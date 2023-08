Časy snadných prodejů elektromobilů skončily a automobilky to ví, teď už jen zpytují svědomí včera | Petr Prokopec

Je až neuvěřitelné, kolik automobilek spojilo svou budoucnost jen s bateriovou elektromobilitou, jakkoli každé z nich mohlo být jasné, že nejde o řešení vhodné pro většinu zákazníků. Nebylo. Teď už jim to dochází, bohužel pro ně dost pozdě.

V posledních letech dělají automobilky první poslední pro to, aby ušetřily každou korunu nákladů. A následky bývají až tragikomické. Třeba u Audi se zaměstnanci - navzdory tomu, že pracují pro firmu vyrábějící miliony aut - museli vzdát svých služebních automobilů pro soukromé účely a v případě potřeby jejich pracovního využití musí projít dost potupným procesem.

Udávaný důvod pro taková opatření je vždy stejný - vysoké náklady spojené s přechodem na elektromobilitu, které nejsou vyvažovány dodatečnými příjmy. Pro firmy jde obvykle o ztrátové aktivity živené prodejem spalovacích aut. Přitom kdyby si tyto společnosti přišly pro radu ke mně, bez okolků jim řeknu, že mohou vyhodit všechny manažery, kteří měli bez jakékoli opory v technické i ekonomické realitě pocit, že se lidé po vozech s bateriovým pohonem utlučou. Tito lidé opakovaně dokazovali, že se řídí jen ideologií, která si ale žádná auta nekoupí.

S ohledem na faktické limity elektrických aut bylo zkrátka jen otázkou času, kdy se ukáže, že jejich tržní potenciál má sakra daleko ke schopnosti oslovit 100 procent publika. Spousta lidí si elektromobily nemůže dovolit, další spoustu odradí jejich technické limity, zbytek se otočí na podpatku po pochopení dlouhodobých provozních nákladů daných hlavně omezenou životností baterek a jejich cenami.

Dalo se tedy očekávat, že zájem opadne, jakmile bude ukojena první vlna zájmu ze strany zákazníků, kteří nemají problém s penězi, sami sebe vidí jako průkopníky, přilákají je dotace či jde o firmy, které tak zlepšují svou image. Mluvili jsme o tom, že tyto subjekty představují 10, možná 20, možná 30 procent trhu, víc ne. To je ale daleko ke stovce, ostatně pokud 73 procent Němců s benziny a diesely říká, že elektřinu nechce za žádnou cenu, máme tu obrovskou skupinu zákazníků, kterou bude těžké oslovit. Přesně to nyní automobilky začínají chápat.

Hovoří o tom lidé z Axiosu, kteří naznačují, že omezený globální zájem již začíná zapichovat vidle do elektrických plánů většiny výrobců. Asi nejvíce jsou změny patrné u Fordu, tedy u značky, jejíž touhy byly asi nejvíce nesmyslné. Modrý ovál je totiž v podstatě ekvivalentem pracovního oblečení. Automobilka se však náhle rozhodla, že po sto letech zkusí oslovovat klientelu nosící sako či honosné šaty. Že nemůže uspět, jí dokázaly už její nemístně drahá spalovací auta, elektromobily mohly dopadnout jen hůř.

Ford přesto dál tlačil na pilu a velkohubě prohlašoval, že od příštího roku bude prodávat 600 tisíc elektrických aut ročně a od roku 2026 dokonce dva miliony aut ročně. Nic z toho ale dnes již neplatí, místo toho automobilka hodlá zečtyřnásobit svou nabídku hybridů. A jen doufá, že se jí povede alespoň ztrojnásobit výrobu elektrického Fordu F-150 Lightning poté, co došlo na plošné snížení cen až o 10 tisíc dolarů (cca 221 tisíc Kč).

Nejde nicméně pouze o modrý ovál, s elektrifikací začíná brzdit i koncern General Motors. Zvláště poté, co jeho šéfka Mary Barra přiznala, že pod 40 000 USD (asi 884 tisíc Kč) nelze vyrobit ziskový bateriový vůz. Mazda se oproti tomu v USA již vzdala modelu MX-30, jehož prodeje byly mizivé, a místo toho mluví o větší náloži plug-in hybridů. Na přepracování plánů ovšem došlo i u Volkswagenu a Mercedesu, tedy značek, které dosud o elektromobilitě jen básnily.

Tedy jinými slovy, couvat začínají všichni, až na jedinou automobilku. Nepřekvapivě je to ta, která byla poslední dobou pravidelně kritizována za to, že bláhově nenaskočila do elektrického vlaku. Místo toho soustavně mluvila o diverzitě a tom, že cílem by měly být pouze nižší emise. Způsob, jakým se k nim ovšem výrobci dostanou, by politici neměli definovat. Nyní se ukazuje, že „Toyota měla pravdu,“ uvedl analytik Sam Abuelsamid.

Podobně začíná na věc hledět i šéf Fordu Jim Farley a je zjevné, že z pohledu automobilek, které se zavázaly k urychlené a absolutní elektromobilitě, začíná být situace zoufalá. Dle Axiosu přitom zákazníky odrazuje jak nedostačující infrastruktura, tak doba dobíjení. A kromě toho prý čekají na příchod lepších technologií, které budou k mání za menší peníze. To je však asi totéž, jako čekat, kdy se konečně ukážou pověstní rytíři z Blaníku.

Nyní bude zajímavé sledovat, jak se popsaná situace odrazí v politických rozhodnutích. Zvědavi jsme hlavně na bruselské politiky, kteří nyní skutečně mají v rukou osud celého starého kontinentu. Pokud budou i nadále tlačit svou zelenou ideologii, mohou nás přivést do pěkných patálií. Motorový papež ale říká, že dříve tlačené zákazy spalovacích aut budou prostě zrušeny a svede se to na obyčejné lidi - politici to s nimi mysleli dobře, ale když elektromobily prostě nechtějí...

Modrý ovál je jednou ze značek, která již zásadně přehodnotila své odvážné elektrické plány. Nyní doufá, že model F-150 Lightning se bude prodávat alespoň lépe než doposud. To může, při ceně vyšší o 50 procent oproti spalovacím verzím ale může jen snít o tom, že by kdy vyrovnal prodeje spalovací verze. Foto: Ford

