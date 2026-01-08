Celebrita z Formule 1 zakládá své vlastní nové závody formulí s motory V10. A myslí to smrtelně vážně
Petr MilerPodobné pokusy už tu byly, všechny ale zatím vyzněly do prázdna buď jako okaté snahy o zlepšení něčí pozice ve Formuli 1, nebo dojely na nezájem automobilek i sponzorů. Tahle ale má jednu silnou kartu v rukávu - Lewise Hamiltona.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Celebrita z Formule 1 zakládá své vlastní nové závody formulí s motory V10. A myslí to smrtelně vážně
před 6 hodinami | Petr Miler
Podobné pokusy už tu byly, všechny ale zatím vyzněly do prázdna buď jako okaté snahy o zlepšení něčí pozice ve Formuli 1, nebo dojely na nezájem automobilek i sponzorů. Tahle ale má jednu silnou kartu v rukávu - Lewise Hamiltona.
Jsme dost staří na to, abychom pamatovali - často i velmi osobně - doby Formule 1, kdy monoposty poháněly atmosféricky plněné motory ječící tak, že k pláči přiváděly i zubní vrtačky. Bylo to hlasité, až to bylo skoro protivné, libozvučné tóny motorů točících až skoro 20 tisíc otáček za minutu byly ale zkrátka tak opojné, že jsme domů šli hluší, s hlavou plnou bolesti a žaludkem plným brufenu, ale stejně jste se smáli od ucha k uchu.
Platilo to i v dobách motorů V8, na vlastní uši jsme ale zažili také motory V10 a dokonce i V12. A bylo to zkrátka něco. Kdo to nepamatuje, bude mu to jedno, kdokoli ale v uplynulých letech po čase poznal turbohybridní jedna-šestky, musel být zklamán. Ani ty nejsou tiché, ani ty nejsou bez charakteru, ale už to zkrátka nebylo ono. Není tedy divu, že snad v každé fanouškovské anketě okolo ef-jedniček najdete silné volání po návratu točivých víceválcových motorů.
Co na to Formule 1? Říká to, co podobné organizace v posledních letech dělají - začíná to na „nas” a končí jako příjmení Davida Ratha bez „h” na konci. Dělá dokonce pravý opak a od roku 2026 vtrhnou do Formule 1 nové hybridy, ve kterých se 1,6litrový motor V6 běžící na syntetická paliva bude starat jen o 50 procent výkonu, zbytek bude mít na starosti elektromotor. Jak to bude nebo spíš nebude fungovat, si ani nedovedeme představit, motoricky půjde zřejmě o podobné fiasko jako projev Mercedesu AMG One.
Zdá se tak být ideální čas přijít s něčím, co potenciálně otrávené fanoušky znovu nadchne. A může se to stát. Jde o novou závodní třídu HybridV10, což také nezní moc „ryze”, hybridním prvkem se ale nenechte rozptylovat, není to podstata věci. Tou je tu desetiválcový motor, který zůstává jedním z vrcholů toho, co jsme kdy v ef-jedničkách zažili. Postavit novou závodní sérii kolem něj zní jako dobrý nápad, ale může se to reálně povést? Však pokusů stvořit „konkurenci Formule 1” už tu bylo...
No, povést se to samozřejmě nemusí, v tuto chvíli je ale víc než to, čím má novinka být, člověk, který za celým nápadem stojí. Jde o Anthonyho Hamiltona, otce Lewise Hamiltona, tedy jednu, vlastně dvě z velkých celebrit Formule 1. Možná vám nyní jeho iniciativa nejde moc dohromady s tím, jak se léta tvářil jeho syn, ale Hamilton je v tomto značně pokrytecký a svého času holt ujížděl na trendech, které byly populární. Všechny možné zelenoduhové agendy ale v poslední době ustupují do pozadí a ani Sir Lewis za ně moc otevřeně nekope - naopak se nechal slyšet, že mu chybí ef-jedničky s pořádnými motory. Tady do sebe vše začíná zapadat.
Hamilton (starší) oznámil start HybridV10 poměrně velkolepě, navíc zdůrazňuje, že jeho série není součástí FIA ani jiné závodní organizace. Má vlastní řízení, filozofii a dlouhodobou vizi. Dnes se pochopitelně snaží zaujmout hlavně oněmi desetiválci a na webových stránkách HybridV10 je už k dispozici zvukový klip s (potenciálním?) projevem motoru. Zní pochopitelně velmi zajímavě.
Filozofie sportu má být jinak podobná Formuli 1. Týmy mohou být stávající nebo nové, ale také jednotlivci nebo dokonce země. Tyto týmy si staví vlastní vozy v rámci daných pravidel a maximálního rozpočtu, se značnou svobodou v rámci technické kreativity. Prostě Formule 1 ve verzi 2.0, akorát bez stupidních motorů.
