Chevrolet sebral Corvette C8 jeden z jejích typických prvků a zamířil s ní k moderní tuctovosti

Petr Prokopec

Někteří to vítají, my zůstáváme rezervovaní. Současná Corvette po vizuální stránce mnoho typických prvků nedostala, tzv. zeď tlačítek mezi ně ale patřila. Řešení to nebylo nejpraktičtější, bylo ale své, teď má hromadu displejů jako cokoli od Fabie po BMW 7. Naštěstí to není jediná novina pro modelový rok 2026.