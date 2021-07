Ceny ojetých aut raketově rostou. A není důvod si myslet, že by se to mohlo změnit před 5 hodinami | Petr Miler

O neskutečných více jak 110 tisíc Kč a více jak 20 procent vzrostla za poslední rok průměrná cena ojetého auta nabízeného v USA, přičemž 80 procent této změny mají na svědomí poslední měsíce. Obrat je v nedohlednu.

Pokud jste se právě probudili z dlouhého umělého spánku, máme pro vás špatné zprávy. Peníze, které by vám ještě loni stačily na koupi vyhlédnutého nového nebo ojetého auta, vám dnes zaručeně stačit nebudou. Rychlost, jakou ceny rostou, nahání až trochu hrůzu, stejně jako pohled do budoucnosti.

K situaci přímo u nás ještě shromažďujeme podklady a budeme se jí věnovat později, už teď se ale můžeme podívat na dění v USA díky datům společnosti Cox Automotive. Ta dlouhodobě analyzuje dění na tamním trhu nových i ojetých aut a její aktuální statistiky můžeme bez přehánění označit za drastické.

Ke konci června činila průměrná cena ojetého auta nabízeného v USA 25 101 dolarů, tedy asi 547 tisíc Kč. To je jednak hodně peněz, více než to ale zaskočí dynamika, jakou ceny rostou. Jen o měsíc dříve šlo o 24 414 dolarů, tedy asi o 15 tisíc Kč méně, ke konci března o skoro 87 tisíc méně a před rokem o více jak 110 tisíc méně. Jinými slovy - průměrná cena nabízené ojetiny se zvedla o skoro 19 procent za 4 měsíce a o více jak 25 procent za rok. A nedá se říci, že by se na samotných autech něco změnilo.

Nejde vzhledem k ceně ani o žádné „voňavky”, průměrný nájezd 110 422 km nic takového nenaznačuje. Jde o ryzí zvýšení cen stejného zboží dané pochopitelně situací na trhu. Jednak jde o vyšší poptávku po autech, omezenou nabídku nových aut, která pramení ve větší poptávku po těch ojetých. Problémem jsou ale i rostoucí ceny nových vozů, které nahoru žene nejen totéž, ale i regulace doslova diskriminující žádané vozy se spalovacími motory na úkor nepříliš žádaných elektromobilů.

To je také důvod, že ač na jednu stranu i Cox Automotive očekává, že trh krátkodobě trochu „upustí páru” a ceny budou alespoň stagnovat či mírně poklesnou, neboť nahoru je žene nejen přirozený vztah nabídky a poptávky, ale spekulativní obchody, středně a dlouhodobě lze očekávat jen další a další růst. Koronavirový nedostatek komponentů a odložená poptávka v jednu chvíli pominou, zásahy do přirozených tržních mechanismů ale nikoli.

Automobilky jsou totiž v pasti a onen koronavirový nedostatek jim paradoxně ukazuje cestu, jak z patálií ven. Uvědomme si, že je tu na jedné straně poptávka po autech se spalovacími motory, které ale automobilky nemohou plně vycházet vstříc, neboť by se s průměrnou spotřebou resp. emisemi CO2 (záleží na trhu - v USA jde o spotřebu, v EU o CO2, ale obě veličiny jsou si přímo úměrné) dostaly za povolenou mezi a musely platit pokuty. Na autech se spalovacími motory se sice vydělává, ale ne zase tolik, aby to firmám dovolilo snášet ony pokuty, na to jsou moc vysoké.

Na druhou stranu je tu velmi omezený zájem o elektrická auta, která naopak automobilky prodávat musí (neboť jejich spotřeba resp. emise CO2 jsou papírově nulové, ač reálně takové nejsou), aby vyvážily prodeje jiných vozů a navíc na nich prodělávají. Je to protichůdný vztah, ze kterého nemůžete vyjít jako vítězové.

Prodáte více spalovacích aut a byť zákazníci budou spokojení, prohrajete, protože nesplníte limity průměrné spotřeby a budete platit. Prodáte více elektrických aut a byť regulátoři budou spokojení, prohrajete, neboť zákazníci budou rozladění z vysokých cen a stejně na nich nic nevyděláte. Je jedno, jak tohle namixujete, nelze z toho vyjít vítězně, pokud ovšem... nezvýšíte ceny. Za normálních okolností by to pro automobilky bylo složité, protože lidé jsou na to citliví. Ale v momentě, kdy nejsou komponenty a poptávka převyšuje nabídku? Pak to jde docela snadno - lidé dají i to, co by jindy nedali.

Právě to firmám ukazuje cestu - prodávají relativně málo aut se spalovacími motory, ale draho, což jim zvyšuje marže a zisky žene nahoru, i když se jim prodejně v podstatě nedaří. Současně to neznamená tak velkou potřebu prodeje elektrických aut, jejichž ceny navíc nevypadají tak vysoké, takže s cílem dále pomohou. Kdo trpí? No, jen my, kteří musí snášet onen ohromný cenový růst nijak nevyvážený získanou hodnotou.

Ojetých aut se to zdánlivě netýká, ale to je omyl, jde o spojené nádoby. Jednak proto, že na dražší nová auta rázem část lidí nemá, takže jde pro ojetinu, což zvyšuje poptávku a žene ceny vzhůru. A hodnotu věcí nakonec určuje i cena alternativy a nové auto je alternativou k ojetému i vice versa. Takže když bude stát nová Octavie 2 miliony, proč by někdo tu ojetou jako alternativu prodával za 300 tisíc jako před léty? Bude ji prodávat třeba za milion, i když ji koupil za 500 tisíc.

Tato spirála je roztočená a pokud se nestane zázrak, ceny ojetin poletí jen vzhůru, třebaže jistě ne dosavadním, vskutku raketovým tempem. Komu za to poděkovat? Asi tušíte...

Ceny ojetých aut rostou prakticky všude na světě, data z USA jsou až varovná. Šance na jiný vývoj v delším časovém horizontu jsou ale zřejmě nulové. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Cox Automotive

