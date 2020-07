Česká firma postavila pozoruhodný terénní minibus, má být tím nejschopnějším na světě dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Torsus

A co si autoři vzali do hlavy, to jejich kreace nejspíše splní. Nový Torsus Terrastorm se totiž má zvládnout popasovat s podmínkami, před nimiž naprostá většina podobných strojů kapituluje.

Českou firmu Torsus, která svá auta vyrábí na Slovensku a v jejímž čele stojí ukrajinský podnikatel Vachtang Džukašvili, jsme si mohli představit již dříve, a to v souvislosti s jejím terénním autobusem Praetorian. Ten by měl zvládat stejné extrémy jako off-roadové speciály, jen s tím rozdílem, že daleko od civilizace dokáže kromě řidiče dopravit ještě dalších pětatřicet cestujících. Nyní se firma vydává do již známých vod znovu, ovšem tentokráte s menším modelem. Zabodovat přitom může ještě více.

Novinka zvaná Terrastorm vychází z Volkswagenu Crafter a je popisována jako nejschopnější minibus světa osazený pohonem všech kol. Očekávat lze tedy systém 4Motion, se kterým nejspíše bude spárován dvoulitrový turbodiesel. Jinou jednotku ostatně Němci pod kapotou této dodávky nenabízí, zákazníci ovšem mohou vybírat mezi verzemi přeplňovanými jedním nebo dvěma turbodmychadly. V druhém zmíněném případě pak mají k dispozici až 177 koní a 410 Nm točivého momentu.

Zatímco pod kapotou se nejspíše nezmění ani šroubek, v případě podvozku již logicky došlo na rozsáhlé modifikace. Vůz má totiž disponovat off-roadovým zavěšením, díky kterému by se neztratil ani na dakarské rallye. Podle výrobce má totiž zvládnout dopravit personál nebo náklad i do těch nejodlehlejších a nejdrsnějších lokací, ať již za lékařskými nebo třeba výzkumnými účely. Vůbec bychom se ale nedivili, kdyby Terrastorm posloužil i v turistické branži.

Na bližší detaily budeme muset ještě pár dní počkat, novinka má být totiž plně odhalena do konce tohoto měsíce. Prodávat se pak začne ve třetím čtvrtletí letošního roku. Aktuálně tak už jen dodáme, že Terrastorm má svézt až 21 lidí, a vrátíme se ještě na moment k modelu Praetorian. Ten byl již dvakráte oceněn za svůj vzhled, po prestižní trofeji Red Dot jej totiž vynesla do hvězdných výšin i německá designová rada a udělila mu German Design Award.

Na podobné tituly může Terrastorm nejspíše zapomenout, na druhou stranu jeho posláním je „stanovit nové standardy na trhu s minibusy“. Zároveň by se měl zasloužit o změnu názoru publika na takové vozy. To se mu nejspíše povede, z přiložené fotogalerie je totiž jasně patrné, že stejně jako Praetorian bude i nový model Torsus v drsném terénu jako doma.

Torsus Terrastorm se zatím ukázal jen v náznacích, plně odhalen ovšem bude ještě tento měsíc. Foto: Torsus

Zdroj: Torsus

