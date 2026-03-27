Chevrolet asi zapomněl, co je za rok, ukázal nová malá auta s motory 6,7 V8 a jsou to pecky do jednoho
před 7 hodinami | Petr Prokopec
A nevytáhl žádný starý motor ze skladu, je to úplně nově vyvinutá jednotka, přesto má takový objem a koncepci. Jako první ji dostane nová Corvette v provedení Grand Sport, další novinky budou následovat.
Pro ryzí nadšence se evropská auta začínají stávat stále méně zajímavými. Místní značky totiž zpočátku ani v nejmenším neprotestovaly vůči politickému tlaku, naopak s velkou ochotou přistupovaly ke snižování objemů svých pohonných jednotek. Stejně tak ubíraly jeden válec za druhým, což mělo kompenzovat nejprve přeplňování a posléze také elektrifikace. Protože ovšem musí plnit stále více regulí, nejen ty emisní, jejich novinky sice disponují obřím výkonem, jenže vedle něj mají na kontě také obří hmotnost.
Výsledkem toho všeho jsou auta, která možná hezky vypadají a mohou se pochlubit závratným výkonem, ani se zrychlením v přímém směru to ale není taková sláva a všechno ostatní je jen horší. Nárůst kil totiž reálně vede k horší ovladatelnosti i vyšší spotřebě, stejně jako kvůli němu trpí třeba brzdy či podvozek, pročež budete častějším návštěvníkem autoservisů. Aby navíc šlo vysokou hmotnost nějak zvládat, je zapotřebí spousta triků a kejklí, které ve výsledku auto nikam neposouvají, jen mu dovolují zůstat relevantní a pocitově ne až tak otylé. Jízdní projev je tak vlastně falešný, podobně jako třeba zvukový doprovod.
Amerika je nicméně jiný svět a v posledních pár měsících je to patrné víc než v předchozích letech. Současné vedení země se rozhodlo aspoň trochu narovnat trh, načež elektromobilům sebralo některé jejich umělé výhody. USA se tak znovu staly zemí zaslíbenou osmiválcům, z čehož zejména Chevrolet chce vytěžit maximum. Tato automobilka totiž aktuálně představila Corvette v nových verzích Grand Sport a Grand Sport X. Obě přitom pohání nový osmiválec se zvýšeným objemem, což v roce 2026 působí skoro surreálně.
Nový agregát zvaný LS6 skutečně oproti předchozímu osmiválci nabral na objemu, místo původních 6,2 litrů tak lze počítat s 6,7 l. Došlo také na implementaci kovaných pístů a ojnic, stejně jako bylo upraveno výfukové potrubí. A dorazilo i nové mazání, zatímco kompresní poměr byl zvýšen na 13:1. Výkon tak vzrostl na 543 koní a točivý moment na 705 Nm, což z jednotky LS6 dělá nejsilnější „normální“ agregát, jaký se pod kapotu běžnějších verzí Corvette nastěhoval. Motory pro Z06 a ZR1 se do tohoto výčtu samozřejmě nepočítají.
Chevrolet navíc nezůstal jen u toho, od vrcholné verze ZR1X si totiž vypůjčil 190koňový elektromotor, který roztáčí přední nápravu. Další nová varianta Corvette Grand Sport X tak rázem disponuje 732 kobylami, pročež je nejen silnější než předchozí provedení E-Ray, které nahrazuje, ale překonává i Z06. Majitelé u hybridu podobně jako dosud budou moci využívat režimů Stealth a Shuttle, které z vozu dělají elektrickou předokolku, a to při rychlostech do 80 nebo 37 km/h.
S jízdní dynamikou se Chevrolet zatím nepochlubil, oznámena bude podobně jako ceny až blíže k letnímu zahájení prodeje. Nicméně Corvette E-Ray se svými 664 koňmi zvládala stovku za 2,5 sekundy. Z tohoto času tedy silnější Grand Sport X jistě ještě desetinku či dvě ukrojí. Nejvyšší rychlost by pak podobně jako u sourozenců měla přesáhnout metu 300 km/h. Její konkrétní hodnota ale bude záviset i na tom, zda klientela zvolí paket Z52 Track Performance zahrnující zadní křídlo.
Právě všemožné doplňkové pakety jsou tím, co verzi Grand Sport odliší od základní Corvette, která někdy v létě dostane novou objemnější jednotku též. A jistě nebude posledním Chevy, který ji „schytá”. Jinak tu máme víceméně jen pár drobných detailů jako třeba grafické polepy či exkluzivní modrý lak Admiral Blue, se kterým bude možné spojit také modré čalounění Santorini Blue. Vše pak uzavírá selekce kovaných či karbonových kol s unikátním designem, která obouvají michelinky Pilot Sport All Season 4 či Pilot Sport 4S.
Corvette Grand Sport dostala do vínku nový 6,7litrový osmiválec, který i bez turba produkuje 543 koní a 705 Nm. Foto: Chevrolet
K mání ale bude také hybridní verze Grand Sport X, u které elektromotor zvedl výkon celé soustavy na 732 kobyl. Foto: Chevrolet
Zdroj: Chevrolet
- Ve srovnání všech současných BMW M si to na letišti rozdaly hybridy se spalováky, výsledek je naprosto jednoznačný
před 9 hodinami
- „Bugatti pro chudé“ pokračuje v krasojízdě, v souboji si podalo skoro závodní speciál na značkách
včera
- VW unikly fotky hotového nového Pola a... Fajn, ale co takové auto řeší?
25.3.2026
- Ceny dekády starých Tesel se začínají blížit nule, tato se prodala za 7 procent původní ceny, i když vypadá fit, funguje a tolik toho nenajela
před 2 hodinami
- Hackerský útok ukázal, že osazovat auta povinně systémem na kontrolu alkoholu v dechu řidiče nebude zase tak dobrý nápad
před 3 hodinami
- BMW se přidalo, auta v Evropě mohou být brzy kompletně bezemisní i bez jediného prodaného elektromobilu
před 5 hodinami
- Mercedes zkusil vysvětlit, proč už vám neprodá motor V12, i když sliboval opak, uškodil si tím jen víc
před 6 hodinami
- Chevrolet asi zapomněl, co je za rok, ukázal nová malá auta s motory 6,7 V8 a jsou to pecky do jednoho
před 8 hodinami
