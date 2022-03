Ceny elektromobilů vyletí ještě výš, nová Škoda za 2 miliony může být realitou v řádu týdnů před 8 hodinami | Petr Miler

Jsou to už teď vzhledem ke své použitelnosti absurdně drahá auta, žádná úleva ale v případě jejich cen není nadohled. Naopak se vzhledem k extrémně rostoucím cenám niklu dá očekávat další skokové zdražení.

Elektromobily jsou drahé, zejména v případě jakkoli menších či obyčejnějších aut. U vozů za miliony lze drahé pohonné ústrojí schovat do ceny zbytku auta, u ostatních to možné není. Člověk nemusí dělat rozsáhlou rešerší na trhu, aby si to uvědomil - v posledních dnech a týdnech byla řeč třeba o Peugeotu e-208 za 885 tisíc Kč nebo nové Škodě za skoro 2 miliony korun. Malé auto a škodovka za takové peníze? To je přece naprosto absurdní a není náhodou, že oba vozy spojuje právě elektrický pohon.

Nikdy ale není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř, vědí všichni v okolí Blaníku, a tak hůře bude. Je to nevyhnutelné, neboť vlivem konfliktu na Ukrajině (či spíše vlivem sankcí přijatým v reakci na něj či ještě spíše ignorací všeho ruského ze strany většiny obchodníků) letí ceny některých surovin do stratosféry. A mezi takové patří i nikl, bez kterého se naprostá většina elektromobilů - přesněji řečeno jejich baterií - neobejde.

Svět má tu smůlu, že Rusko je jedním z nejvýznamnějších producentů niklu na světě, v případě rafinovaného, vysoce čistého niklu potřebného pro baterie drží v tuto chvíli asi 17% tržní podíl na celém světě. Navíc je třeba dodat, že vzhledem k rostoucí poptávce - a nestíhající těžbě resp. výrobě - ceny této suroviny letos vzrostly o 76 % ještě před konfliktem, po něm postupně explodovaly na čtyřnásobek z asi 25 000 dolarů na tunu na 100 000 dolarů na tunu. Růst to byl tak enormní a tak rychlý, že na burze v Londýně na několik dnů raději zastavili obchodování.

Ceny nejspíše zase klesnou, neboť tak drastický růst byl způsoben i tzv. short squeeze, tedy situací, kdy jsou ceny vyhnány uměle vysoko neúspěšnou spekulací části obchodníků na pokles ceny (říká se tomu krátký obchod neboli short), kdy si paradoxně musí za vyšší ceny kupovat shortované aktivum, aby pokryli předchozí půjčení téhož za nižší cenu. Jiným slovem prodělávají, značně tím ale podporují jinak přirozený růst cen. I kdyby se ale cena stabilizovala okolo 30 000 dolarů na tunu, jsme na dvojnásobku loňských cen a to bude bolet.

Analytici tak už varují, že baterie skokově podraží a automobilkám nezbude než to promítnout do cen. Například Tesla už to s touto argumentací udělala a zdražila Modely X a Y o 1 000 dolarů, to je ale zřejmě jen první vlaštovka. Pokud se situace na východě neuklidní a západ s Ruskem nezačne znovu normálně obchodovat - což se teď zdá být skoro nemožné -, zdraží elektromobily o další desítky tisíc.

Jestliže si tedy dnes někdo dělá zálusk na to, že si místo auta jezdícího na drahý benzin či diesel koupí elektromobil (a je otázkou, jestli je to moudré, protože cena elektřiny nízká také nebude), měl by si pospíšit. I v tomto případě bohužel platí, že lépe už bylo. Bez nějakého vynálezu zásadně měnícího realitu na poli ukládání elektrické energie v autech není možné, že by se vývoj vydal jiným než nežádoucím směrem. Nová Škoda za 2 miliony se tak vzhledem k neustále se měnícím cenám nejen niklu může stát realitou snadno během několika týdnů.

Škoda Enyaq Coupe iV je dnes autem, které můžete koupit za téměř 2 miliony Kč. Pokud se nestane zázrak, přehoupne se vrcholné provedení s cenou až za tuto hranici velmi brzy. Foto: Škoda Auto

