Češi dál ukazují elektromobilům vztyčený prostředníček, víc loni kupovali i skoro mrtvý pohon nabízený dvěma značkami před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Tohle je tragikomický důkaz toho, jak minimální zájem o elektrická auta mezi lidmi panuje. Uvážíme-li, že o elektromobilech se mluví pořád, nabízí je všichni a jsou předmětem většiny reklamních kampaní, je skoro neuvěřitelné, že je v Česku prodejně poráží LPG nenabízené skoro nikým za pozornosti nikoho.

Ceny pohonných hmot loni vystoupaly do rekordních výšin, a tak není divu, že se lidé začali poohlížet po alternativách. Taková situace by měla nahrávat elektromobilům, které jsou tlačeny nejen politicky, ale i marketingově a mediálně. Však si vzpomeňte, kolik reklam na elektrické modely jste v posledních letech viděli, kolikrát byl skloňován jejich výhodnější provoz a všechny další údajné přínosy, které budou znamenat. Za takových okolností by se na ně měly stát fronty.

Jenže lidé nejsou hloupí a nenechají se tak snadno utáhnout na vařené nudli. Jsou to drahá a špatně použitelná auta, jejichž ekonomická atraktivita je závislá na cenách elektřiny, které byly už loni odsouzeny k růstu. A tak si lidé - navzdory všemu zmíněnému - našli jinou alternativu, o jejíž existenci v nabídce nových vozů přitom většina kupců ani nebude mít tušení. Skoro nikdo ji nenabízí ani nepropaguje, prostě se o ní nemluví.

Ukazují to data Svazu dovozů automobilů za loňský rok, kdy bylo v Česku zaregistrováno 3 892 elektromobilů. Je to možná až překvapivě hodně, i když jde jen o 2 % trhu. Když si ale škrtneme odbyt Škody, VW, Mercedesu a Tesly, nezbude nám v rukou skoro nic, snad ještě Korejci stojí za řeč. Leckdo to bude prezentovat jako úspěch, protože to představuje meziroční růst o 47 procent, stačí ale nastavit těmto autům zrcadlo v podobě prodejů modelů uzpůsobených spalovaní zkapalněného ropného plynu neboli LPG. A situace vypadá úplně jinak.

Tento dnes automobilkami téměř ignorovaný pohon vykázal nárůst o skoro 76 procent, a prodáno tak bylo dokonce 3 966 aut. Jinými slovy v době, kdy by elektromobilita měla být na koni, ji v Česku relativně i absolutně překonává skoro mrtvý pohon na LPG, který nenabízí v skoro nikdo. To je krutě vztyčený prostředníček elektromobilům a vsadili bychom se, kdybychom se dostali k datům o soukromých a firemních prodejích obou alternativ, budeme se bavit o něčem jako 98:2 a 2:98, to by teprve ukázalo celou realitu.

Auta na LPG jsou prostě normálně použitelná jako vozy na benzin nebo naftu (jejich podíl na trhu loni mimochodem také vzrostl) a úspora provozních nákladů je nesporná, cena LPG je oproti klasičtějším palivům přibližně poloviční. Na této situaci vydělává hlavně Dacia (3 732 aut), kromě ní totiž vozy uzpůsobené spalování LPG nabízí už jen okrajově Renault (232 vozů) a doprodává Fiat (2 skladová auta). Že se i za této situace pumpují miliardy do vývoje, výroby a prodeje elektrických aut a Čechům jsou předkládána jako jediné možné řešení pro příští dekádu, je naprosto tristní. Kdyby byly mezi elektromobily a LPG rozdány karty férově, budou prodeje „plynových” aut v úplně jiné dimenzi i bez jakékoli dotační podpory. A úsporu emisí CO2 by přinesla reálně, nikoli jen na papíře.

Dacia je jediným velkým prodejcem „plynových” aut v zemi, na LPG můžete mít třeba i Duster. Kdo o tom vůbec ví? I to ale stačí k tomu, aby jejich odbyt zastínil veškeré prodeje elektromobilů všech značek za neustálá marketingové a mediální masáže. Foto: Dacia

Zdroj: SDA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.