Nejlepší jezdci, mechanici, designéři a technici nezůstanou u stejného týmu. Bude zaveden systém draftu podobný tomu, který se používá v amerických sportech, což dá týmům větší šanci přilákat nejbystřejší mozky a nejlepší jezdce. „Talent a odhodlání jsou důležitější než zázemí,“ říká prohlášení HybridV10. Konečným cílem je pak vytvořit , která bude otevřenější a propojenější s fanoušky a také atraktivnější, inovativnější a zábavnější než současná nabídka. Plánem je strávit tento a příští rok budováním fanouškovské základny, náborem potenciálních majitelů týmů a vývojem prvních aut. První testy pak mají přijít v roce 2027, plnohodnotná závodní sezóna je naplánována na rok 2028.
Zní to všechno dobře, ale může se to stát? Může, Hamilton má, když už nic jiného, v záloze Hamiltona, tedy ne sebe, ale Sira Lewise, který by mohl do série po svém konci v ef-jedničkách nalákat kdekoho - jezdce, firmy, marketingové peníze, kdekoho. Přesto se na mysl vkrádá otázka: Není to jen snaha vedení FIA a Formule 1 k tomu, aby přehodnotila svou sázku na nové motory? Tak to obvykle s novými rádoby sériemi v minulosti bylo - spíš se snažily zlepšit pozici potenciálních účastníků v F1.
Čas ukáže, Anthony Hamilton to ale myslí smrtelně vážně: „Můžu to postavit sám, ale raději to udělám s fanoušky a těmi, kteří chtějí přispět k budoucnosti nové platformy motoristického sportu,” říká dnes. Good luck, pane Hamiltone, F1 potřebuje konkurenci jako sůl, aby přestala vymýšlet nesmysly. Už hodně dlouho.
Motory V10 byly jedním z vrcholů toho, co jsme kdy v F1 viděli a slyšeli. Ilustrační foto: Ferrari
Teď by se mohly vrátit s novou sérií HybridV10, kterou buduje Anthony Hamilton. Foto: HybridV10/Red Bull, tiskové materiály
Zdroj: HybridV10
Bleskovky
- Nejvíc ojeté Bugatti Chiron má na tachometru neuvěřitelných 175 tisíc km, něco takového svět ještě neviděl
před hodinou
- Čínský klon Bugatti od výrobce vysavačů je skutečný, natočili ho ještě před premiérou. Nakonec připomíná i hromadu jiných aut
včera
- Subaru chystá návrat jedné ze svých největších ikon, zatím předvedlo zvuk jejího boxeru
6.1.2026
Nové na MotoForum.cz
- Petr Svoboda vynechá sezónu 2026 ze zdravotních důvodů 2.1.2026
- MV Agusta Brutale Serie Oro 2026: exkluzivní naháč 2.1.2026
- Proč má Andorra nejvyšší hustotu jezdců MotoGP a Superbike 29.12.2025
- Honda V3R 900 E-Compressor: prototyp nového motoru V3 29.12.2025
- Irské mistrovství v silničních závodech signalizuje náznak zlepšení 26.12.2025
Nejčtenější články
- Už se provalilo, že první elektrický Rolls-Royce je propadák, ne hit. Prodeje i ceny dál padají, slevy jdou do milionů
9.12.2025
- Data z Evropy konečně ukazují, jaká auta si tu první majitelé nechávají nejdéle. A kterých se co nejrychleji zbavují
9.12.2025
- K mání je skoro nejetá Škoda Octavia Combi TDI za 290 tisíc. Co na tom, že to je nechtěná verze s nechtěným motorem, výbavou i barvou
9.12.2025
- Muž si nechal na zimu hodit své Ferrari jeřábem na balkon jen aby zjistil, že Vídeň není Dubaj
10.12.2025
- Lotus skutečně nainstaloval spalovací motor do svého dosud jen elektrického modelu, unikla veškerá data
10.12.2025
Živá témata na fóru
- Přituhuje 01.08. 12:58 - GeneHawkins
- Policejní kontroly a měření 01.08. 11:19 - pavproch
- Lampárna (stěžovatelna) 01.08. 10:09 - Stepan
- Škoda vs BMW - Rada ohledně výběru 01.08. 09:35 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 01.07. 22:41 - Truck Daškam
- BMW Divize 01.07. 10:38 - pavproch
- Za kolik jezdíte s benzínem? 01.06. 17:54 - Snowman000
- VZKAZY 01.06. 15:52 - řidičBOB