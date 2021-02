Česká automobilka získala do svých řad jednoho z nejlepších designérů posledních dekád před 2 hodinami | Petr Miler

Takový Jozef Kabaň si svou prací nejen pro Škodu vydobyl slušné renomé, stěží je ale možné jej srovnávat s člověkem, který stvořil auta jako Fiat 500, několik Ferrari, McLarenů či první BMW X5. Frank Stephenson teď dělá pro Pragu.

Je to jeden z nejrespektovanějších automobilových designérů posledních desetiletí. Během své kariéry stvořil řadu ikon, ať už se jde o obyčejná auta pro miliony zákazníků, nebo o exkluzivní hypersporty pro hrstku vyvolených. Můžeme tedy na jedné straně jmenovat Ford Escort RS Cosworth, Ferrari Enzo či Maserati MC12 nebo na druhé moderní interpretace největších ikon Mini a Fiatu, popř. několik BMW z jeho zlaté éry na přelomu milénia. Za tím vším stojí Frank Stephenson.

Je to skutečný velikán automobilového designu, který na rozdíl od mnoha jiných neopakuje pořád dokola stejné nápady - jeho rozličná díla kolikrát nic krom jeho jména nespojuje. V poslední době pracuje na volné noze a slyšet jej bylo hlavně jako tvrdého kritika svých nástupců u BMW a nejen těch. Už jsme mysleli, že ve svých 61 letech bude dál žít ze své slávy a tu a tam přispěje svými nápady v projektech, jako je BabyArk, prý nejbezpečnější dětská autosedačka světa. On se ale nakonec vrací do automobilového světa.

Zpět jej dokázala nalákat česká značka Praga, která se v posledních letech proslavila hlavně svým sporťákem R1, 635kilovým závodním strojem, který loni ovládl britský šampionát vytrvalostních závodů. Postaral se o to hlavně Mark Harrison, šéf britského zastoupení Pragy, který se Stephensonem dříve pracoval pro Mini a McLaren. A prý věděl, že ho R1 dostane tak moc, aby měl zájem s Pragou dále spolupracovat.

„Věděl jsem, že si zamiluje dramatický, funkční vzhled R1 a přesně to se stalo. Je skutečně privilegiem pro Pragu pracovat s tak ikonickým automobilovým designérem, jako je Frank a poskytnout mu příležitost pracovat na aut, které vyhrává šampionáty,” řekl Harrison. Stephensonovým úkolem tedy bude další vylepšení R1, nezůstane ale jen u toho.

„Tohle auto má aerodynamickou karoserii diktovanou čistě technikou a je jako nic jiného ve startovním poli. Což mě bere, neboť obdivuji design, který posouvá hranice možného. Máme pár nápadů, pokud jde o následující projekty pro rok 2021, ale ze všeho nejdříve se nemohu dočkat odhalení překvapení, které máme připravené pro odstartování této spolupráce,” kontruje Stephenson.

Možná tedy něco nového uvidíme ještě dříve, dočkat se každopádně nemůžeme ani my. Stephensonův design, který se vždy snažil být současně funkční, elegantní i nadčasový, je nám blízký. Spousta jeho následníků vytváří v poslední době nová auta v prvé řadě tak, aby lacině šokovala, a to není něco, co by nás dokázalo ohromit. Alespoň ne v pozitivním smyslu slova.

