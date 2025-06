Čech předělal Škodu Elroq na spalovací pohon, ukázal automobilce cestu k o poznání zajímavějšímu autu včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Podobné projekty jen ukazují, jak moc někteří lakují, když nám předkládají elektrický pohon jako cosi evolučně lepšího. Elroq se spalovacím motorem by byl lepší ve všem klíčovém - mohl být i slabší, přesto by byl rychlejší, protože je o hodně lehčí. Byl by také použitelnější a ke všemu levnější. Tento zatím existuje pouze digitálně.

Když Škoda letos v dubnu - škoda, že to neudělala prvního - vytáhla nový Elroq RS a někteří křičeli cosi o nejrychlejší škodovce historie. My jsme konstatovali, že to je sice hezké, ale jinak naprosto zbytečné a nic neřešící 2,3tunové monstrum. A ani s odstupem času na tom nemáme důvod cokoli měnit.

Však k čemu tohle auto je? Poník pro jeden trik, který zase tak neohromí (stovka za 5,4 sekundy), rychle skončí (maximální rychlost pouhých 180 km/h) a dlouhodobější ostré nasazení nezvládne - použitelných 79 kWh energie v akumulátoru znamená něco jako 20litrovou nádrž nafty v dieselu, kam s tím s 340 koňmi na 2,3 tuny dojedete? Tohle za 1 269 000 Kč v základu, i když nejspíš pořád se ztrátou pro výrobce? Marně přemýšlíme, co na takovém autě obdivovat, pomineme-li tedy schopnost něco rozjezdit vlastní vahou.

Jsme přesvědčeni, že tohle není přirozeně žádoucí vůz. Škoda se dnes bude chlubit množstvím objednávek z míst, jako je můj druhý domov (Nizozemsko), kde je dílem mohutné manipulace s trhem Elroq k mání o desetitisíce levněji než Octavie a asi o 100 tisíc levněji než Karoq. Na to ale nelze spoléhat věčně a realita je jen jedna, která ostatně firmu pomalu dohání hned - auto je v podstatě oholený Enyaq, takže mu krade zákazníky (informace od dealerů), stěží zcela uteče prokletí elektrických aut, které nejlíp identifikovalo Porsche, a pokud to všechno bude chtít popřít, půjde to jen za cenu prodeje ještě víc pod cenou, což zasáhne hospodaření firmy i chuť zákazníků si to s takovým autem zopakovat (kvůli ztrátě hodnoty). Přitom stačilo málo a na světě mohl být o poznání zajímavější vůz.

Cestu automobilce ukazuje český designér Rostislav Prokop, který právě Elroq předělal na spalovací pohon. Je to grafik, takže čest máme zatím jen s virtuální realitou, vozu ale dopřál motor 2,5 TFSI od Audi, tedy vyhlášenou 400koňovou (nebo snadno podstatně silnější) pětiválcovou bestii. Užili jsme si s ní své a můžeme vám říci, že to je jeden z nejzajímavějších motorů, které kdy vznikly, výkonem, projevem a nakonec i efektivitou. Jen ten sám by škodovce vehnal do náruče mraky toužících zákazníků podobně jako Cupře a jejímu Formentoru VZ5 se stejným motorem.

Tohle španělské auto je oproti elektrickému Elroqu RS nesrovnatelně rychlejší (stovka za 4,2 sekundy, maximálka 250 km/h jen kvůli omezovači - to je +70 km/h!), neboť váží o víc jak 600 kg míň (1 685 kg). Při ostře jízdě navíc dojede nesrovnatelně dál (nádrž na 55 litrů) a hlavně to může dokola opakovat (prakticky okamžité doplnění energie). A fór je, že takové auto by dokonce mohlo být i levnější - Formentor je kvůli uměle budované exkluzivitě i prémiových ambicích Cupry dražší, ale kolik může stát motor 2,5 TFSI s nádrží vedle baterie Elroqu a jeho elektromotorů? Však jen nová baterka pro Elroq je skoro za milion, ceny elektrických škodovek jsou virtuální realita.

Nevíme, co lépe ilustruje, jak dokonalý antipokrok v tom klíčovém elektrická auta představují. Kdyby Škoda chtěla, umí nabídnout zajímavější vůz. Ale ona nechce. Chce nám vnucovat své vlastní vize toho, co bychom měli chtít, a agresivně vystupovat proti všem, kteří otevřeně hovoří o negativních následcích téhož. Proč vlastně? Nevíme, je to sebemrskačské a sebedestruktivní. Ale takových věcí by se v dnešní Evropě našlo víc...

Škoda Elroq vypadá dobře. Se spalovacím motorem by i dobře fungovala... Podívejte se na její vizi níže. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Rostislav Prokop@Instagram, Škoda Auto, Autoforum.cz

Petr Miler

