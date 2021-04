„Chorvatské Bugatti” s 1 914 koňmi ukázalo svou dynamiku, je jak z jiného světa před 6 hodinami | Petr Prokopec

Zapomeňte na vše, co jste dosud v případě silničních aut viděli, tento stroj zvládá dvoustovku za necelých šest sekund a čtvrtmíli za 8,99 s, i když nejede naplno.

Doplněno: Přidali jsme kompletní video chorvatského Rimacu, které mapuje i další dynamické zkoušky C_Two na letišti včetně srovnání s Porsche Taycan Turbo S. Zrychlení vozu je skutečně extrémní.

V roce 2017 Elon Musk oznámil, že Tesla chystá Roadster druhé generace. Navzdory názvu tentokráte již nepůjde o otevřený vůz, nýbrž o kupé, jenž bylo v době premiéry spojeno s dechberoucími jízdními parametry. Z klidu na stovku se totiž novinka má dostat za 1,9 sekundy, zatímco čtvrtmíli pokoří pod 9 sekund. Baterie by jí přitom měly vydržet na rovných tisíc kilometrů, jakkoliv v té chvíli majitel bude muset oželet byť krátký výlet k nejvyšší rychlosti, která má přesáhnout 400 km/h.

Svou nadvládu nad světem nicméně Tesla dlouho neudržela. Zejména i proto, že od své premiéry Roadster zůstává zatím jen nesplněným slibem. Původně totiž výroba měla odstartovat již loni, ovšem tento termín automobilka nepřekvapivě nestihla. Místo toho přišlo několik odkladů, přičemž dle toho posledního by Roadster měl zamířit na montážní linky až poté, co Tesla představí třímotorový Model S Plaid+. S ním ovšem máme počítat až příští rok, což Roadster dále odsouvá.

Fanoušci elektromobility by nicméně nemuseli truchlit, neboť na trh míří ještě rychlejší vůz, než je ten kalifornský. Řeč je o chorvatském Rimacu C_Two, který byl odhalen o pár měsíců později než Roadster druhé generace. Přesto je evidentní, že za zákazníky dorazí dříve, byť také v případě této značky tu máme odklad. Původně totiž Rimac počítal s dodávkami již loni, příchod pandemie koronaviru však plány automobilky o rok odsunul. Letos se ale první zákazníci na 100 % dočkají.

Dokládá to ostatně i video zachycující C_Two na jednom z malých chorvatských letišť. Chorvatský hypersport přitom nebude mít problémy s kvalitou, neboť ta je patrná již z vývojového prototypu. Mnohem podstatnější jsou však další nové záběry, jenž mapují akceleraci vozu. I v tomto ohledu totiž Chorvaté hodlají Teslu pokořit, neboť v případě akceleraci na stovku zmiňují čas 1,85 sekundy. Toho pak sice na videu šéf značky Mate Rimac nedosáhne, ovšem i čas 2,39 s je více než působivý.

Je to ovšem další rozlet, co vás skutečně dostane do kolen. Ze stovky na 210 km/h totiž Rimac zvládá zrychlit za 3,64 sekundy, na čtvrtmíli je pak za 8,99 sekundy při rychlosti 248,6 km/h. Chorvaté tak dosáhli cíle Tesly, ovšem v reálu na povrchu, který má k dokonalosti daleko. Navíc je patrné, že šéf automobilky před dosažením čtvrtmíle povolil plynový pedál. Je tedy velmi pravděpodobné, že C_Two by za při plném zapojení 1 914 koní oněch 400 metrů zvládne ještě o něco rychleji.

Bez dodání příslušného kontextu přitom výkon Chorvatů nelze plně docenit, proto musíme do hry přizvat Bugatti Chiron. To disponuje 1 500 koňmi, s nimiž zvládá stovku za 2,4 sekundy, dvoustovku za 6,5 sekundy a maximálku 420 km/h. Podstatný je ale pro nás čas na čtvrtmíli, který činí 9,4 sekundy při rychlosti 254 km/h. Rimac tedy vítězí prakticky ve všech ohledech s výjimkou maximálního tempa. Nesmíme však zapomínat na to, že jde teprve o prototyp, Chiron už se léta prodává.

Jak se tedy zdá, letos se svět dočká nového krále, který nedorazí z Fremontu, neboť na nový Roadster nejspíše budeme čekat spíše až do roku 2023. Na druhou stranu však nepůjde o limitovanou edici 150 kusů jako v případě Rimacu, nýbrž o sériový model. Základní provedení by přitom mělo být k dispozici od 200 tisíc dolarů (cca 4,28 milionu Kč), zatímco C_Two vyjde na desetinásobek.

