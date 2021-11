Chorvatská automobilka si už staví nové ústředí za 5 miliard, ještě nedávno sídlila v garáži před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Rimac Automobili

Je to jakési vyvrcholení amerického snu, který si ale jeden nadšenec neprožívá ve Spojených státech, nýbrž v Chorvatsku. Jeho doslova garážovka se během pár let vypracovala mezi nejrespektovanější entity svého druhu.

Historie automobilky Rimac se začala psát v roce 2007, kdy tehdy devatenáctiletý Mate Rimac začal ve své garáži pracovat na konverzi starého trojkového BMW generace E30 na elektrický pohon. S tím původně závodil, ovšem během jednoho podniku benzinová jednotka explodovala. Chorvatský nadšenec se z motorsportu nehodlal stáhnout a přesedlal na elektřinu, nicméně se svou první kreací nebyl příliš spokojen. Zdála se mu příliš těžká, málo výkonná a disponovala nedostačujícím dojezdem. Díky postupné evoluci však vůz záhy začal lámat světové rekordy pro elektrická auta.

Při pohledu na tento potenciál se Mate Rimac rozhodl založit automobilku nesoucí jeho příjmení. Ta od září 2009 sídlí ve Svete Nedelji, malém městečku ležícím na okraji Záhřebu. První zaměstnance začala nabírat v roce 2011, loni zde ovšem pracovalo již více než 900 lidí. Firma se nicméně chystá na zásadní expanzi, neboť zatímco její první supersport Concept_One vznikl pouze v osmi exemplářích, jeho nástupce jménem Nevera již počítá se 150kusovou sérií. Vedle toho ale stále více pracuje pro zavedené automobilky.

V tomto ohledu se nejvíce mluví o Porsche, které pozvolna navyšuje vlastnický podíl v Rimacu a je nyní klíčovým partnerem i ve společném podniku Bugatti-Rimac. Vedle značky z Zuffenhausenu pak do Rimacu investovalo i Hyundai a mezi zákazníky firmy patří také Aston Martin či Renault. To je již poměrně velké množství aktivit, na které dosavadní ústředí firmy nestačilo, jakkoliv oproti původní garáži se jedná o nemalý posun. A proto se Rimac rozhodl pro další stěhování, ke kterému nyní udělal zásadní pokrok.

Spuštěny byly práce na novém kampusu, který by měl být dokončen v roce 2023. Investováno do něj bude zhruba 200 milionů Eur (cca 5,2 mld. Kč), což rozhodně nejsou malé peníze. Na druhou stranu je areál navržen tak, aby se v něm více než 2 500 zaměstnanců cítilo spíše jako doma než v práci. Kromě vývojového centra a výrobny baterií zde totiž nebude chybět ani tělocvična, restaurace, herní místnost, muzeum či dokonce školka.

Chorvatské designové studio 3LHD, které mělo projekt na starosti, se dvě budovy snažilo zasadit co nejvíce do přírody. Zeleň proto bude všudypřítomná a najdeme ji nejen venku, ale i uvnitř či na střeše. Kromě toho bude část pozemků proměněna v pastviny, načež se zaměstnanci se svými dětmi či hosté firmy budou moci naobědvat třeba ve společnosti ovcí. Tím ale možnosti kampusu nekončí, poskytovat by totiž měl i ubytování a ve finále i speciální odpočinkové místnosti.

Jak můžeme vidět na nově zveřejněných fotkách, stavba kampusu je teprve v začátcích, Mate Rimac ale nepochybuje, že bude zdárně dokončena a jeho firmě zajistí zázemí, po kterém vždy toužil.

„Od chvíle, kdy jsem tuto firmu založil, pro mě bylo vytváření co nejlepšího pracovního prostředí klíčem k úspěchu. Je přirozenější vytvářet skvělé výrobky, když se člověk nachází v tom správném prostředí. S novým kampusem chceme docílit přesně toho - vytvořit nejlepší prostředí pro práci a kreativitu, ale ne jen pro naše zaměstnance. Bude to i místo pro zákazníky, studenty a širokou veřejnost, také ta bude vítána, aby se mísila s našimi zaměstnanci. Také se snažíme o to, abychom celé sídlo integrovali do přírody a okolního prostředí a aby bylo uhlíkově neutrální,” řekl ke stavbě sám Mate Rimac. Nezbývá než popřát hodně zdaru v naplňování této vize.

Stavba nového ústředí Rimacu už začala. Foto: Rimac Auotmobili



Budoucím výsledkem by měl být celý nový areál firmy, jak jej vidíme na počítačových vizualizacích. Foto: Rimac Automobili

Zdroj: Rimac Automobili

Petr Prokopec

