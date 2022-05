Ceny ojetých aut neklesnou ještě roky, zní ze zahraničí. U nás ale může být situace ještě horší před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Asi nešlo přehlédnout, že ceny aut jsou na historických maximech a jen za poslední rok vystřelily o desítky procent. Týká se to i ojetin a leckdo se ptá, kdy situace povolí. Podle Canadian Black Book se to má stát až za 4 roky, u nás se to ale nemusí stát ani tehdy.

Pokud jste v posledních měsících zamířili do autobazaru pro ojetinu s vírou, že uzavřete pro vás výhodný obchod, patrně jste odešli domů s nepořízenou. Ceny jsou extrémně vysoké a smlouvání u čehokoli obecněji žádoucího není reálné - taková auta obvykle zmizí z nabídek za pár dnů i za plnou cenu. Stojí za tím situace na trhu s novými vozy, kterých je výrazný nedostatek. Do bazarů tak míří i kupci nových aut, což zvyšuje poptávku, lidé pak zůstávají u svých stávajících vozů déle, což zase snižuje nabídku. Tento stav věcí má jediný možný dopad, zvláště pak po letech rozhazování peněz na všechny strany.

Tento stav není spojen pouze s českým trhem, s nedostatkem nových i ojetých aut se potýká prakticky celý svět. Výjimkou není ani Kanada, kam se dnes vypravíme. Tamní společnost Canadian Black Book totiž oznámila, že s vysokými cenami budou ojetiny spojené až do roku 2026. Důvodem je dle jejího šéfa Jamese Hancocka hlavně nedostatek čipů, který bude automobilky trápit minimálně do půlky příštího roku. Výrobci tak ještě několik měsíců pojedou na sníženou kapacitu, což bude mít sekundární následky na poli s ojetinami.

Dle Hancocka zamíří v letech 2024, 2025 a 2026 do autobazarů méně aut, neboť jejich majitelé je zkrátka nebudou moci vyměnit za nová, a setrvají u nich tedy déle. Ceny pak sice zůstanou vysoké, ovšem na další růst oproti současnosti už dojít nemá. V tomto ohledu měl být rekordním loňský rok, alespoň v Kanadě. Jak tedy šéf společnosti Canadian Black Book dodává, ono zdražení nelze považovat za bublinu, která po nafouknutí praskne. Spíše tu máme špatně zavázaný balónek, z nějž pozvolna vyprchává vzduch.

Situace je skutečně bezprecedentní, i sám Hancock přiznává, že v automobilové branži je už 15 let a nikdy nic podobného nezažil. „Je to neuvěřitelná doba,“ říká Stát se tedy i do budoucna může ledacos, přičemž opomíjet nelze ani faktor, který na kanadském automobilovém trhu zase tak významný není - politiky. Zvláště pak jejich tlak na elektrifikaci, který z řady důvodů ke zlevňování ani jednoduše vést nemůže. A nevede ani ke zvyšování výroby.

Pokud se situace bude vyvíjet dál stejným směrem, aut bude na trhu v Evropě stále méně, navíc z velké části nezajímavých pro podstatný segment trhu. Pro určitá využití či místa a způsoby bydlení jsou elektromobily naprosto nepoužitelné, takže se velký kus trhu bude prát o stále menší množství dostupných ojetin. A to znovu nemůže mít jiný dopad než růst cen.

Pomůže tomu i to, co říká znovu Hancock: „Zákazníci jsou chytří a velmi dobře informovaní. Hledají tak způsoby, jak maximalizovat hodnotu svého auta. Klidně tak objedou i několik dealerství, aby zjistili, zda je někde někdo ochoten zaplatit více.“ Doby, kdy jste od neznalého souseda mohli koupit jeho 15 let starou Octavii s minimálním nájezdem za desítky tisíc korun, protože mu to tak přišlo normální a dále se nezajímal, jsou dávno pryč, pod cenou se dnes neprodává téměř nic.

Jak jsme již naznačili, přirozený zájem zákazníků je spojen hlavně se spalovacími auty, s nimiž mají spojené určité jistoty, nikoli s elektromobily, u nichž se bojí nedostačujícího dojezdu, špatné infrastruktury či degradace baterií, které nepůjde nahradit. Kolega-ekonom z redakce je přesvědčen, že když si dnes koupíte zánovní ojeté auto vytlačené či vytlačované z trhu regulacemi EU, prodáte jej při mírném nájezdu i za několik let za prakticky stejné peníze, obvyklých 10 % ztráty hodnoty rok co rok se prostě nebude odehrávat. Je to jen jedno z možných očekávání, proměnit v realitu se ale za nastalého stavu může docela snadno.

Ceny ojetých aut mají dle prognózy kanadské společnosti zůstat vysoké až do roku 2026. Realita v Evropě ale nakonec může být ještě horší, politicky tlačená elektrifikace se o to může postarat velmi jednoduše. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.