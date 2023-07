Ceny ojetých aut v Česku konečně klesají, vývoj na poli pohonů je ale pro automobilky varováním včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Soustavně rostoucí ceny skoro sebemizernějších ojetin jsou konečně minulostí a kupující znovu začínají mít v rukou víc trumfů. Co lze ale vnímat jako dobré zprávy pro obyčejné lidi, představuje špatné zprávy pro automobilky. Trhu totiž znovu stále jasněji vládnou diesely, které výrobci opouštějí.

Mezi roky 2020 a 2022 výroba nových aut vázla, což spolu s dalšími makroekonomickými faktory zejména politického ražení vedlo k jejich značnému zdražení. To mělo dopad i na trh s ojetinami, neboť nabídka prořídla. A protože poptávka oproti tomu vzrostla, začaly ceny raketově růst i v tomto případě. Průměr za první letošní kvartál narostl až na 299 tisíc korun, což bylo ještě nedávno nepředstavitelné. Až pak přišel zlom - ve druhém čtvrtletí průměr klesl na 293 000 Kč, a tak jsme konečně svědky zlevňování, zřetelně nejen ve statistické rovině.

Bližší zkoumání nového reportu Cebie však ukazuje, že vše není růžové. Průměrné stáří dovezených aut totiž za první letošní pololetí vzrostlo oproti stejnému období loňského roku z 10,6 na 10,8 roku. Podíl aut starších 10 let se pak sice snížil o 2,15 procenta na 49,41 procent, nicméně podíl aut starších 15 let vzrostl z 22,81 na 23,47 procenta. Znamená to tedy, že se k nám zejména z Německa dostaly vozy z počátku milénia, kterým legislativa v mnoha německých městech vystavila stopku, což je vcelku očekávaný vývoj, ovšem také trochu dvousečná zbraň.

Přes všechno zmíněné se nicméně průměrné stáří všech osobních ojetých vozů meziročně snížilo, a to o pět měsíců na 9,1 roku. Stojí za tím hlavně posun u aut s českým původem, která omladila o 1,5 roku na průměrné stáří 7,2 roku. Na trh se totiž dostaly hlavně zánovní vozy z ukončených operativních leasingů. Ke stabilizaci tedy dochází i v tomto ohledu, jakkoli je stále třeba pamatovat na to, že do předpandemických let máme ještě daleko. Ostatně na konci prvního pololetí roku 2019 činila průměrná cena ojetiny 227 900 Kč.

V desítce nejprodávanějších ojetých modelů najdeme hned čtyři vozy mladoboleslavské automobilky, na Škodu tak souhrnně připadá 21,23 procenta trhu. Lídrem je nadále Octavia, která se stará o 10 procent všech transakcí. Druhou nejčetněji zastoupenou značkou je Volkswagen, po jednom stupínku pak urvaly i BMW, Hyundai a Ford. Modrý ovál míval v pomyslné top tradičně Focusu i Mondeo, jeho nabídka však řádně prořídla, nejprve po odchodu sedanu a následně po ukončení celé výroby.

Velmi zajímavý je pohled na druhy pohonu, neboť automobilkám jasně naznačuje, o co mají obyčejní lidé zájem. Diesely se po několika menších zaváháních znovu ujaly vlády a se 49,57 procenty jasně dominují trhu, za nimi pak s menším odstupem zůstávají benzinová auta, na která připadá 46,41 procenta. Bateriové vozy pak zůstávají na okraji zájmu (0,88 procenta), ostatně v jejich případě průměrná cena činí 999 tisíc korun. Za tohoto vývoje sázet vše na elektrický pohon je jedním slovem pošetilé, lidé se evidentně přiklání zpět (a nejen u nás) k velmi efektivním a dostupným dieselům. Ty automobilky naopak stále více vyřazují z nabídek, současný stav je tak pro ně dalším z řady varování.

Co se barvy týče, meziročně vzrostl podíl šedých a bílých aut. Průměrný nájezd pak klesl o dva tisíce kilometrů na 147 000 km, společnost Cebia však znovu upozorňuje na stále vyšší riziko stáčení tachometrů. Kromě toho původní majitelé zatajují havárie, neboť dle inzerátů figurovalo při nehodách jen 0,76 procenta prodaných ojetin. Dle skutečných statistik je však u pětiletých aut takový podíl 25procentní a u desetiletých dokonce 60procentní.

Průměrná cena ojetin v Česku ve druhém letošním čtvrtletí klesla na 293 000 Kč, nejžádanějším modelem pak stejně jako dosud byla Octavia následovaná Fabií a Superbem. Fascinující je pohled na návrat dominance dieselů, které navzdory všemu evidentně neztrácí oblibu u obyčejných lidí. Grafika: Cebia, tiskové materiály

Zdroj: Cebia

Petr Prokopec

