Nissan se vyjádřil k informacím o plánech na zrušení celé české dealerské sítě před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Nissan

Nejen u nás, ale i ve většině dalších evropských zemí se podle informací japonských médií má lokální síť prodejců Nissanu stát minulostí a auta této značky mají dále prodávat jen dealeři Renaultu. Podle českého zastoupení to tak není.

Pro evropské příznivce značky Nissan nezačal rok 2021 úplně nejoptimističtěji. Světem se hned na Nový rok začala šířit zpráva japonského deníku Yomiuri Shimbun, podle níž hodlá japonská automobilka dále drasticky omezit své aktivity v Evropě a ve většině zemí být přítomna tak trochu neviditelným způsobem.

Německo, Velké Británie, Francie, Itálie, Španělsko, Švédsko, Norsko a Dánsko - to mají být jediné země, které si mají ponechat dosavadní dealerskou síť Nissanu, v dalších má být zrušena. Nissany jako takové by v nich dále koupit a servisovat šlo, ale nikoli skrze dosavadní zastoupení, tuto roli by přejali dealeři sesterského Renaultu.

Byla to neoficiální informace a jako takovou ji bylo třeba brát. Požádali jsme o vyjádření centrálu Nissanu, vzhledem k probíhajícím oslavám příchodu nového roku jsme ale zatím žádné nedostali. Na zmíněné ovšem zareagovalo české zastoupení značky, které něco takového popírá.

Podle zaslaného vyjádření ke změně v distribuci produktů a služeb Nissanu v České republice již došlo, a to v říjnu roku 2019. Tehdy společnost Nissan Sales CEE jakožto importéra nahradila společnost Grand Automotive CE, která na základě dlouhodobé smlouvy se společností Nissan Europe zajišťuje distribuci nových vozů a náhradních dílů značky Nissan v České republice, Slovensku a Maďarsku.

Tato společnost má podle svých slov „nadále posilovat působení značky Nissan na těchto trzích. Zastoupení značky v České republice aktuálně posiluje lokální tým o nové členy s cílem rozvoje dealerské sítě a poskytování maximální péče zákazníkům značky Nissan, stejně ta, jako uvádět na trh připravované modely určené pro Evropu, například novou generaci crossoveru Qashqai.”

Je to jediná oficiální informace, kterou v tuto chvíli máme k dispozici, popravdě řečeno si ale nejsme jisti tím, jak moc je vzhledem ke zmíněnému relevantní. Yomiuri Shimbun a agentura TASS hovoří „dalším zredukování aktivit” Nissanu, což na začátku roku 2021 jistě nemá souvislost s kroky provedenými v hloubi roku 2019. A konkrétně jmenuje země, ve kterých má Nissan zůstat přítomen dosavadním způsobem - Česká republika mezi nimi nefiguruje.

Nemusí to být pravda, stejně tak je ale třeba brát s rezervou vyjádření místního importéra. O podobných záležitostech se nerozhoduje na lokální úrovni a pokud je výše popsaný záměr ve stádiu příprav, nemusí o něm být místní zastoupení vůbec informováno. Ostatně není řečeno, že by se tak mělo stát zítra či za rok, může jít o středně- či dlouhodobý záměr, který by přítomnost Nissanu v Evropě omezil třeba až v druhé polovině této dekády.

Na další informace čekáme. Jakmile budeme mít nějaké k dispozici, článek rozšíříme nebo na něj navážeme.

Česká a nejen česká dealerství Nissanu se podle neoficiálních informací japonského tisku mají stát minulostí. Místní zastoupení značky to popírá. Foto: Nissan

Zdroj: Nissan ČR

Petr Miler