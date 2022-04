Český trh s ojetinami je dál docela jiný svět, lidé kupují auta, o která na západě nestojí před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Chaos uplynulých let se na stavu českého trhu s ojetými vozy podepsal vcelku očekávaným způsobem - kvůli nedostatku nových aut roste dovoz a s ním i riziko koupit ojetinu s pozměněnou historií. Jedna jistota ale zůstává, bazarům dál vládnou diesely.

Na sklonku minulého týdne jsme se podívali na situaci na trhu ojetých aut poněkud povšechněji, dnes se změnu zadíváme jen do české kotliny díky datům Cebie. Nicméně než tak učiníme, je třeba menší návrat do minulosti. Jak se totiž říká, vše souvisí se vším. A nejspíše nikdy to neplatilo tak moc jako v současné době. Když totiž před dvěma roky celý svět zasáhla pandemie koronaviru, začalo docházet na uzavírání továren i showroomů. Nová auta se tedy po nějaký čas úplně přestala vyrábět i prodávat.

Šlo nicméně pouze o první z mnoha problémů. Kvůli uzavřené obloze se totiž přestalo cestovat letecky, což vedlo ke krachu mnoha autopůjčoven. Jejich vozový park se pak sice rychle dostal do autobazarů, nicméně jelikož v nich nikdo nedokázal předpovědět ošidnou budoucnost, prodávala se daná auta často výrazně pod cenou. Když se pak letadla na oblohu vrátila a turistika opět začala nabírat na síle, autopůjčovny neměly kde nová auta brát - svět totiž v mezičase zasáhla čipová krize.

Po celou tu dobu jsme naznačovali sekundární problémy všeho zmíněného. Tedy, že pokud nejsou nová auta, nebudou ani ta ojetá. Přesně k tomu i došlo, což logicky vedlo k jedinému, a to ke zdražování. Výjimkou pochopitelně v tomto ohledu není ani český trh. Během prvního letošního kvartálu se totiž průměrná cena ojetin vyšplhala o dalších 5 procent na 271 950 Kč. Ve srovnání s loňskem jsou tak ojetá auta dražší dokonce o 16 %, i když průměrné stáří narostlo o 7 měsíců na 9,5 roku. Bláznivé.

Zcela jasně se navíc v plné síle projevil pokles prodeje nových aut. Meziročně se totiž snížil počet ojetin s českým původem o neskutečných 20 procent. Lidé si navíc své vozy kvůli delšímu čekání na ty nové ponechávají déle, stáří českých ojetin tak vzrostlo ze 6,8 na 7,1 roku. Poptávku se přitom prodejci snažili navýšit dovozem, kdy jen letos počet zahraničních vozů vzrostl na 44 071 kusů, což ve srovnání s loňským prvním kvartálem představuje nárůst o 28,6 procenta. Rekordní byl v tomto ohledu zejména únor a březen, kdy bylo dovezeno nejvíce aut od roku 2008.

Zajímavé je, že i přes vyšší věk ojetin došlo meziročně ke snížení průměrného nájezdu, a to o 4 500 kilometrů na 150 500 km. Primárním důvodem jistě bude to, že se během koronavirových omezení jezdilo méně, usuzovat lze ale na to, že dochází k častějšímu či výraznějšímu stáčení tachometrů. Pro kupující je to problém, neboť v průměru kvůli tomu zaplatí za ojetinu podle odhadů Cebie o 54 tisíc korun více, než by odpovídalo reálnému stavu. Zas a znovu je tak třeba vyzvat k mnohem větší obezřetnosti a zkoumání každého podezřelého detailu. Přičemž po prodávajícím vždy chtějte VIN, které následně proženete databází některé z firem dokládajících jak původ, tak servisní historii. Není to zárukou toho, že se dozvíte vše, pár vodítek ale dostat můžete.

Co je ale nakonec nezajímavější je podíl jednotlivých pohonů na trhu. I když podíl ojetých dieselových aut meziročně klesl o 5 procentních bodů na 50 procent, pořád je to jasně dominantní typ motoru. A jde o údaj, který nekoresponduje ani s vývojem na trhu nových vozů, ani se stavem na západ od našich hranic. Tam jsou diesely dávno v menšině, spousta se jich ale dováží stále k nám, kde poptávka po nich neutuchá.

I když jsou diesely léta démonizované, řada automobilek je dokonce již vyřadila z nabídky a jejich podíl na trhu nových vozů v Česku je i kvůli tomu pouze čtvrtinový, v bazarech jen velmi pomalu ztrácejí nominální tržní podíl a stále vládnou. To je fascinující věrnost. Prodeje benzinových vozů pro úplnost narostly o 4 procentní body na 47 procent, cokoli ostatního je na okraji zájmu, elektřina se stále nedočkala ani specifické zmínky.

Data o prodejích ojetých aut za první letošní kvartál ukazují i fascinující oddanost dieselům mezi kupci ojetin. Grafika: Cebia



Nejprodávanější ojetinou zůstává Škoda Octavia, nicméně na celkovém odbytu má už jen 8,8procentní podíl namísto 12procentního. Ilustrační foto: Škoda Auto

