Čeští dealeři VW přebrali se skladovými elektromobily. Tvoří desítky procent zásob, ani se slevou půl milionu je nikdo nechce | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Je to další smutný dopad tlaku výrobců na prodej aut, o která na trhu není zájem. Co všechno budou dealeři se všemi neprodanými a zjevně skoro neprodejnými vozy dělat, nemáme tušení, šťastní z nastalé situace ale nejsou.

O víkendu jsem se potkal se zástupcem jednoho významného českého dealera Volkswagenu. Měl krátce po dealerské konferenci a plný skepse a desiluse byl sdílnější, než obvykle bývá. K rozličným tématům, která jsme probírali, se postupně dostaneme, jedno z nich mě ale zaujalo obzvlášť, neboť odhaluje zjevně větší problém, než se na první pohled může zdát.

Dotyčný si postěžoval na to, jak obrovské zásoby elektrických aut musí držet vzhledem k tomu, kolik se těchto vozů prodává. Reálně se totiž neprodávají prakticky vůbec. Firma má několik showroomů v různých městech, přesto byl schopen vyjmenovat několik zastoupení, která kupcům z řad soukromých zákazníků neprodala za celou dobu nabízení modelů ID od některých typů ani jeden vůz. Ani jeden. Jsou modely, které nefrčí, jsou typy, které obyčejní lidé moc nekupují, ale aby existovala řada dealerství, která nikdy neprodala ani jeden vůz toho či onoho jména soukromému kupci někdy i za několik let, to je naprosté unikum.

Problém ale není ani tak samotný nezájem, dealerům by nakonec mohlo být jedno, jestli lidé kupují Golfy, Touaregy nebo třeba ID.5. Potíž je obrovský rozpor mezi nezájmem kupců a tlaku českého zastoupení VW na to, aby dealeři elektrické modely odebírali. Co je výsledkem? No právě obrovské zásoby skladových aut, která zákazníci nechtějí až do té míry, že ani slevy v řádu několika desítek procent - nominálně klidně přes 500 tisíc Kč - nevedou k jejich prodeji.

Říkal jsem si, že dotyčný musí trochu přehánět, a tak jsem se později podíval na dostupné skladové zásoby různých aut na webu VW. A to je teprve podívaná. U dealerů v Česku se dnes (oficiálně) „povaluje” něco přes 1 000 skladových osobních vozů VW a okolo 900 užitkových Volkswagenů. A víte, kolik z nich má elektrický pohon? V případě užitkových vozů se pohybujeme okolo 13 procent skladu, u osobních modelů tento poměr šplhá ke 20 procentům zásob. To jsou naprosto absurdní poměry, celkem se jedná o skoro 400 vozů.

Podíváme-li se na celková prodejní čísla podle SDA za letošní rok, Volkswagen v Česku prodal 468 elektromobilů, které představují asi 3,2 procenta jeho odbytu. Prodávat nízké jednotky procent elektromobilů a mít na skladě elektrická auta v řádu desítek procent všech zásob nedává absolutně žádný smysl. A to je třeba se ptát, kolik z oněch 468 rádoby prodaných aut představují ony vozy u dealerů. Nedá se to zjistit, ale vzhledem k tomu, že část oněch ihned dostupných elektromobilů jsou ve skutečnosti vozy registrované na dealery (často proto, že je jinak do oběhu dostat nelze), to bude jistě nenulový počet. Naopak zástupce dealera říká, že skladových vozů existuje reálně víc, než je možné oficiálně dohledat.

Když si to shrneme, VW v Česku oficiálně prodává zanedbatelné množství elektromobilů, i když je automobilka propaguje horem dolem. Dealery přesto nutí držet na skladě obrovské množství zásob, které současně téměř nevyhnutelně představují podstatnou část toho, co se formálně prodá, reálně je ale prodat téměř nejde. To je tristní stav věcí, který podtrhuje jen to, že dealery nutí také mohutně investovat do podpory prodeje těchto aut - od prostoru v showroomech přes povinné dobíjecí kapacity až po servisní zázemí. Je to skoro živoucí definice slova „neefektivita” - proč VW jako smyslů zbavený přesto dál kráčí touto cestou, nám uniká.

Že se elektrické Volkswageny v Česku neprodávají a skladových zásob je absurdně mnoho, nakonec ukazují i slevy s nimi spojené, o kterých už padla zmínky. Ty dnes šplhají až k 518 tisícům Kč u osobních a 452 tisícům korunám u užitkových vozů. Vzhledem k tomu, že se pořád bavíme o autech s oficiálními cenami „jen” okolo 1,6 milionu Kč, jde o až 32% slevy. Přesto tyto vozy nikam nemizí, přitom kdo vám kdy naposledy dal třetinovou slevu na nové spalovací auto?

Jak se dotyčný dealer aspoň části z neprodejných elektromobilů nakonec zbavuje, nemám dovoleno říci, je to ale tragikomické řešení samo o sobě. Navíc i k němu se postupně uzavírá cesta, a tak se nedá očekávat, že by se nastalá situace mohla v dohledné době zlepšit. Tedy pokud VW nezmění svůj přístup, což se dost dobře nedá očekávat.

Elektrické Volkswageny jsou stále větší osinou v zadnici i pro české dealery značky. Situace zašla až tak daleko, že na skladech drží zásoby odpovídající téměř veškerým letošním prodejům u nás, řádově desítky procent všech skladových vozů v situaci, kdy je kupují nízké jednotky procent zákazníků. Nabízí je proto s ohromnými slevami, přesto se jich nemohou zbavit. Foto: Volkswagen

Zdroje: Autoforum, SDA, Volkswagen

Petr Miler

