Černá Hora staví na dluh asi nejdražší dálnici na světě, vede doslova do nikam

/ Foto: Savo Prelevic, AFP

V České republice jsme na předražené státní stavby zvyklí, toto je ale ještě jiná úroveň. Stát na pobřeží Jaderského moře toužil po vlastní dálnici tak moc, že si na ni nevýhodně půjčil a pokud něco dostaví, tak jen kus, který nikam nevede.

Při pohledu na kroky české vlády za poslední rok člověk pomalu neví, zda se má spíše smát nebo raději plakat. Státní dluh totiž narostl tak moc, že opasek si budou muset utahovat i děti našich dětí, odměnou nám ovšem není dokonale fungující infrastruktura či cokoli podobného. Stovky miliardy se v podstatě projedly, pokud rovnou nezmizely neznámo kde. Jak se ale říká, nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.

Důkazem budiž osud Černé Hory, tedy malého státečku na pobřeží Jaderského moře, který dříve býval součástí Jugoslávie. V roce 2006 nicméně vyhlásil nezávislost a posledních pár let zkoušel propojit pobřeží s Bělehradem, který je hlavním městem sousedního kontinentálního Srbska. Z toho důvodu několikrát žádal o půjčku na novou dálnici Evropskou unii, jejímž členem se Černá Hora má stát. Brusel však měl obavy, že by stát peníze nedokázal splatit, a proto půjčku odmítal.

Černohorští politici nicméně po nové dálnici toužili natolik, že nakonec dobrovolně nasoukali hlavu do čínské oprátky. Vláda výstavbu nové dopravní tepny svěřila čínské firmě China Road and Bridge Corporation (CRBC) a zároveň si od Číňanů na její financování vypůjčila jednu miliardu dolarů (cca 21,5 miliardy Kč). To na naše poměry nezní jako tak moc peněz, ani tuto sumu ovšem Černá Hora není schopna splácet. A podle všeho za ni ani nic smysluplného nedostane.

Smlouva, kterou stát podepsal, opravdu není výhodná. Pokud totiž Černá Hora nebude schopna půjčku splácet, mohou Číňané zabavit státní půdu až do výše celého kontraktu. Finální slovo při jakýchkoliv právních tahanicích navíc má mít čínský soud. Není tak vlastně vůbec překvapivé, že celý projekt obestírá nemalá kontroverze. První úsek dálnice navíc měl být hotov již v roce 2019, ovšem dokončen není dosud a firmě CRBC žádné penále z prodlení nehrozí. Mimo to jsou Číňané nyní vyšetřováni i vládními úřady, neboť v březnu vyšlo najevo, že zničili část kaňonu řeky Tara, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.

Znovu se tak jen ukazuje krátkozrakost některých politiků. Stavba nové dálnice byla už od počátku kritizována kvůli tomu, že provoz na ní nikdy nebude tak silný, aby se vyplatila, nyní se navíc ani nepočítá s tím, že by byla dokončena dle původního záměru. Pokud vůbec někdy dojde k dokončení prvního, 270kilometrového úseku, pak povede jen z pobřeží do hor. Tedy prakticky do nikam. Jak jsme tedy zmínili na úvod, nakonec možná ještě budeme rádi za dluh, který bude platit „jen pár” generací.

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec