Chladič, nádrž, řadička. Fiat ukázal první vyrobené nové spalovací pětistovky, zažehne znovu lásku k dnes neprodejnému bestselleru?

/ Foto: Fiat

Je krajně neobvyklé, aby automobilka s velkou pompou ukazovala fotky prototypů pouhé nové verze dávno nabízeného auta, kterou začne vyrábět až za 6 měsíců. Tohle je ale velká věc, moderní evropské auto dostává zpátky spalovací motor. Jak málo někdy stačí.

Tahle událost vrací vzpomínky na úsměvnou pohádku o světě plném elektrických aut, kterou jsme publikovali přes zimu. A protože nejsem jejím autorem, takže mě nikdo nemůže obvinit z ješitnosti, a líbí se mi pořád stejně, dovolím si ji citovat znovu:

Představte si, že jsme skutečně začali žít ve světě, kde jsou všechna auta jen elektrická. Zvykli jsme si je kupovat, snášet jejich ceny, náklady provozu i limity použitelnosti. Žijeme v zásadě spokojené životy, stejně jako je žili lidé, kteří před staletími sedlali své koně.

Najednou ale přijde převratný nový vynález.

Jde o auto s poloviční hmotností a s poloviční cenou, kterému lze během asi 1/30 času dopřát několikanásobek dojezdu za jakéhokoli počasí. Auto, které vydrží dekády a i po půl století je možné ho vytáhnout ze stodoly a s minimálním úsilím mu vrátit život. Jeho provoz zásadně méně poškozuje silnice a vzniká se zlomkovou zátěží pro přírodu v podobě generovaných emisí CO2 či škod způsobených těžbou neobnovitelných vzácných kovů a dalších materiálů.

Jen si představte, jakou revoluci takové auto způsobí, jak moc by lidé byli takovou novou technologii nadšeni.

A ten převratný vynález má jméno: Auto se spalovacím motorem.

Pokud se tomuhle nejste schopni alespoň trochu zasmát, musíte mít na zadku vytetovaná písmena E a V. Tohle je humor, hranice mezi sarkasmem a realitou se ale v současném světě mažou často, a tak dnes ve velmi podobné situaci reálně jsme. Horem dolem jsou nám cpána elektrická auta, přitom ten lepší, z hlediska použitelnosti i ekonomické efektivity výroby a používání pokročilejší a dokonce novější vynález máme na dosah. Jen ho sami sobě sebemrskačsky zakazujeme v zájmu jakéhosi vyššího dobra.

Fiat se ale nyní zhostil role toho, kdo hází ideologii za hlavu a své jinak už pět let vyráběné nové pětistovce, které svého času velmi neuváženě dal jen elektrický pohon, nyní velkolepě vrací spalovací motor. A to, jak se toho marketingově chopil, jen podtrhuje, jak moc se svět kolem nás mění.

Dát nějakému autu nový motor či za normálních okolností nestojí za víc než stručnou tiskovou zprávu, které si všimne pár odborných médií, vydanou v době, kdy takovou novinku začnete prodávat. Fiat ale v tomto případě vydal 6 měsíců před začátkem výroby zprávu s partičkou fotek, na které ukazuje první vyrobené prototypy spalovací pětistovky. Italové jsou nohama na zemi a zjevně pochopili, jaký je pouhý návrat k vnitřnímu spalování skvělým marketingem. Protože taková auta lidi zajímají, taková dominantně chtějí, dostupná jsou jim ale stále méně.

Skladba fotek navíc vše jen podtrhuje - aby si náhodou někdo neřekl, že tohle je přece Fiat 500, který dávno zná, nafotil jeho předek s chladičem, hrdlo palivové nádrže nebo manuální převodovku, kterou elektrická verze pochopitelně nemá. To jsou panečku atributy krásy... Je to obrat jako hrom - před pár léty se automobilky pomalu styděly za to, že nějaká spalovací auta ještě vyrábí, oficiální fotky se zásadně začaly spalovacím verzím buď úplně vyhýbat, popř. začalo být stále těžší najít v galeriích záběry prostoru pod kapotou, detaily výfuků apod.

Dnes? Dnes Fiat rozesílá fotku hrdla palivové nádrže, aby nenechal nikoho na pochybách: Tohle auto má spalovací motor. Někam dojede. Nebude stát milion. A za 8 let nebude skoro bezcenné. To koukáte, co?

Je to vážně úsměvné, krom fotek ale nemáme mnoho co dodat. Firma potvrdila listopadový začátek výroby a prodeje, že auto bude vypadat prakticky stejně jako elektrické provedení a bude si říkat Fiat 500 Ibrida. To je ale trochu falešný název, neboť o žádný skutečný hybrid nepůjde, motor bude pouze mild-hybridní, což je dnes skoro každý. Italské označení pro hybrid nás ale vede k nutkání parafrázovat Homera Simpsona, ostatně jeho nasazení v reklamě by nebylo od věci. Jen si představte, jak říká: „Stvořil jsem zázračného hybrida, který bude vypadat jako elektromobil a fungovat i stát jako normální auto.” Víc k úspěchu Fiat 500 nepotřebuje, konkurence dnes se vší vážností přemýšlí, jak bude se ztrátou dělat v Portugalsku s pomocí čínských dílů o polovinu dražšího soupeře s třetinovou použitelností.

Fiatu k prozření stačilo jedno - totální prodejní fiasko. Dnes totiž model 500 jako elektromobil neprodává skoro vůbec. Údaje Data Force hovoří o pouhých 1 712 prodaných vozech napříč Evropou za třetí letošní měsíc a ještě zoufalejších 4 288 vozech dodaných za první kvartál. To je nic, niente, nulla, lo zero - ať tomu rozumí i italsky smýšlející. Kdysi Fiat prodával pětistovku po statisících za rok. Však ještě v roce 2021, kdy v podstatě jen dožívala předchozí spalovací verze z roku 2007, šlo o 176 tisíc aut. S výše zmíněnými daty nemíří ani k desetině tohoto počtu, s elektrickým pohonem auto přišlo o 90 procent kupců během pouhých čtyřech let. Tomu se říká elektro efekt.

Proto je návrat spalovací verze tak velkou věcí, může nakopnout celý Fiat a zachránit zmírající továrenský komplex v Mirafiori, kde dnes není co vyrábět. Pokud se to stane, bude stačit takhle málo - spalovací motor. Fiat 500 je prvním autem, které zkouší dávno po uvedení na trh s takovým krokem zvrátit svůj osud. A pokud to zvládne, ukáže cestu i jiným. Nejen proto mu přejeme úspěch - nejenže se najednou vrací do hledáčku statisíců a milionů potenciálních kupců, pro které elektrická verze vůbec nebyla přijatelným řešením, je to také závan návratu zdravého rozumu, který se nyní z Evropy vytrácí po tunách.

Není sama povaha těchto fotek úsměvná? Fiat prostě dal modelu 500 pohon, který měl dávno mít. A najednou je to revoluce, která si zaslouží takovéto entré. Foto: Fiat

Zdroje: Fiat, Data Force

