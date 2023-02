Majitelé Tesel pláčou, ceny jejich aut se masivně propadají. Jen za poslední dva týdny jde až o 103 tisíc Kč před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toru Hanai, Bloomberg

Pro spoustu lidí bude velmi nepříjemné, pokud jejich auto ztratí na hodnotě 100 tisíc korun za rok, tady se bavíme o ještě vyšší sumě za pouhých 14 dnů. A to je třeba dodat, že jde o další pokles následující ještě masivnější propady z předchozích měsíců.

Ačkoli poslední léta platnost tohoto pravidla poněkud nahlodala, dlouhodobě platí, že pro naprostou většinu majitelů představuje největší náklad na provoz auta ztráta jeho hodnoty. Je to trochu ošidné, neboť jde o náklad, který mnozí bezprostředně nevidí. Spousta lidí nedokáže vnímat realitu očima ekonoma, a tak má pocit, že když si koupí auto za 500 tisíc korun, „půl míče” je prostě pryč a pak už jde jen o benzin, brzdy, pneumatiky, servis...

Není tomu tak. „Půl míče” možná zmizí, kdesi v dáli ale leží prodejní cena vozu, která vám zase „kus míče” vrátí a nákladem je teprve rozdíl mezi oběma hodnotami, který se v čase pochopitelně neustále mění. Pokud koupíte jakékoli auto za oněch 500 tisíc a prodáte ho za tři roky za 200 tisíc, stálo vás na ztrátě hodnoty 300 tisíc korun, tedy asi 100 tisíc Kč za rok. A to opravdu není málo, něco přes 8 tisíc korun za měsíc ukousne dost z rodinného rozpočtu.

Pro většinu lidí to bude naprosto dominantní náklad související s provozem auta, však si jej srovnejte třeba s náklady na palivo, které majitelé automobilů vidí především. Typických 10 tisíc km ujetých za rok při 6litrové spotřebě a - řekněme - 40korunové ceně paliva znamená ve srovnání s tím jen 24 tisíc za rok, pomalu drobné. A tak to bude se vším, pokud se nějak zásadně nevymknete normám - najet 100 tisíc km za rok přinese jinou matematiku, koupě ojetiny za 20 tisíc, která vás bude stát desítky tisíc ročně na servisu, také. A tak bychom mohli chvíli pokračovat, obvyklý stav je ale popsán výše.

Pokud vás tedy zajímá, kolik vás bude stát provoz vašeho dalšího auta, měli byste v prvé řadě sledovat pokles jeho hodnoty. Ten pro elektrická auta nějaký čas krátkodobě nevyzníval špatně, jakkoli dlouhodobě to bude skoro nevyhnutelně fiasko kvůli cenám náhradních baterií a jejich životnosti, které některé vozy učiní téměř bezcennými už po jednotkách let. Opačný krátkodobý trend byl dán růstem cen nových vozů, protože ale tohle minimálně v případě Tesel pominulo, právě ty krátkodobě ztrácí na ceně obrovské peníze.

Nedávno jsme psali o tom, že majitelé těchto vozů se potýkají s extrémním propadem hodnoty svých aut, snadno 350 tisíc Kč za rok, což je na pořád relativně dostupné Modely 3 a Y opravdu hodně. Tento trend ale nekončí, trh ojetin se ze změnami cen nových exemplářů pořád vyrovnává. A k potěše majitelů dříve koupených aut to skutečně není.

Informuje o tom firma iSeeCars, která dlouhodobě analyzuje data o prodejích ojetých aut v USA. Ten je tradičně velmi pružný, a tak v poslední době reaguje na pokles celkové poptávky jistým snížením cen. Prodejní ceny ojetin tak v posledních dvou sledovaných týdnech klesly v průměru o 1,5 %, v případě Tesel se ale jedná o mnohonásobně víc. Situace se liší model od modelu, příznivá ale není nikdy.

Zmíněné „trojky” a „ypsilonky” ztratily na ceně v průměru okolo 5 % relativně a kolem 2 500 dolarů absolutně. Bavíme se tedy o asi 56 tisících Kč ztráty hodnoty za pouhých 14 dnů, to je opravdu hodně. Ojeté Tesly obecně ztratily na ceně skoro 5 %, nominálně je to ale nejvíce znát na Modelech X a S, z nichž ten druhý jmenovaný přišel v průměru na ceně o 4 626 dolarů, tedy asi 103 tisíc Kč. Přes 100 tisíc za pouhé dva týdny. A to se pořád bavíme o průměrech, nikoli extrémech, ty budou jistě ještě jinde. Lidé z iSeeCars navíc dodávají, že nejde o nic nového, ale pokračování vývoje, který se táhl už celým loňským posledním kvartálem. Kde se zastaví, ukáže teprve čas.

Že z něh stávající majitelé tak jako tak nejsou ani trochu šťastní, nemusíme dodávat, přichází ve velmi krátké době o obrovské peníze. Jak jsme ale zmínili minule, tohle je prostě trh a ceny zejména ojetých Tesel si zasloužily výraznou korekci už dávno. Zajímavé je, že takto masivně dopadá i na Modely S a X, které jako nové zase tak nezlevnily, je ale vidět, že nové Modely 3 a Y představují částečnou konkurenci i pro ně, takže dolů táhnou i větší alternativy. Ostatně táhnou dolů i ceny všech ojetých elektroaut, pokles o 1,8 % za posledních 14 dnů ale není až tak dramatický jako u Tesel.

Zde si můžete prohlédnout přesné změny průměrných cen ojetých Tesel za posledních 14 dnů dle dat iSeeCars. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: iSeeCars



Nominálně jsou nejvíce biti majitelé Modelu S, relativně nejvíce klesá na ceně Model 3. Foto: Tesla

Zdroje: iSeeCars, Bloomberg

