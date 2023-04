Češi vymysleli hasičský speciál, který se vypořádá i s požáry elektromobilů v garážích před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dajbych, tiskové materiály

Pro elektrická auta Češi moc nehoří, s negativními následky umělého rozšiřování jejich přítomnosti si ale zjevně poradit dokážou. Požáry u dobíječek v garážích jsou jedním z nepříjemných dopadů jejich existence, řešení ale zjevně mají.

Na požáry elektromobilů nedochází až tak často, v porovnání s elektromobily je pravděpodobnost jejich vzniku desetkrát nižší. Danou statistiku nicméně zkresluje skutečnost, že bateriový pohon tu s námi není tak dlouho, neboť i mezi spalovacími auty nejčastěji hoří ta stará, která s elektrickým pohonem prakticky neexistují. Bude tedy zajímavé, k jakému poměru se dostaneme řekněme za deset let. I kdyby nicméně zůstala pravděpodobnost nižší, elektromobil zachvácený plameny stále zůstane vážným problémem. Oheň se totiž šíří velmi rychle, není jednoduše uhasitelný a dojít může i k opětovnému vznícení.

S rozmachem elektromobilů se tak začíná šířit i jiná věc, a sice zákaz vjezdu takových aut do víceúrovňových či podzemních garážích. Zvláště pokud se nad nimi ještě nachází byty. Aby totiž hasiči mohli proti plamenům zasáhnout, je zapotřebí, aby se dostali i s příslušnou technikou do jejich blízkosti. To nicméně dosud nebylo vždy možné, neboť stropy garáží se často nachází jen necelé dva metry nad podlahou. Do takových mantinelů se běžné hasičské auto nemá šanci vejít.

Tohoto problému se rozhodla chopit česká společnost Atenta, která se již více než patnáct let věnuje vývoji požární techniky. Na projektu nicméně nepracovala sama, nýbrž oslovila firmu Kobit THZ, která měla zajistit integraci systému Cobra Coldcut, který třeba taková Škoda doporučuje při hašení elektromobilů. Po proniknutí skrze materiál totiž dochází k přeměně vodního paprsku ve vodní mlhu, která účinně ochlazuje požár a přerušuje hoření. Systém však byl navržen pro velká auta.

Kobit THZ tedy musel onu technologii přepracovat, aby ji hasiči mohli využít i ve stísněných prostorách. Do těch se pak nově zvládají dostat díky další firmě participující na onom projektu, jíž je společnost Dajbych. Ta pro změnu ve spolupráci s britskou společnosti Prospeed Motorsport vyrukovala s přepracovaným šasí Toyoty Hilux, které se kvůli příchodu třetí nápravy dočkalo prodloužení o 1 230 milimetrů. Jako takové tak nyní dokáže pobrat až tři tuny nákladu.

Jelikož úpravy šly hlavně do délky, činí výška upraveného pick-upu stále pouze 1 850 mm. Jako takový tedy s vjezdem do podzemních či víceúrovňových garáží nemá problém. Trojice náprav, stejně jako 30stupňový nájezdový úhel vpředu i vzadu, pak vozu umožňují i přístup k požárům v nehostinných podmínkách. Součástí jeho výbavy je dále lanový naviják, vyprošťovací oka a dokonce i zásuvka na levém boku, jenž umožňuje dobíjení a konzervaci akumulátorů.

Lze už jen dodat, že první speciál byl hotov již v roce 2020. Od té doby prošel náročnými testy, zatím jsme však nezaznamenali, že by figuroval ve vozovém parku jakékoli hasičské stanice. Jedním z možných důvodů může být i délka 6 309 mm. Přístup do zmiňovaných garáží totiž není omezen pouze jejich výškou, ale často také zakroucenou příjezdovou cestou. S tou přitom mají mnohdy potíže i majitelé pětimetrových aut.

I přesto jde bezesporu o krok správným směrem, pročež nás může jen těšit, že za ním stojí Češi, kteří sice pro elektromobily nehoří, s jejich hořením se ale bojovat snaží. Zmínit lze už jen výbavu vozu. Do té kromě již uvedeného spadá také vyprošťovací nářadí či stabilní termovizní monitorovací systém. Společnost Dajbych pak může na šestikolovém podvozku postavit i armádní či expediční speciály. Dalším úpravám se nicméně meze nekladou, i díky kompatibilitě s normou Euro 6.

Hilux prošel mnoha úpravami, z nichž nejpatrnější je integrace třetí nápravy a hasičské nástavby. Jako takový nyní dokáže zasáhnout i proti hořícím elektromobilům v garážích s nízkými stropy. Foto: Dajbych, tiskové materiály

Zdroj: Dajbych

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.