Cena nejlevnějšího nového auta v Nizozemsku ukazuje, k čemu vede vnucování elektromobilů všem

Na trhu najdeme jen málo morálně starších, takže z hlediska vývoje dávno zaplacených a technicky primitivnějších strojů, které si mohou bez uzardění říkat auta. Přesto už ani takové v Nizozemsku nekoupíte pod 400 tisíc Kč.

Být elektrická auta standardní součástí nabídky nových vozů jako cokoli jiného, jistě bychom jim nevěnovali větší pozornost, než si optikou poptávky po nich zaslouží. Takový stav ale dávno nepanuje. Politici se ve spolupráci s automobilkami z pro nás nepochopitelných a racionálně neospravedlnitelných příčin rozhodli tato auta vnutit úplně všem. A činí tak nejen ve prospěch elektrických vozů samotných, ale i na úkor veškerých myslitelných alternativ.

Pokud se ptáte, proč dnes Škoda Octavia začíná na 620 tisících Kč nebo Fabia na 370 tisících, má to pořád jeden a ten samý dominantní důvod. „Někdo” na pozadí manipuluje trhem podobně jako s trhem energetickým a přesouvá peníze ve prospěch samostatně neživotaschopných řešení tak, že uměle zdražuje ta životaschopná. Jaká je dnes reálná cena nových aut jakéhokoli typu už dnes nejsou schopni odpovědně říci ani lidé z automobilek. Přerozdělování peněz zejména pod taktovkou EU probíhá na tolika úrovních tolik, že už se to prostě nedá ani spočítat.

Jestliže vám situace přijde příšerná už v této podobě, vězte, že to není konec hry. Naopak jsme pořád na začátku cesty, kterou si zejména - ne však výlučně - Evropská unie vytyčila. Výše popsaný trend tedy bude nejspíše pokračovat, dokud se ceny elektrických a spalovacích aut nevyrovnají tak, že jakékoli auto bude několikanásobně dražší než před pár léty. Ostatně to není tak dávno, co přišla na trh Škoda Octavia III s cenou od 334 900 Kč, očekávat, že základ bude za pár let stát 1 milion, není mimo realitu. Výměnou za co? To se nás neptejte, nic pozitivního v tom nespatřujeme.

Kam situace spěje, lze vysledovat z dění v zemích, kde se o přechod na elektromobilitu pokouší ještě intenzivněji než celá EU. Platí to mimo jiné o Nizozemsku, kde výše popsaný mechanismus ještě dál podporují vlastním národním přerozdělováním mířícím stejným směrem. Chcete elektrické auto? Dostanete dotaci a minimální daně. Chcete spalovací auto? Dostane gigantické... víte co a ještě k tomu vám zdaníme pořízení i provoz auta tak, až se vám budou protáčet panenky.

A to budou. Situace došla až tak daleko, že tam stojí absurdní peníze nejen základní Škody Scala, ale i úplně nejlevnější auta na trhu. Jedničkou je v tomto ohledu aktuálně i u nás žádané Mitsubishi Space Star, tady v podstatě značka tří diamantů neprodává vůbec nic jiného. Je to vskutku primitivní, morálně více jak 10 let starý vůz, přesto v Nizozemsku přijde v základu nově na 16 990 Eur, tedy o dalších 500 Eur dráž než dosud. To je asi 405 tisíc Kč. Čtyři sta pět tisíc za tohle? To nejlevnější, co jde vůbec pořídit?

Přerozdělovací mašinérie směrem k elektrickým vozům prostě nezná bratra a půjde tak daleko, dokud nedosáhne svého. Čeho přesně? I to nakonec vidíme v Nizozemsku - už dekádu rychle klesající prodeje nových aut z relativně rekordních hodnoty až na horší čísla než v Česku, historicky rekordní odbyt dovezených ojetin a spolu s tím stárnoucí autopark. To všechno znamená globálně horší, méně bezpečná a méně čistá auta pro všechny.

Nejhorší je, že to od začátku to k ničemu jinému vést nemohlo. Nebo si snad někdo myslí, že když uměle zdražíte Space Star na 400 tisíc, lidé ztratí rozum a a vyrazí pro elektromobil za milion, který na hodnotě ztratí celou cenu Space Staru během 11 600 km? Ne, nekoupí nic, popř. si koupí ojetinu, když už něco místo svého stávajícího auta opravdu potřebují. Tohle je opravdu destruktivní mašinérie postrádající jakýkoli racionální smysl.

Foto: Mitsubishi

