Česká Praga spustila výrobu svého prvního silničního supersportu, je to první takové auto od dob MTX Tatry V8 před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Praga

Až 710 koní výkonu spojuje s tak nízkou hmotností a tak vysokým přítlakem, že může jezdit po stropech tunelů. Cena je tučná, požadovaných skoro 34 milionů korun za kus jsou ale zjevně ochotni skládat zájemci z celého světa.

Na založení značky Praga došlo již v roce 1907. O čtyřicet let později ale automobilka pojmenovaná po českém hlavním městě ukončila výrobu osobních aut a následně se věnovala už jen těm nákladním. Po příchodu nového milénia ovšem nastal obrat, neboť pod vedením Petra Ptáčka se společnost vrhla na závodní speciály. V listopadu 2022 se pak začala psát další kapitola značky, neboť představena byla Praga Bohema, tedy vůbec první firemní silniční supersport, o jehož pohon se stará modifikovaný 3,8litrový přeplňovaný šestiválec z Nissanu GT-R.

Pohonnou jednotku si vzala do péče britská tuningová společnost Litchfield, která mimo jiné vyrukovala s vlastními turbodmychadly. S jejich pomocí výkon vzrostl na 710 koní a točivý moment na 725 Nm, jenž jsou spárovány s méně než tunovou hmotností. Zrychlení na stovku se tak odehraje za 3,5 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost činí 300 km/h. S ohledem na poměr koní a kilogramů se ovšem zdá, že jde o značně konzervativní údaje, koneckonců díky přítlaku 900 kg při rychlosti 250 km/h dokáže Bohema jezdit i po stropě.

Vůz má za sebou přitom rozsáhlý testovací program, neboť byl laděn na belgickém okruhu Spa-Francorchamps, rakouském Red Bull Ringu či německém Nürburgringu. Do vývoje se pak zapojili někdejší jezdec Formule 1 Romain Grosjean, bývalý Stig Ben Collins a také český závodník Josef Král. Něco takového má ve světě superaut nemalou váhu, Praga se navíc může pochlubit i nemalými úspěchy ze závodních tratí. Není tak divu, že bohatá klientela nemá problém s cenou startující na 1,36 milionech Eur (cca 33,6 mil. Kč).

Celkově vznikne 89 kusů, což je odkaz na vítězství značky v závodě 1 000 mil Československa, na které došlo v roce 1933, tedy 89 let před premiérou vozu. Praga má výrobu naplánovanou na čtyři roky, veškeré sloty na ten letošní jsou ale již vyprodány. A plnit se začínají i ty spojené s tím následujícím. Na předání prvního exempláře dojde v následujících měsících, přičemž ruční montáž aktuálně započala. Praga pak dokonce majitelům umožňuje, aby továrnu u Prahy navštívili, a podívali se na zrod svého kousku.

„V naší 117leté historii se pro Pragu jedná o významný milník. Obzvláště pyšní jsme na to, že jsme výrobu spustili pouhý rok po představení prototypu,“ uvedl současný majitel značky Tomáš Kašpárek. My pak už jen dodáme, že značka se díky oficiálnímu zastoupení začíná etablovat také ve Spojených státech. Kromě toho by Bohema měla zamířit také na Střední Východ. Jak se tedy zdá, první český supersport od dob MTX Tatry V8 má nakročeno k tomu, aby dobyl celý svět.

Praga Bohema se poprvé ukázala na konci roku 2022, necelých 14 měsíců po premiéře prototypu značka odstartovala sériovou výrobu. Foto: Praga

Zdroj: Praga

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.