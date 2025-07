Český supersport zazářil na Festivalu rychlosti v Goodwoodu snad ve všech kusech, které vznikly, ohromily i svou vizáží

Na první pohled není tohle auto žádný krasavec, ale když si trochu pohrajete s barevnými schématy a necháte vyniknout jeho technicistní povahu, je to pastva i pro oči. Zvlášť při ostrém nasazení.

Praga Bohema byla světu poprvé představena v listopadu 2022. Sériová výroba se měla rozběhnout prakticky do roka a do dne, nicméně tuzemská automobilka musela přistoupit k menším odkladům. Nakonec tedy první exemplář předala až v prosinci loňského roku. Celkově má tohle auto vzniknout v 89 kusech, díky čemuž bude Bohema jedním z nejvzácnějších vozů, jaké lze na silnicích potkat. Navíc působí jako speciál z Le Mans, který někdo omylem osadil registračními značkami.

Každoroční produkce se bude pohybovat okolo dvacítky aut, momentálně tedy skutečně ještě mnoho kusů neexistuje. O to větší zážitek si museli odnést návštěvníci letošního Festivalu rychlosti v Goodwoodu, neboť ti měli tu čest vidět minimálně pět kusů. Největší pozornost pak nejspíš poutal nelakovaný exemplář, který dával plně najevo uhlíková vlákna, ze kterých je nejen karoserie, ale třeba také monokok. Proto ostatně Bohema neváží ani tunu, což je na 4 510 milimetrů dlouhý supersport v dnešní době velmi působivé.

Tento kousek je přitom určen pro zákazníka ze Spojených států, který při dovozu hodlá využít pravidla Show or Display. Vztahuje se přitom na některá historická či technologicky významná auta, která neplní americké bezpečnostní či emisní regule. Z toho důvodu je u nich povolen jen roční nájezd 4 000 km na veřejných silnicích, což v tomto případě asi bude více než dost. Dá se totiž předpokládat, že Bohema opustí vyhřívanou garáž jen kvůli několika okruhovým dnům.

Mimo tento vůz přitom do Goodwoodu zamířily také purpurová a zelená verze, kdy první zmíněná je určená pro britského a druhá pro nizozemského zákazníka. Ti stejně jako klient z USA zvolili zlatá kola a zlaté dekory, díky čemuž bylo celé trio na stánku Pragy shodou náhod ideálně sladěné. Vyjma něj ovšem do Goodwoodu zamířily také červená a modrá Bohema. První přitom před pár dny pózovala v Londýně, zatímco druhou zdobí české značky a nedávno se nechala vidět v Praze.

Zatímco vizáž tuzemského supersportu si majitelé mohou specifikovat dle svých představ, technika použitá u všech kusů zůstává standardní. O roztáčen zadních kol se tedy stará 3,8litrový přeplňovaný šestiválec z Nissanu GT-R, který prošel dalším laděním u Litchfieldu. V 6 800 otáčkách tak produkuje 710 koní, s nimiž Bohema zvládá dosáhnout stovky za 2,3 sekundy. Nejvyšší rychlost pak činí 305 km/h, ovšem již při dvěstěpadesátce vůz produkuje přítlak 900 kg.

Bohema je tedy teoreticky schopná jezdit po stropě, nepřekvapivě tak zajíždí jeden působivý okruhový čas za druhým. Za pozornost přitom stojí, že jsou u toho silniční pneumatiky Pirelli Trofeo R o rozměru 245/40 ZR18 vpředu a 305/30 ZR19 vzadu. Pokud nicméně zákazníci míří na okruhové dny či akce, jako je právě Festival rychlosti, mohou přepřáhnout na slicky od Michelinu ve stejném rozměru.

