Chorvat naplňuje pohádku o chudákovi, který se stal králem. Chce vyplatit Porsche a ovládnout celé Bugatti
Petr ProkopecMálokomu bychom to přáli tak moc jako jemu, je to nadšenec každým coulem, který se miliardářem stal doslova z ničeho. A míří stále výš. O vládu nad Bugatti už se nechce s nikým dělit, tedy krom investorů, od kterých bude potřebovat pár miliard.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Chorvat naplňuje pohádku o chudákovi, který se stal králem. Chce vyplatit Porsche a ovládnout celé Bugatti
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Málokomu bychom to přáli tak moc jako jemu, je to nadšenec každým coulem, který se miliardářem stal doslova z ničeho. A míří stále výš. O vládu nad Bugatti už se nechce s nikým dělit, tedy krom investorů, od kterých bude potřebovat pár miliard.
V dětství každý z nás slýchával pohádky o tom, kterak se chudák stal králem. Poté jsme ovšem vyrostli a zjistili, že realita není až tak růžová. Nyní se ale zdá, že jeden takový příběh se přece jen stane skutečností. Mate Rimac podle Bloombergu oznámil, že by velmi rád vyplatil Porsche a stal se tak neomezeným vládcem nejen své firmy, ale také Bugatti. Připomeňme , že Rimacovi je pouhých 37 let a ještě v roce 2010 o něm kromě několika málo spolupracovníků nikdo nevěděl. Nyní se ale může stát absolutním šéfem značky stojící na automobilovém Olympu.
„Není tajemstvím, že jsme uprostřed debat na toto téma. Chci činit dlouhodobá rozhodnutí a plánovat dlouhodobé investice a dělat věci jinak, aniž bych vše musel vysvětlovat 50 lidem. Když jednáte s korporátem, je ve hře mnoho faktorů. Jde o rodiny, o mnoho rodin. A je to velmi emocionální záležitost,“ sdělil Rimac agentuře. A my z jeho slov máme radost, neboť pokud by se jeho záměry uskutečnily, Bugatti by zakrátko začalo nabízet vozy, ze kterých by šel zbytek světa do kolen.
Rimac začínal v roce 2007 jako garážová firma. O dva roky později ale už poblíž chorvatského Záhřebu položil základy budoucího impéria. Dva roky na to pak představil svůj první vůz, elektrický supersport Concept_One. V té době mu bylo pouhých třiadvacet let, přesto však dokázal něco, o čem pouze snily daleko větší zavedené značky. Nebylo tedy překvapivé, že začal lákat investory. Mezi ně patřilo i Porsche, které v roce 2018 koupilo 10 procent chorvatské společnosti.
O rok později do Rimacu investovaly také Hyundai a Kia, zatímco Porsche v roce 2021 vlastnilo už 24 procent. Následně automobilka z Zuffenhausenu oznámila, že s Rimacem dosáhla širší dohody. Výměnou za kontrolu nad Bugatti byl totiž její podíl v chorvatské značce navýšen na 45 procent. Porsche navíc plánovalo, že jej postupně bude navyšovat, načež by se Rimac postupem času stal v podstatě další značkou plně vlastněnou koncernem Volkswagen.
Jakkoli ovšem Rimac začínal s elektromobily, nečinil tak kvůli ekologii. S konverzí benzinového BMW E30 začal jen proto, že mu bateriový pohon měl dodat více výkonu, s kterým by na závodních drahách porážel konkurenci. Z jeho strany šlo tedy o ryzí nadšení, které ale postupně začalo uvadat. Hlavně ve chvíli, kdy si uvědomil, že elektromobilita má své kouzlo je pro pár lidí, zatímco spalovací pohon v supersportovním segmentu stále láká davy bohatých kupců.
I to byl důvod, proč po spojení s koncernem VW udělal otočku, jakou nikdo z vedoucích manažerů německého molochu neočekával. Všichni totiž předpokládali, že příští Bugatti dostane elektrický pohon, ovšem Rimac si vydupal šestnáctiválec, a to dokonce atmosférický. Fakt, že nový Tourbillon je již dávno vyprodán, zatímco elektrická Nevera plánovaná v menším počtu (150 kusů proti 250 kusům) je stále k mání, mu následně dal plně za pravdu.
Zbytek koncernu se ovšem elektrickou cestou vydal, za což nyní pyká. Platí to hlavně o Porsche, které se podobně jako už mnohokrát ve své historii přiblížilo hrozbě neřešitelných finančních potíží. Peníze, které by získalo za podíl v joint venture Rimac Bugatti, které je ceněno na více než 24 miliard korun, by se mu tak možná hodily. Rimac by je přitom získal od privátních investorů. Zda ovšem skončí ruka v rukávu, je nejisté.
Rimac vlastní 55 procent ve společném podniku s Porsche. Nyní chce ovšem s pomocí investorů automobilku z Zuffenhausenu vyplatit. Tím by se stal ničím neomezeným vládcem Bugatti. Foto: Rimac Bugatti
Zdroj: Bloomberg
Bleskovky
- Nový Mercedes třídy S by s designem posledního konceptu vypadal docela „cool”, designér ho nakreslil
včera
- Jeden z největších nesmyslů moderních aut pomohl zabít dalšího člověka, uhořel. Ostatní řidiči se marně snažili pomoci
včera
- Další novinka Mercedesu ukazuje, že to nejhorší z posledního nového modelu bude značka cpát všude
14.10.2025
Nejnovější články
- Levný model Tesly je prý zpátky na stole poté, co nové „holobyty” nezabodovaly podle očekávání
před 2 hodinami
- Šéf vývoje BMW říká, že firma loni prodala nejvíc osmiválců v historii. Tolik k výsledkům „elektrické revoluce”
před 3 hodinami
- Ford přiznal, že zrušil polovinu objednávek lithia pro příští roky, o skutečné budoucnosti to říká vše
před 5 hodinami
- Chorvat naplňuje pohádku o chudákovi, který se stal králem. Chce vyplatit Porsche a ovládnout celé Bugatti
před 6 hodinami
- Ferrari zkouší uchlácholit zklamané investory tsunami prý ziskových novinek, rychle představí 20 nových modelů
před 8 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva