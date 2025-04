Chevrolet poprvé ukázal podobu nové Corvette. Na první pohled ohromí, na ten druhý ale zklame před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Vzhled obvykle nebyl tím, čím Corvette okouzlovala davy, třebaže pár generací mělo i v tomto směru co říci. Ta devátá chce svým vizuálním pojetím všechny předchůdce strčit do kapsy, její tvůrci se ale kdesi zapomněli v případě techniky.

Loni v létě Chevrolet ohromil celý svět, když představil Corvette osmé generace ve verzi ZR1. Tu jsme rovnou překřtili na „Bugatti pro chudé“, neboť americká automobilka dokázala z 5,5litrového přeplňovaného osmiválce vydolovat neskutečných 1 079 koní, se kterými se vůz zvládá rozjet až na 375 km/h. Pokud po něm ovšem zatoužíte, nejsou potřeba desítky nebo stovky milionů korun, nýbrž jen čtyři. Nebýt tehdy parný červenec, člověk rázem začal věřit, že na vánoční zázraky nedochází jen v pohádkách, ale také v reálném světě.

ZR1 je navíc jen prozatímním vrcholem „potravinového řetězce“. Chevrolet totiž plánuje ještě vyrukovat s variantou Zora, která by se spalovacím pohonem spojila hybridní techniku. Výkon by tak měl vylétnout ještě o pár stovek koní výš, a tak by Corvette rázem nemuselo stačit ani ono Bugatti. Byť je otázkou, jak moc dynamiku a ovladatelnost ovlivní hmotnost, neboť už ZR1 není zrovna lehká jako pírko - suchá hmotnost kupé vystoupala na 1 660 kg, roadster ještě o dalších pětačtyřicet kilo těžší.

O těchto variantách ale dnes řeč nebude, zmínit jsme je ovšem museli. Právě díky nim totiž řada lidí zapomíná na skutečnost, že základní Corvette C8 letos oslaví již šesté narozeniny - na odhalení kupátka totiž došlo 18. července 2019. Životní cyklus vozu se tak začíná pozvolna stáčet ke svému konci, byť ten není vyloženě za rohem - podle dosavadních informací by generace C9 měla dorazit v roce 2028. Protože ale vývoj není zrovna týdenní záležitostí, na voze se již usilovně pracuje.

Chevrolet proto na letošní rok přislíbil trojici konceptů, které mají budoucnost této ikony poodhalit. První z nich byl právě odhalen a je velmi pravděpodobné, že velká část publika po jeho spatření zajásá nadšením. Vrchní část vozu totiž disponuje nezaměnitelnými „corvettími“ tvary, kterým vévodí dělená okna vpředu i vzadu a vystouplé blatníky. Jde pochopitelně o odkazy na koncept Mako Shark z roku 1965, stejně jako na koncepční Corvette C2 z roku 1963 a produkční C3 z roku 1968.

S těmito prvky je pak spojena spodní část vozu, která v nemalé míře připomene hlavně Aston Martin Valkyrie. Máme tu totiž výrazné vstupy vzduchu jak vpředu pod centrálním logem, tak po stranách, a to před předními i zadními koly. Koncept tak hlade důraz na aerodynamiku podobně jako britský hypersport stylizovaný Adrianem Neweym. Není to ale až tak překvapivé, neboť Valkyrie byla navržena jen 18 kilometrů od britského designového studia General Motors

Právě tato divize má tuto vizi Vette na svědomí. A jakkoli po stránce vzhledové většina lidí její dílo ocení, v rámci mechaniky to již tak slavné nebude. Vůz totiž nepočítá s osmiválcovým motorem a vlastně ani s žádnou jinou spalovací jednotkou. Místo toho byl navržen jako ryzí elektromobil, pročež jej můžeme vnímat jako odpověď na otázku, kterou víceméně nikdo ze zákazníků nikdy nepoložil. Ostatně i hybridní verze E-Ray se na prodejích podílí jen zlomkově.

Je pochopitelně otázkou, jaký pohon produkční provedení za tři roky dostane. Pokud ale vedení GM bude nadále lpět na urychlené elektrifikaci, pak se rázem může připravit o jednu ze svých dojných krav. A protože finanční situace koncernu opravdu není vyloženě dobrá - i když není tak tragická jako u konkurenčního Stellantisu - střelu mimo terč si opravdu dovolit nemůže. Možná by tak GM u dalších konceptů mělo publikum ujistit, že V8 ani v roce 2028 nikam nezmizí.

Vizuálně koncept Corvette C9 neskutečně láká, jako elektromobil ale za současných okolností nutně zklame odrazuje. Foto: Chevrolet

Zdroj: Chevrolet

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.