchod na jaře 2022 bude znamenat konec Kadjaru, že auto bude přesně 4,51 metrů dlouhé a „uveze až pět cestujících v dokonalé harmonii”. My můžeme dodat, že po technické stránce bude sdílet základy s Nissanem Qashqai a nabídne už dobře známé spalovací a hybridní motory. Ryze elektrický pohon nečekejme, diesel podle všeho též ne.

Pakliže se naplnily spekulace od konci Kadjaru, je celkem jasné, že Koleos skončí též a nejspíše zcela - jeho 6 916 loňských prodejů jej předurčuje ke konci ještě víc než „kolegu od K”. Inu, časy bezstarostné existence SUV skončily, na jednom smetišti je příliš mnoho kohoutů. A to se hovoří o tom, že dříve nebo později musí tyto vozy přestat být módní - pokud se to stane, budou to mít některé existující modely ještě složitější.

Renault začal odhalovat nový model Austral... Foto: Renault



...s čímž potvrdil, že s Kajdarem je konec. Prodával se slušně, ale ne dost na to, aby jej Francouzi neodpojili od přístrojů bez přímého následníka. Foto: Renault

Petr Miler

