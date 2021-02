Čech si pohrál se Škodou Octavia 3 Combi, udělal z ní rodinnou střelu k pohledání před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Sama Octavia Combi třetí generace může být ve verzi RS velmi slušnou rodinnou střelou, na pohled to ale moc znát nedává. Co když ji ovšem dopřejete extra rozšířenou stavbu a další doplňky?

Český designér Rostislav Prokop už si stihl udělat ve světě jméno tím, že různým nepravděpodobným autům dopřává extrémní podobu zpravidla jejich zásadním rozšířením a snížením. Nečiní tak ve skutečnosti, je to jeden z místních průkopníků počítačového designu, a právě tak ve virtuálním světě nedávno poladil třeba Škodu Karoq. Tentokrát si ale nevzal do parády žádné z vysokých SUV, ale už z výroby vcelku „přízemní” Octavii RS Combi třetí generace. O to více se na ni vyřádil.

Těžko říci, proč sáhl právě po třetí Octavii před faceliftem, jde o už pár let nevyráběný vůz, dík tomu je ale pravděpodobnější, že by se jeho nápadu někdo mohl chytit a takové auto skutečně postavit. Rozsáhle modifikovat novou Octavii RS za milion, to už chce někoho bohatého, ojeté třetí RS, které může posloužit jako základ úprav, koupíte za zlomek této sumy. Ale zpět k Prokopově práci.

Ten i v tomto případě zůstal u svých tradičních preferencí. Auto tedy dramaticky, odhadem o několik desítek centimetrů rozšířil, přidal mu tedy široké blatníky s pozoruhodnými výdechy vzadu a také patřičně nižší světlou výšku. Vidíme i o hodně výraznější boční prahy a také nové nárazníky. Přehlédnout nelze ani záď se čtveřicí výfuků a dvojicí neobvykle ztvárněných křídel. U toho spodního si nejsme jisti, zda dává nějaký smysl z hlediska aerodynamiky, ale co už.

Výsledkem je skutečně rodinná střelka k pohledání, která by nemusela být pozadu ani technicky. Motor 2,0 TSI té lepší verze Octavie III RS lze upravit až na vysoké stovky koní a varianta RS230 pracuje už z výroby se samosvorným diferenciálem. Interiér by se nemusel příliš lišit a voila, na světě je auto, které by při pohledu zvenčí otáčelo hlavy kolemjdoucím a přesto by mohlo vyhovět i potřebám rodiny.

Jako vždy je otázkou, zda se Prokopovými nápady někdo nechá inspirovat, jak jsme ale zmínili v úvodu, v tomto případě je to alespoň trochu pravděpodobnější než v jiných. Ostatně, Octavia III RS se bude do spárů amatérských tunerů jen častěji a někdo si třeba dodá odvahy. V případě první generace už se někdo do něčeho takového dříve pustil.

Takto vypadá třetí generace Octavie RS před faceliftem v sériové verzi, Rostislav Prokop z ní udělal docela jiné zvíře, jak můžete vidět níže. Foto: Pavel Janda/Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Zdroj: Rostislav Prokop@Instagram

Petr Miler