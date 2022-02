Český manažer se stal jedním z nejmocnějších mužů evropského automobilového průmyslu před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

V Česku se dá udělat automobilová kariéra, cesta ale obvykle vede přes Škodu či koncern Volkswagen. Evidentně nemusí být jedinou schůdnou, tento muž se sune stále výš ve strukturách Renaultu a jeho dceřiných značek.

V roce 2019 jsme mohli poreferovat o velkém úspěchu českého manažera Jana Ptáčka. Ten je prakticky po celou svou kariéru spojen se skupinou Renault, přičemž před třemi lety se stal šéfem ruského zastoupení francouzské automobilky. Pod jeho vedením byly představeny vozy jako Kaptur či nový Duster, stejně jako došlo na zlepšení výroby v moskevské továrně značky. Ještě předtím nicméně Ptáček působil jako viceprezident prodeje a marketingu pro ruský AvtoVAZ, kde se zasadil o stabilní růst registrací Lady, zejména díky zlepšení dealerské sítě.

Ve výsledku tedy nebylo překvapením, když byl loni v květnu stal členem nejvyššího vedení AvtoVAZu. Skupina Renault totiž na počátku roku 2021 přišla s novou strategií, na jejímž základě má dojít (a de facto již dochází) k užšímu propojení Lady a Dacie. I s rumunskou automobilkou má přitom Ptáček zkušenosti, a to dlouholeté, neboť byl u toho, když se v roce 2003 vydala dobýt evropské trhy první generace sedanu Logan.

Od 1. března letošního roku se tak Ptáček ujme nové role, jmenován byl totiž prvním výkonným viceprezidentem AvtoVAZu. I nadále však bude šéfovat ruské divizi Renaultu, bude tedy mít velkou moc nad dvěma z nejvýznamnějších značek na jednom z největších automobilových trhů Evropy. To už něco znamená, jen tyto dvě značky v Rusku loni prodaly 482 tisíc aut, to je pro srovnání polovina světové produkce Škody. Jeho úkolem pak nadále bude propojení ruské a rumunské automobilky, vyjma toho se však má v důsledku nové pozice postarat také o vztahy s vládou, péči o zákazníky, informační systémy a technologie. Kromě toho ale bude dohlížet i na prodej a výrobu.

Role českého manažera v Rusku tedy jen posílila, a to na tu úroveň, kdy má pod palcem prakticky celé provozní fungování Lady. Tuto značku přitom v kooperaci s Dacií čeká nemalá expanze, do roku 2025 chce totiž představit hned pět nových produktů. Prvním z nich se přitom stane facelift modelu Vesta, který by měl dorazit během jara či léta. Příští rok se pak dočkáme dvou malých vozů, zatímco s rokem 2024 je spojena nová Niva.

Druhá generace legendárního ruského SUV přijde ve standardní a prodloužené verzi, přičemž obě budou stejně jako zbytek nového portfolia postavené na modulární platformě CMF-B. Tu pak ostatně bude používat i větší SUV, se kterým se počítá v roce 2025. K danému datu by přitom AvtoVAZ spolu s Dacií měl prodávat milion aut ročně, což není až tak nereálné - loni totiž Dacia prodala 537 095 aut a Lada 385 208.

Rumunská automobilka si přitom meziročně polepšila o 5,2 procenta, ta ruská pak na domácím trhu, kde skončilo 350 714 vozů, poskočila o 2 procenta. Úspěšnější nicméně byla v rámci exportu, kde registrace vzrostly o 9,4 procenta. „Kaňkou“ celé skupiny Renault je tak vlastně jen francouzská automobilka, která prodala 1,69 milionu aut, tedy o 5,2 procenta méně než v roce 2020. I Alpine je totiž nahoře, a to o 74 %.

Zpět ale k Ptáčkovi, kterému můžeme jen gratulovat, jakkoliv je jasné, že před sebou nemá zrovna jednoduché úkoly. Dodat pak už jen lze, že kromě více než pětadvacetileté kariéry u skupiny Renault má za sebou také pražskou technickou univerzitu, stejně jako francouzskou obchodní školu Ecole des Mines a dvě pařížské univerzity. Vyjma Ruska a Rumunska pak zastával mnohé pozice také ve Francii a Česku.

Jan Ptáček prakticky celou svou kariéru strávil u skupiny Renault. Zpočátku pracoval pro Dacii, posléze se ovšem přesunul do Ruska, kde dohlíží jak na tamní operace Renaultu, tak na Ladu. U té navíc nově povýšil. Foto: Dacia/AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.