Chorvaté se svým superautem přepsali 23 rychlostních rekordů. Ale k čemu to je, když rychle nikam nedojede? před 11 minutami | Petr Prokopec

/ Foto: Rimac Automobili

V čase, který základní Škoda Fabia potřebuje na zrychlení na stovku, zvládá chorvatský stroj dosáhnout třístovky a opětovně zpomalit na nulu. Působivá je přitom hlavně jeho decelerace, jenže je to elektrické auto s mizivým dojezdem během opravdu rychlé jízdy.

Již mnohokrát jsme zmínili, že proti elektromobilům jako takovým nic nemáme. Co nám vadí, to jsou legislativní kroky zákonodárců. Ti totiž rozhodli, že jde o jediný čistý druh dopravy, přičemž za daným tvrzením stojí v podstatě jen absence exhalací z výfuku. Emise CO2 jsou přitom s elektromobily spojené rovněž, jen nepřímo - ve velké míře v případě výroby, v případě provozu záleží na způsobu výroby elektřiny v té které zemi.

Pokud přitom vše výše zmíněné dáme stranou, pak elektromobilům skutečně jen nastavujeme zrcadlo, jako tak činíme u spalovacích aut. Nemáme tedy problém je pochválit, když si to opravdu zaslouží. Dnes přitom nastal čas na smeknutí klobouku před Rimacem Nevera. Chorvatský hypersport totiž během jediného dne stanovil hned 23 mezinárodních rychlostních rekordů. Do kapsy si tak strčil jak Bugatti Chiron, tak Koenigsegg Regera. A pochopitelně i Teslu Model S Plaid a Lucid Air Sapphire.

Za místo činu si Chorvaté vybrali testovací areál ATP v německém Papenburgu, jehož součástí je i čtyřkilometrová rovinka. Aby pak měli jistotu, že naměřená data nebudou nikým zpochybněna, bylo vše monitorováno zástupci společností Dewesoft a Racelogic. Ti přitom měřili čas nezávisle na svých zařízeních, přičemž Rimac vyrukoval s veškerými výsledky. Rozdíly jsou prakticky ve všech případech minimální či rovnou nulové, jedinou výjimkou je brzdná dráha, kde již máme trochu větší rozptyl.

Ještě než přistoupíme ke konkrétním číslům, dodáme, že Nevera byla obuta do pneumatik Michelin Cup 2 R. Ty jsou zákazníkům dodávány za příplatek, standardem je typ Michelin Pilot Sport 4S. Oboje pláště jsou určeny pro teplé počasí, v zimě Nevera obouvá zakázkový typ Pirelli P Zero Winter, který Italové začali pro Chorvaty vyvíjet již v době, kdy hypersport ještě nesl provizorní označení C_Two. Veškeré zrychlení pak nebylo měřeno z místa, ale po lehkém „odškrábnutí“.

Nevera tak zvládla sprint na 60 mil za 1,74 sekundy a na 100 km/h za 1,81 či 1,82 sekundy, tedy rychleji, než naznačovala tovární data (1,85 s). Na dvoustovce je pak za 4,42 sekundy a na třístovce za 9,22 či 9,23 sekundy. Tou dobou třeba základní Škoda Fabia s atmosférickým litrovým tříválcem ještě ani nejede stovkou, zrychlit na tuto hodnotu vozu zabere 15,5 sekundy. To je takřka stejný čas, jaký Rimac potřebuje na to, aby na třístovku nejen zrychlil, ale zároveň z ní i zcela zastavil.

Na čtyřstovce je přitom chorvatský hypersport za 21,31 či 21,32 sekundy, disciplínu 0-400-0 km/h pak zvládá za 29,93 nebo 29,94 sekundy. Předchozí rekord Koenigseggu přitom činil 31,49 sekundy, zlepšení je tedy nemalé. Švédská Regera nicméně daného času dosáhla již v roce 2019. Čtyři léta jsou aktuálně v automobilové branži celá věčnost, vývoj jde kupředu mílovými kroky. Bude tedy zajímavé, jakým způsobem na rekordy Rimacu odpoví chystané Jesko.

V tomto kontextu lze dodat, že Christian von Koenigsegg byl pro Mata Rimaca dlouholetým vzorem. Dnes jsou z nich přátelé, přičemž Chorvaté Švédům dokonce dodávají řadu komponentů. Pokud tedy dojde na nějakou rivalitu, pak ta se ponese v duchu fair play. Vůbec by nás pak ani nepřekvapilo, kdyby šéf chorvatské automobilky dostal dokonce pozvánku, aby snahu Švédů překonat svůj vůz sledoval z první řady. Pokud by se tak povedlo, na oplátku by mu zatleskal.

To jsme ale poněkud odbočili, proto zpět k rekordům. Konkrétně k brzdné dráze, jenž v případě zastavení ze stovky klesla na necelých 30 metrů. Právě to je výsledek, který nás ohromuje asi nejvíce. Pokud totiž elektromobily mají s něčím problém, pak je to decelerace. Stojí za tím jak výrobci, kteří svým produktům dodávají komponenty, jenž ovšem neodpovídají hmotnosti. Ta přitom není malá, ostatně Nevera váží 2 300 kg, tedy podstatně více než Chiron.

Chorvatům lze tedy jen gratulovat. I když jednu poznámku na závěr si odpustit nemůžeme. Souvisí pochopitelně s udržitelností popsané dynamiky. I když má totiž Nevera k dispozici baterie o kapacitě 120 kWh, jedno výraznější sešlápnutí plynu z nich odčerpá nemalé množství energie. Jak už jsme dříve počítali, Rimac při plném tempu ujede pouhých 25 kilometrů. K čemu je to dobré?

Nevera během jediného dne přepsala hned 23 mezinárodních rekordů. O jejich ustanovení se postaral exemplář, který do vínku dostal speciální polep inspirovaný válečnými barvami Rimacova někdejšího překonvertovaného BMW 3 E30, se kterým šéf značky v roce 2012 dosáhl rovněž několika rekordů. Bohužel má stále stejné problémy s dojezdem. Foto: Rimac

Zdroj: Rimac

Petr Prokopec

