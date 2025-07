Chorvatský poník pro jeden stanovil hromadu světových rychlostních rekordů, všechny jsou na jedno brdo před 5 hodinami | Petr Prokopec

V přímce je tohle auto rychlé jako čert, to je bez debat. Pokud se ale dosud proslavilo hlavně tím, že na okruhu dostává nakopáno od spalovacího soupeře se zlomkovým výkonem, verze R bude stěží dramaticky lepší. Zvlášť když hmotnost však snížilo hlavně zmenšení už tak nedostačující baterie.

Rimac Nevera se poprvé ukázal světu v srpnu 2021 a už o rok později si bývalý šampion Formule 1 Nico Rosberg převzal jeho první produkční exemplář. Chorvatská automobilka tehdy uvedla, že do světa pošle jen 150 aut a jistě doufala, že celou sérii vyprodá během pár minut. Jenže loni v květnu musel její zakladatel Mate Rimac přiznat, že auto je propadák a zájem o něj zdaleka nepokrývá ani plánovanou výrobu.

Rimac se i proto rozhodl zájem publika opakovaně nakopnout, mj. jeho okruhovými časy. Ty se ale staly jen dalším faux pax, když se ukázalo 1914koňový elektromobil je na Nordschleife o 20 sekund pomalejší než 525koňové spalovací auto za desetinu ceny. Přišly tedy další snahy rozdmýchat oheň pod kotlem zájmu, a tak přišla i nová varianta Nevera R.

Ta bude vyrobena jen ve 40 exemplářích, které jsou ovšem součástí oné 150kusové série. Ani v tomto případě nemáme žádné zprávy tom, že by Chorvaté zaskórovali a vlastně se ani není čemu divit. Se zvýšením výkonu a drobným snížením hmotnosti totiž přišla i vyšší cena. Místo 50 milionů korun za základní verzi totiž automobilka požaduje minimálně 57 milionů Kč.

Za tyto peníze dostáváte 2 017 koní, což je opravdu pořádné stádo. Nicméně spárované je s 2 277 kilogramy, tedy pro změnu s ohromnou hmotností. Je pak sice pravdou, že jde o 35 kil méně než u základní verze, jenže za touto dietou stojí především snížení kapacity baterie ze 120 na 108 kWh. To vlastně jen dokresluje marnost elektrického supersportu, neboť pokud výkon zvednete o 100 koní, je potřeba jim také dát napít. Rimac ale napajedlo zmenšil, přičemž nedávno jsme mohli vidět [[0000056209 jak moc je už oněch 120 kWh málo na byť jen pohodové ježdění.

Nevera R tak vlastně více než základní provedení dostává pojmu „one-trick pony“, tedy poník schopný jediného triku - ohromující akcelerace. To Chorvaté aktuálně jen potvrdili novými rekordy, které výkonnější provedení získalo. Celkově jich je 24, přičemž tím asi nejdůležitějším je sprint na 400 km/h a následné zastavení na nulu. Tuto disciplínu totiž elektromobil zvládá za 25,79 sekundy, čímž o 2,04 sekundy poráží dosavadního rekordmana, a sice Koenigsegg Jesko Absolut. Stovky pak „eRko“ dosahuje už za 1,72 sekundy.

Všechny rekordy zde vypisovat nebudeme, zvláště proto, že jsou všechny na jedno brdo - dosaženo jich totiž bylo v přímém směru. Čas z Nürburgringu ovšem Nevera R zatím nemá a je otázkou, zda ji mít bude - je skoro jisté, že novinka základní verzi překoná, provedené změny jsou ale příliš malé a příliš drahé na to, aby to znovu nebyla jen ostuda vedle aut jako Porsche 911 GT3 RS.

Mimo to by nás zajímala i jakási legitimnost oněch rekordů, neboť dosaženo jich zjevně bylo s upraveným vozem. Standardní Nevera R má totiž maximálku elektronicky omezenou na 350 km/h. Rimac pak sice během premiéry zmiňoval, že během okruhových dnů a akcí pořádaných automobilkou zákazníkům odemkne metu 412 km/h, na které se dostane základ, nicméně „eRko“ nově v rámci oněch rekordů dosáhlo tempa dokonce 431,45 km/h.

Mohou se na totéž těšit zákazníci? To aktuálně nebylo zmíněno, stejně jako případné další modifikace. Mate Rimac pouze uvedl, že „během jediné generace jsme dosáhli výkonnostního skoku, který by dříve zabral dekády“. Budiž, to asi rozporovat nebudeme. Jenže ani tak si nejsme jisti, že novinka bude u zákazníků bodovat, neboť opravdu již nejde o nic jiného než o poníka zvládajícího jediný trik. A navíc velmi, velmi drahého.

Rimac Nevera R spojuje vyšší výkon s nižší hmotností, což mu přineslo víc rychlosti v přímém směru. A co dál? Kvůli zmenšení baterií se pro cokoli jiného hodí ještě míň než levnější základ. Foto: Rimac Automobili

