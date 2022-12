Češi nemohou kvůli sankcím vyrábět svůj nový model, a tak vylepšili ten starší. Možná ani nevíte, že existuje před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MW Motors

Český automobilový svět, to nejsou jen Škody či nanejvýš Tatry, pod taktovkou několika menších firem u nás vznikají i další zajímavá auta. Jednou z nich je společnost MW Motors, která vylepšila své kupé Luka. Zdá se, že u něj nezůstal kámen na kameni.

Českou společnost MW Motors máme spojenou zejména s ruským „lovcem“. Firma sídlící poblíž Plzně se totiž rozhodla, že UAZ Hunter osadí elektrickým pohonem. Vzniklo tak SUV Spartan, jež se loni v září začalo prodávat ve Velké Británii. Letos v lednu se pak MW Motors pochlubila tím, že vůz je dostupný ve všech evropských zemích. Do plánů firmy ovšem zapíchl vidle konflikt na Ukrajině a z něj vyplývající sankce, které z Hunteru udělal na západě zapovězené zboží. Společnost se tak začala daleko více soustředit na svou prvotinu, elektrické kupé Luka.

Tento model byl vůbec poprvé představen již v roce 2018, přičemž zákazníci dosud mohli volit ze dvou variant. První zvaná Traditional počítala s jedním elektromotorem s výkonem 66 koní. To není zrovna mnoho, firmě se nicméně i díky relativně malému paketu baterií o kapacitě 26,4 kWh povedlo udržet hmotnost na velmi rozumných 886 kilech. Luka tak má zvládnout na jedno nabití 310 km, přičemž stovku pokoří za 9,8 sekundy a maximem retro-kupé je 140 km/h.

Druhá verze již dostala čtyři elektromotory, každý pro jedno kolo. Výkon se sice nezměnil, kapacita baterií ovšem poklesla na 21,9 kWh. To vedlo ke snížení hmotnosti na 815 kg a logicky také k ovlivnění dynamiky. Nejvyšší rychlost vzrostla na 146 km/h, zatímco akcelerace se zkrátila na 9,6 sekundy. Poklesl pak i dojezd, a to na udávaných 300 km. Cena tohoto provedení nicméně vzrostla ze 30 na 40 000 Eur (972 000 Kč) bez DPH.

Nově MW Motors oznámilo, že Luka se pro příští rok dočká modernizace. Spíše než o facelift jde nicméně pomalu o novou generaci. Inovováno bylo naprosto vše od karoserie přes podvozek a hnací ústrojí až po interiér. Detaily nicméně mají být oznámeny později. Aktuálně se ví jen tolik, že přepracování karoserie přineslo celou řadu benefitů. Auto dostalo širší blatníky, což vedlo k většímu rozchodu kol, instalaci 17palcových ráfků a navýšení ovladatelnosti.

Nová přední maska snížila aerodynamický odpor, Luka by tak logicky i měla dojet dále. O to by se měly postarat také nové baterie, jakkoli zatím nevíme, zda došlo na navýšení kapacity. Jejich dobití ovšem bude umožněno při vyšším výkonu, což zkrátí čekání u stojanu. Motor by pak měl být výkonnější, i nadále však nemáme očekávat roztrhání asfaltu při rozjezdu. Retro-kupé má totiž spíše nabízet uvolněnou jízdu, než abyste se za volantem cítili jako v supersportu.

S tím souvisí i změny v interiéru, nová karoserie umožnila také instalaci větších sedadel. Lepší je i přístrojová deska, pohled do interiéru nám ale zatím společnost MW Motors neumožnila. Bude tedy třeba se ještě obrnit menší trpělivostí, na homologaci má totiž dojít až v první polovině příštího roku. Zvědavi jsme hlavně na cenu, která kvůli dražším materiálům na vstupu, hlavně v případě baterií, nejspíše naroste.

Nová Luka se na první pohled od předchozí verze liší přepracovanou čelní maskou. Jiná je ovšem kompletně celá karoserie, jenž umožnila instalaci větších sedadel v kabině či 17palcových kol. Jejich roztočení pak dostane na starosti i nový motor. Foto: MW Motors

Zdroj: MW Motors

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.