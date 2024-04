Český trh s ojetými auty se zadrhává, klesají prodeje i dovozy. Jedna jistota ale zůstává: Diesely vládnou před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Prodeje ojetin v Česku se za první letošní kvartál poměrně razantně propadly, a tak dolů konečně míří i ceny. Platí to u všech aut bez rozdílu, nejvíce ale na ceně stejně jako jinde klesají ojeté elektromobily.

Za sebou máme první letošní kvartál. Během něj se v Česku prodalo 57 605 nových aut, což je sice lepší číslo, než jaké lze spojit se stejným obdobím loňského roku (56 341 ks), ovšem jen o fous. Když pak registrace porovnáme třeba s lety 2017 (68 059 ks) a 2018 (67 873 ks), je zjevné, že na tržní horské dráze se pořád pohybujeme v jejích nižších patrech. Zda a případě do jaké výšky se Česko vrátí, je v tuto chvíli ve hvězdách. S překonáváním rekordů ale kvůli zdražování všeho v dohledné době nepočítáme.

Nyní se nicméně zaměříme na ojetá auta, neboť i v této části trhu musíme přistoupit k poměřování s předchozím obdobím. Od ledna do března bylo v České republice nově registrováno 34 737 ojetin, což je o 4 685 aut neboli 11,9 procenta méně než loni, dovozy klesají adekvátním tempem. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021, kdy byl svět stále ještě velmi zasažen koronavirem, je tato cifra jen o 460 aut vyšší. Dobrou zprávou je nicméně fakt, že pokles věk těchto ojetin, a to z 11,2 na 10,4 roku. Počet aut starších 10 let ale přesto činil takřka 49 procent.

Český vozový park tedy pokračuje ve svém stárnutí, za čímž stojí i místní ojetiny. Ty mají na celkových prodejích 54,42procentní, tedy více než poloviční podíl. Průměrný věk u nich nicméně vyšplhal ze 7,2 na 7,3 roku. Není to sice mnoho, v kombinaci se zahraničními ojetinami se však trh v prvním čtvrtletí dostal na průměrných 9,2 roku, zatímco loni ve stejném období šlo o rovných devět let. V důsledku většího počtu mladších ojetin z Česka se však průměrný nájezd snížil o 4 tisíce na 147 000 km.

Dolů navzdory nižšímu nájezdu konečně zamířila průměrná cena, a to o 1,5 procenta neboli 4 5 000 korun na 294 500 Kč. Ještě ve větší míře je však pokles spojen s elektromobily, jež jsou levnější o 3,35 procenta alias 10 000 Kč. Zmínky o jejich stále nižší zůstatkové hodnotě tedy nejsou ani v nejmenším smyšlené. Protože navíc mají na trh v příštích měsících či letech zamířit novinky s lepším dojezdem, je zcela jisté, že pád cen u elektrických ojetin bude ještě větší. To ale pochopitelně jejich oblibě či koupi příliš nepomůže.

Podíl ojetých aut s bateriovým pohonem je nicméně na českém trhu stále minimální, z loňských 0,83 procent jsme se aktuálně posunuli na 1,55 procenta. Jinak prodejům nadále vládnou dieselová auta, což je po letech jejich utiskování na trhu nových vozů fascinující. Benzinové modely zůstávají v těsném závěsu, cokoli ostatního paběrkuje.

Pojďme k jednotlivým modelům, kde má pódium nadále obšancované Škoda, a to s modely Octavia, Fabia a Superb. První a poslední zmíněný vůz si navíc meziročně polepšily. Nahoru šlo ovšem i Hyundai i30, které najdeme na šestém místě v pořadí - Korejci přeskočili jak Škodu Rapid, tak hlavně Ford Focus. Ten bude klesat i nadále, i proto, že jeho výroba zakrátko skončí a dostupných exemplářů bude už jen ubývat.

Na zajímavé čachry došlo v oblasti barev, neboť lehce poklesl podíl stříbrného odstínu, zatímco u šedého došlo k nárůstu. Tyto barvy se ale často velmi mísí, neboť mnohdy záleží hlavně na tom, jak daný lak nazve výrobce. Společně na ně přitom připadá takřka 30 procent trhu, zatímco podíl bílé je zhruba 20procentní a černé 18procentní. Pouze tři auta z deseti tak mají jinou barvu, přičemž největší podíl ze zbytkové palety připadá na modrou.

Dodat lze už jen tolik, že podle inzerátů bylo 99,4 procenta veškerých ojetin nebouráno. Tomu ale nevěří snad nikdo, ostatně dle statistik je u pětiletých aut po havárii 25 procent kusů, u desetiletých pak dokonce 60 procent. Na druhou stranu, ve většině těchto případů jde o ťukanec spojený s promáčknutým či prasklým nárazníkem nebo blatníkem. Ovšem i tak by prodávajícím měla být tato informace korektně zmíněna, což nebývá.

Prodeje ojetin v Česku celkem rychle klesají, dole je tak i jejich dovoz. Z těch, které se pořád prodávají, je Octavia s 9,68procentním podílem stále nejžádanější ojetinou, na druhou Fabii pak připadá 5,77 a na třetí Superb 3,81 procenta. Trhu překvapivě dál vládnou dieselové motory, to je zjevně jediná jistota. Grafika: Cebia, tiskové materiály

Zdroj: Cebia

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.