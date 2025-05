Český supersport se starým Sitgem za volantem zničil slavnou trať Top Gearu, rychlejší je na ní už jen jedno auto před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Praga

Na tomto okruhu se objevil bezpočet výjimečných sporťáků někdy i řízených podobně výjimečnými piloty. Jen jeden ale dokázal být na aerodromu v Dunsfoldu rychlejší než Praga Bohema řízená bývalým Stigem, navíc jen o na pověstný fous.

Zůstává nezodpovězenou otázkou, zda se Top Gear ještě někdy vrátí na televizní obrazovky. A stejně nejasný je i osud aerodromu v Dunsfoldu, kde se show natáčela. Před pár lety totiž developeři přišli se záměrem předělat tento prostor na bytový komplex. Jakkoli ale povolení získali již v roce 2018, projekt dodnes vázne. Mrzet nás to ovšem nemusí, neboť na provizorní trať díky tomu mohou i moderní vozy. S těmi pak přichází nové rekordy, ať už absolutní či dílčí.

Před pár týdny jsme zmiňovali, že Dunsfold ovládnul McMurtry Speirling, který se dostal na pouhých 55,9 sekundy a překonal tak i skutečný monopost Formule 1, třebaže dvacet let starý. Jednomístný elektromobil nicméně nemůže na veřejné silnice, místo toho je okruhovou hračkou, která profituje hlavně ze dvou ventilátorů, které na místě vyvinou přítlak až 2 000 kg. Vůz tak bez problémů může stát i střechou dolů, jak Britové neopomněli názorně demonstrovat.

Nyní tu máme dalšího rekordmana, i když se svým časem Speirlingu nemůže rovnat. A pokořit nezvládl ani čas Astonu Martin Valkyrie, který je nejlepší mezi vozy, které mohou dostat registrační značku. Přesto všechno je na místě bouřlivý potlesk, neboť žádný další rychlejší vůz už neexistuje. Dunsfold tak doslova zničili Praga Bohema, český supersport za jehož volant přitom usedl Ben Collins, který s danou tratí má nemalé zkušenosti - je to někdejší Stig. Přesto však i on potřeboval několik pokusů.

Během nich se musel pořádně koncentrovat, neboť hlavní devizou českého vozu je jeho nízká hmotnost. Na pouhých 982 kilogramů přitom připadá víc než 700 koní výkonu a 725 Nm točivého momentu, které na zadní kola přenáší šestistupňová sekvence Hewland. Není tu přitom žádná forma elektrifikace, chybí také většina typických elektronických berliček. I proto ostatně Bohema zkoušela Collinse v ostrých zatáčkách vynést mimo trať.

Nakonec se nicméně někdejšímu Stigovi povedlo dosáhnout času 1 minuta a 9,84 sekundy, pročež jen o fous zaostal za zmiňovanou Valkyrií (1:09,6), která je sice o nějakých 200 kilo těžší, zároveň však má k dispozici o 460 koní víc a kromě hybridní techniky jí pomáhá také um Adriana Neweyho, který měl její projekt na starosti. Takový Koenigsegg Jesko či Ferrari SF90 ovšem Praga překonala, dokonce rozdílem jedné či dvou sekund.

Vůbec by nás nepřekvapilo, kdyby se česká značka spolu s Collinsem zakrátko do Dunsfoldu vrátila, koneckonců rozdíl mezi Bohemou a Valkyrií je opravdu minimální. A zápis do historických tabulek je než lákavý. Tímto by se Češi mohli chlubit víc než rekordem mezi spotřebou piva na hlavu, který si mezi národy drží již dlouhých jednatřicet let. I když někteří to možná uvidí jinak...

Praga Bohema je momentálně druhým nejrychlejším produkčním vozem na trati Top Gearu. Za Astonem Martin Valkyrie nicměné zaostává jen o fous, načež by nás nepřekvapilo, kdyby česká značka byla zakrátko v Dunsfoldu zpátky. Foto: Praga

Zdroj: Praga, Drive Tribe

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.