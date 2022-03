Cena za výměnu baterie Tesly Model 3 připomíná, o jak velkou slabinu elektromobilů jde před 6 hodinami | Petr Prokopec

Že je výměna akumulátoru elektrického auta drahý špás, se ví, zrovna Tesla na tomto poli ale mlží, jak se jen dá. Kolik tedy opravdu stojí, když je nutné pořídit novou baterii a zaplatit to ze svého? Faktura za tento úkon říká vše.

Na cenu elektrických aut mají největší vliv akumulátory. To se ví, málokdo má nicméně povědomí o tom, jak drahé skutečně jsou, neboť k rozmachu elektrického pohonu došlo zejména v posledních pár letech. A pokud si k tomu přidáme, že výrobci na akumulátory poskytují až osmiletou záruční lhůtu, pak je zjevné, že většina vlastníků dosud nemusela baterie nahrazovat. A pokud přece jen museli, pak ne z vlastní kapsy. Automobilky ví, že tohle téma je průšvih, a tak o cenách náhradních baterek mluvit nechtějí. Některé přece jen šly s pravdou ven, Tesla ale na toto téma oficiálně neřekla nic.

Z informací o provedených výměnách akumulátorů na účet majitele si nicméně můžeme udělat poměr přesnou představu o tom, kolik stojí náhrada akumulátoru Modelu 3. Pokud tedy vlastníte tento vůz ve verzi s prodlouženým dojezdem, tedy s akumulátory o kapacitě 75 kWh, pak je třeba v případě nového paketu počítat s výdaji odpovídajícími nejméně 16 550 dolarů (cca 370 tisíc Kč). To je částka, za kterou si pořád můžete pořídit menší nové auto a ještě vám něco zbude na pohonné hmoty.

Tato suma zahrnuje také práci spojenou s výměnou baterie a dopravou, nicméně ani bez této položky nejsou akumulátory levné, vychází totiž na 13 500 USD (asi 302 tisíc Kč). To je pochopitelně prodejní cena, náklady na výrobu mohou být nižší, ale to pro nás není podstatné - jinak než od Tesly se takový akumulátor stejně koupit nedá a Tesla o cenách nesmlouvá.

Je tu navíc jeden háček, na který ostatně odkazuje i ona položka spojená s prací. Celý proces totiž spočívá v tom, že svůj vůz přistavíte do servisu, kde vám mechanici vymění problematickou baterii za funkční, což jim zabere nějakých 13 hodin. Následně pak vaši původní baterii zabalí a odešlou automobilce, která ji teoreticky může opravit. Akumulátory se totiž skládají z jednotlivých buněk, které jsou nezávislé, a tudíž lze vyjmout jen poškozenou část a nahradit ji novou.

Za oněch 13 500 dolarů tedy nekupujete nový akumulátor, tato cena platí jen ve chvíli, kdy automobilce vrátíte ten starý. A stejně tak nemusíte nový díl dostat, i ten takto draze zakoupený už mohl být použit. Znovu se tak ukazuje, jak velkou bolístkou elektrických aut akumulátory jsou. O tom, že budou podstatně levnější v ten či onen moment, jsme mluvili mnohokrát, k podstatné změně ale dodnes nedošlo - v případě Modelu 3 dál zjevně tvoří asi třetinu jeho hodnoty. A s ohledem na současnou poptávku po všech nezbytných součástech baterií se nezdá, že by změna k lepšímu byla na dohled.

To se ostatně odráží i v tom, že byl znovu odložen příchod druhé generace Tesly Roadster na trh. Ta byla ve formě prototypu odhalena již v roce 2017, přičemž dle původních plánů měla jít do prodeje v roce 2020. Jak ale jistě víte, to se nestalo, nedošlo k tomu ani v roce 2021 a nestane se to ani letos. A s přihlédnutím k dosavadní historii značky a dodržování jejích vlastních slibů ani to nemusí být konečná. Fakt, že auto má mít útrobách paket baterií s kapacitou 200 kWh, na tom jistě bude hrát svou roli.

Výměna baterií Tesly Model 3 rozhodně není levnou záležitostí, i když si fakticky nekupujete nový díl, platíte jakousi renovaci. Raději si ani nechceme představovat sumy, které budou spojené s příští generací Roadster. Foto: Tesla

