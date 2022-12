Roky přehlížené levné auto, které náhle uhranulo Čechy, čeká konec, máte asi poslední šanci ho koupit před 8 hodinami | Petr Prokopec

V minulosti jsme jej označili za ukázku toho, jak zlá musí být doba. Však tento primitivní vůz byl dekádu přehlížen skoro všemi a rázem sčítá historicky největší prodejní úspěchy. Ani ten tu s námi ale nebude věčně, ve své domovině už to má Space Star dokonce za sebou.

Pokud se podíváme na letošní české prodejní statistiky, můžeme bez otálení říci, že jednou z jejich překvapivých hvězd je Mitsubishi Space Star (známé ve světě také jako Mirage). Za prvních 11 měsíců si jej totiž v Česku převzalo 318 lidí, zatímco loni šlo ve stejném období o 312 registrací. Jde aktuálně o téměř veškeré prodeje značky, které snadno překonávají i firemní SUV, především jde ale o historicky rekordní čísla.

Letošní i loňské výsledky představují razantní skok i proto roku 2020, kdy bylo v období od ledna do listopadu prodáno jen 236 aut. A ještě o rok dříve měl Space Star za jedenáct měsíců na kontě dokonce pouze 175 registrací. Uvážíme-li, že jde morálně o 10 let staré auto, po kterém skoro po celou dobu jeho existence sotva štěkl pes, je to fascinující. Podobná situace navíc panuje i v Německu, Space Star zažívá největší žně za celou dobu své existence.

Nad tím, proč tomu tak je, není třeba dlouze bloumat. Vůz osazený jedna-dvojkou naladěnou na 71 koní totiž startuje na 271 760 Kč. Je tedy dokonce levnější než Dacia Sandero, jakkoli v případě rumunského hatchbacku mohou zákazníci počítat s o trochu většími rozměry. Na druhou stranu se však o pohon stará litrový tříválec produkující 65 koní.

Ve světle stále vyššího odbytu jsou tedy překvapením aktuální novinky. Mitsubishi totiž ve své domovině prodej tohoto modelu ukončilo. Mluvčí značky pak sice dodal, že vůz je v Americe či v Evropě nadále k mání, ovšem neopomenul zmínit také slova „v současné době“. To nezní příliš optimisticky a jakkoli dokonce i v USA malý a konstrukčně starý hatchback překonává SUV jako Outlander Sport či Eclipse Cross, jeho budoucnost zjevně již není růžová.

Ještě v roce 2018 se přitom spekulovalo, že Space Star dostane nástupce v podobě malého SUV. O vývoji takového auta ale nevíme a nedivili bychom se, kdyby na něj ani nedošlo. Trh s jakkoli menšími a levnějšími vozy totiž dostává stále více na frak v důsledku stále nesmyslnějších regulací EU, které znamenají pro všechny vozy podobné zdražení, pro ty malé jsou ale prakticky diskvalifikující.

Mitsubishi přitom má v plánu příští rok na podzim představit zcela nový Colt, který bude vycházet z Renaultu Clio a stejně jako francouzský zástupce stane na platformě CMF-B. Očekávat tedy můžeme o chlup větší vůz, než jakým je stávající Space Star. Cena tedy poletí vzhůru, ostatně za Clio musíte dát minimálně 383 tisíc korun. S něčím takovým nemohou Japonci zopakovat úspěch Space Staru ani omylem. Pokud tedy po tomto levném autě toužíte, příliš neváhejte - jsou, ale nebudou a kterýkoli z následujících týdnů a měsíců může přinést poslední šanci jej uzmout.

Mitsubishi Space Star si za letošní rok připsalo v Česku nejvyšší registrace v historii, protože je to levné a jednoduché auto pro kohokoli. Jeho dny jsou ale přesto prakticky sečtené, máte asi poslední šanci ho koupit. Foto: Mitsubishi

