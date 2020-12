Čech si pohrál se Škodou Karoq, SUV přetvořil v divoce vyhlížející hatchback před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Někteří si stýskají, že SUV jsou příliš vysoká na to, aby mohla být auty s opravdu dobrými jízdními vlastnostmi. Český designér ale ukazuje, že i vysokému SUV lze vrátit nízkou stavbu.

Práce českého designéra Rostislava Prokopa nás zaujala už několikrát. Široce známým vozům s oblibou dopřává o mnoho divočejší vzezření, a tak virtuální vizuální modifikace dopřál třeba i Rolls-Roycu Cullinan. Ten poslal k zemi způsobem, jaký byste nečekali ani u sportovně laděného kupé, natož pak u mohutného britského SUV. Jen u snížení podvozku však nezůstalo, dále se vůz dočkal pořádného rozšíření za pomoci nafouknutých blatníků a větších prahů. Kromě toho dorazily i odlišné nárazníky či „záclona“ na zadním okně, která připomínala kultovní sporťáky z 80. let minulého století.

Prokop se podobných kreací pouští pravidelně a nedávno se rozhodl pohrát si s jedním z českých SUV. Patrně ne náhodou padla volba na Škodu Karoq, která je ze sportovně-užitkových modelů nabízených mladoboleslavskou automobilkou tou nejméně nápaditou. Jakákoliv modifikace by tak vlastně „karotce“ mohla jen prospět, byť řada lidí jistě bude toho názoru, že český designér zašel až příliš daleko.

Prokopem narýsovaný speciál tovární provedení vlastně ani moc připomíná, kvůli spuštění podvozku až na zem ostatně nepřipomíná ani SUV. Místo toho tu máme spíše hatchback či vůz na pomezí hatchbacku a kombíku se zvýšenou střešní linií, jehož výšku opticky snižuje dvoubarevné, černo-bílé ladění s jakýmsi červeným předělem.

Podobně jako v úvodu zmiňovaný Cullinan se i Karoq dočkal patřičného rozšíření. Jiné jsou tedy blatníky i dveřní prahy, na něž navíc navazují modifikované dveře. Pozměněny byly i nárazníky, kdy ten zadní se dočkal difuzoru doplněného dvěma dvojicemi koncovek výfuku. Záď navíc zdobí dvě křídla, zatímco na bocích na sebe pozornost strhávají černě lakovaná kola.

Taková kreace by si pak více než cokoliv jiného zasloužila přeplňovaný dvoulitr naladěný alespoň na 300 koní a pohon všech kol. Tím ale náš virtuální výlet končí, musíme se vrátit do méně divoké reality. Ač Škoda v minulosti ráda hovořila o expanzi derivátů RS, Karoq se jej stále nedočkal a letos o něj přišel i Kodiaq. To ale pochopitelně neznamená, že byste si něco podobného nemohli stvořit sami - práce Rostislava Prokopa budiž inspirací.

Takto vypadá Škoda Karoq ve své sériové podobě. Rostislav Prokop ji poslal o hodně níž k zemi, jak můžete vidět na ilustracích níže. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Rostislav Prokop@Instagram

Petr Prokopec