Češi předělali legendární ruský teréňák na moderní auto, jeho cena bere dech

Snaze a odvaze je třeba zatleskat, to je ale v podstatě vše. Ze schopného auta nabízejícího zajímavý poměr výkonu a ceny udělali autoři hračku pro pár vyvolených.

Loni na jaře se to v médiích jen hemžilo koronavirem, v jeho stínu tak snadno zanikla řada jiných zajímavých novinek. Třeba odhalení nové verze UAZ Hunter, tedy poslední iterace legendárního UAZu-469, který se ve svém původním provedení začal vyrábět již v roce 1971.

Za jeho zatím nejmodernější variantou ovšem nestojí ruská automobilka, nýbrž česká společnost MW Motors. Ta na voze v uplynulých měsících dále pracovala, aby aktuálně mohla potvrdit jeho vstup do sériové výroby, a tedy i do prodeje. Známe nyní veškeré ceny, stejně jako většinu technických parametrů. Spartan EV, jak se ruský off-road nově nazývá, si tedy můžeme představit ještě jednou a do puntíku.

MW Motors se v případě modernizace „Lovce” snažila jít co nejjednodušší cestou. Proto došlo pouze na nahrazení původního atmosférického 2,7litrového čtyřválce, na jehož místo nastoupil synchronní elektromotor s permanentním magnetem. Ten produkuje 163 koní a 600 Nm, tedy o poznání více než původní jednotka, jenž byla spojena pouze se 134 koňmi a 217 Nm točivého momentu. Nejvyšší rychlost nicméně i přesto zůstala omezena na 130 km/h, o sprintu se pak autoři vůbec nezmiňují.

Je přitom teoreticky možné, že došlo na jeho slušné zlepšení v důsledku vyššího výkonu, nahoru nicméně šla i hmotnost. Spartan totiž váží o více než dvě stě kilo více než originální Hunter (1 760 kg versus 1 966 kg). Na druhou stranu, i na tento posun lze hledět relativně pozitivně, zvláště v souladu s provedenými úpravami. Zachována byla totiž původní pětistupňová převodovka, stejně jako redukce. A na svém místě se zdá být i výfuk, jakkoliv nemá být s čím spojen.

Kromě elektromotoru jsou pak nově na palubě i lithium-iontové baterie o kapacitě 61,16 kWh, jenž jsou kvůli ochraně uloženy ve voděodolném ocelovém boxu. Jejich kapacita má teoreticky stačit na 150 kilometrů, což není mnoho, praxe ale bude jistě ještě horší. I proto bude možné sáhnout také po větších akumulátorech s 90 kWh. MW Motors nicméně věří, že většina zájemců si vystačí se standardním provedením.

Zcela jasný zatím není minimální čas potřebný k dobití baterií. Aktuálně totiž firma jen zmiňuje přestávku na oběd, která postačí k dočerpání 80procentní kapacity. Za tím si ovšem někdo může představit pětiminutovou pauzu a jiný pětihodinovou. Že přitom blíže budeme spíše druhé možnosti, asi netřeba dodávat.

MW Motors si přitom základní provedení cení na 39 990 Eur (cca 1 015 000 Kč), což opravdu není málo. Daná cena je navíc bez daně, což platí také o příplatcích. Těch sice není mnoho, účet ale mohou dále patřičně vyšponovat. Hard top totiž stejně jako antikorozní ochrana vychází na 490 Eur (12 450 Kč), ABS a uzávěra diferenciálu na 890 Eur (22 600 Kč) a přídavná zpětná lampa na 149 Eur (3 800 Kč).

Ve finále tu pak máme ještě paket Trophy s off-roadovým příslušenstvím, jenž stojí 990 Eur (25 200 Kč). Jeho součástí je přitom zesílený přední nárazník s navijákem, žebřík a střešní ližiny či zesílené prahy. V této konfiguraci by přitom UAZ Spartan EV měl překonat naprosto vše, tedy do chvíle, než mu dojdou baterie. Je tak otázkou, zda raději nedat přednost starému dobrému benzinu - ten se i v ČR oficiálně prodává od 299 000 Kč, tedy za méně než třetinovou cenu.

Česká firma MW Motors překonvertovala UAZ Hunter na elektrický Spartan EV. Zajímavé přitom je, že mu mimo jiné nechala i výfuk, ač ho vůbec nepotřebuje. Levně ale vůz nenabízí, v základu stojí více jak milion bez daně, což je vzhledem k ceně originálního UAZu opravdu síla. Foto: MW Motors

