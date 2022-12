Ceny baterií pro elektromobily jsou stále větší průšvih, realita je přesně opačná, než jaká měla být před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Kdyby se vývoj řídil pozitivními očekáváními příznivců elektromobility, měly baterie do elektrických aut a s nimi i elektrická auta jen zlevňovat. Neděje se to. A nejen to, ceny dokonce míří opačným směrem a i v následujícím roce mají růst.

O elektromobilitě se mluví stále více, nikoli však se stále větším nadšením. Čím více se blíží roky 2025 (zamýšlený začátek platnosti emisní normy Euro 7) a 2035 (zamýšlený začátek zákazu prodeje nových spalovacích aut), tím více mají lidé obavy, že jejich svoboda dozná značného omezení. Nové auto si totiž již nyní může dovolit stále méně zákazníků. Pro mnohé z nich pak začínají být nedosažitelné i ojetiny. To ovšem následně může ohrozit jejich existenci, zvláště pokud musí do práce dojíždět a jejich stávající prostředek již dlouho nevydrží.

Zastánci elektromobilů se přitom snaží druhý tábor přesvědčit, že bateriový pohon čeká výrazný cenový pokles. Svůj názor zakládají na tvrzení výrobců, že jakmile dojde na navýšení produkce, dojde k rozmělnění nákladů. Tato ekonomická matematiky ale u elektrických aut funguje jen v omezené míře, neboť jejich cena je závislá hlavně na ceně baterií. A jejich cena je pak závislá na ceně vzácných kovů, které jsou... vzácné. A tak jsou s rostoucí poptávkou po nich často stále dražší, nikoli naopak.

Před tímto vývojem rutinéři automobilového průmyslu varovali roky. A letos se jejich slova naplňují. Ačkoli ceny baterek měly jen klesat, s letošním rokem se vývoj obrátil. Zatímco loni vyšla výrobce jedna kilowatthodina na 141 dolarů (cca 3 243 Kč), letos jsme na 151 USD (3 473 Kč). Došlo tedy na 7procentní zdražení, a to přesto, že automobilky ve stále větší míře používají lithium-železito-fosfátové baterie, které jsou na výrobu levnější než lithium-iontové. Dle prognóz navíc v příštím roce nebude jinak, očekáváno je dokonce další zdražení na asi 172 USD (3 955 Kč).

Na celé věci je navíc velmi zajímavý ještě jeden aspekt. Výrobcům se totiž díky navýšení produkce a tedy rozmělnění nákladů skutečně povedlo ponížit jednu nákladovou složku, a sice výdaje spojené s paketem. Pro letošek jde totiž jen o 31 dolarů (713 Kč), což je nejnižší částka v historii. Nicméně samotné bateriové články v důsledku zdražení vzácných kovů již znovu stojí 120 USD (2 760 Kč), což je stejná suma, na jakou kilowatthodina vyšla v roce 2019. Cenový vývoj se tedy vrátil o tři roky zpět.

Samotné články začínají mít na cenu elektromobilů větší vliv než dosud. V předchozích letech se totiž poměr nákladů na jejich výrobu v porovnání s náklady na výrobu kompletně celého paketu činil 70 na 30. Momentálně na ně však připadá 83 procent. Není pak překvapivé, že v Číně je výroba jedné kilowatthodiny nejlevnější, díky místní rafinaci vychází na 127 USD (2 920 Kč). V USA a Evropě jsou však náklady o 24 a 33 procent vyšší. Novým problémem jsou navíc rostoucí ceny energií, které zasáhly hlavně starý kontinent a celkové náklady oproti Státům a Číně ještě výš.

Stávající situace tedy není nejlepší, výhled do budoucna pak vlastně také ne, přestože Bloomberg předpovídá, že pokles cen by mohl znovu přijít v roce 2024 a o dva roky později by jedna kilowatthodina měla stát „jen“ 100 USD (2 300 Kč). Podobných, ještě mnohem optimističtějších prognóz už tu ale bylo... A současnou realitu vidíte sami.

Ceny baterií sice skutečně v posledních letech klesaly, ovšem to bylo dáno i tím, že původně byly v opravdu stratosférických výšinách. V roce 2010 totiž jedna kilowatthodina vycházela na 1 000 USD/22 300 Kč, zatímco o pět let později již byla na necelé polovině. Ovšem i loni, kdy se dosáhlo dosavadního minima, zůstávaly elektromobily příliš drahé. Například pro Renault Zoe stála jeho docela prťavá baterka v přepočtu 219 tisíc Kč. Na kolik asi přijde dnes? Ilustrační foto: Renault

Zdroj: Bloomberg NEF

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.