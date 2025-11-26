Chystaná Škoda Octavia Combi od Dacie byla nachytána při testech, na současném trhu to může být převratné auto
Petr ProkopecZa spekulaci už to nemohou označit ani nevěřící Tomášové, tohle auto prostě existuje a Dacia testuje jeho pokročilé prototypy. Kromě velkého zavazadelníku nabídne také zvýšený podvozek, s cenou se ale bude držet při zemi. Může něco takového v dnešní Evropě prodejně nefungovat?
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Chystaná Škoda Octavia Combi od Dacie byla nachytána při testech, na současném trhu to může být převratné auto
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Za spekulaci už to nemohou označit ani nevěřící Tomášové, tohle auto prostě existuje a Dacia testuje jeho pokročilé prototypy. Kromě velkého zavazadelníku nabídne také zvýšený podvozek, s cenou se ale bude držet při zemi. Může něco takového v dnešní Evropě prodejně nefungovat?
Pokud v současné době zatoužíte po Škodě Octavia, musíte si připravit minimálně 609 900 Kč. Za ně dostáváte liftback osazený 1,5litrovým čtyřválcem, jehož 115 koní přenáší šestistupňový manuál. Potěší sice, že můžete počítat s dvouzónovou klimatizací, tempomatem, parkovacím asistentem vzadu nebo infotainmentem s 10" displejem, ale to je asi tak všechno. Takové auto má pořád 16palcová ocelová kola, chybí i spousta relativně základních věcí jako vyhřívaná sedadla, loketní opěrky, parkovací kamera nebo bezklíčové zamykání a startování. Tyto věci dostanete i litými koly až k výbavě Top Selection, za kterou se připlácí 130 tisíc korun. A pokud se nesmíříte se základním motorem, se 150koňovou jedna-pětkou už jste na 790 tisících.
Za tytéž peníze dnes Dacia prodává... Za takové peníze nic neprodává, i velké SUV Bigster v absolutně vrcholném provedení se 155koňovým hybridem a výbavou Extreme stojí 723 900 Kč. Už za 641 tisíc Kč pak koupíte verzi s mild-hybridním pohonem naladěným na 140 koní, které si kromě benzinu rozumí také s LPG. Druhý nejvyšší stupeň výbavy Journey pak zahrnuje jak lité osmnáctky, tak multimédia s 10palcovým displejem. A protože dvouzónová klimatizace je již součástí nižší úrovně Expression, je Octavia vedle rumunské konkurence najednou drahá, i když vedle sebe stavíme kompaktní liftback a docela velké SUV. Ta skutečná hrozba pro Škodu Octavia se ale teprve blíží.
Dacia totiž chystá novinku zvanou zatím C-Neo, která bude v podstatě Octavií Combi, navíc hned i s rozšířením na verzi Scout. Dostane tedy prakticky „batoh“ na zádi, stejně jako se bude chlubit vyšší světlou výškou. S výše popsaným Bigsterem ji pak budou pojit jak platforma CMF-B LS, tak nabídka motorů. Ta přitom kromě přeplňované jedna-dvojky zahrnuje také zmíněný 1,8litrový čtyřválec doplněný hybridní technikou, která výkon soustavy zvedá na 156 koní a s níž SUV startuje na 672 900 Kč.
Dá se čekat, že sériový model vzešlý z C-Neo bude ještě citelně levnější, v případě základní motorizace a výbavy bychom počítali s částkou pod půl milionu korun. Oproti Octavii Combi tedy ušetříte nemalé peníze, český vůz navíc ve verzi Scout v nabídce chybí. Dacia tak v daném segmentu nebude mít konkurenci, díky nízké ceně navíc její novinka bude oslovovat i klientelu v jiných obchodních třídách. Ostatně už na docela malý Karoq nyní potřebujete rovných 700 000 Kč.
Kolegové z Auto Evolution publikovali přiložené video, na němž je vidět, jak se novinka při testech prohání po silnicích už ve své vlastní karoserii. Ta je sice potažena fólií zakrývající veškeré detaily, ovšem i tak se zdá, že C-Neo bude podobně jako Bigster bodovat rovněž vzhledem. Zjevně se nám tu tedy rýsuje prodejní hit, který by ale nakonec na Škodu mohl mít pozitivní vliv - pokud C-Neo bude bodovat, škodovka bude muset hledat cesty ke zlevnění.
Kolegové navíc naznačují, že rumunská novinka by mohla začít ovlivňovat budoucí nabídku nejen Škody, ale i dalších výrobců. Většina z nich totiž začala nabízet už jen SUV, ke kterým se přesunula stěžejní část zákazníků. Kompaktní hatchbacky a kombíky ale pořád patří mezi nejprodávanější auta. A cokoli se skvělým poměrem užitné hodnoty a ceny bude na současném trhu v Evropě okamžitě hit.
Produkční verze C-Neo bude sdílet techniku a platformu s SUV Bigster. Oproti němu sice nenabídne pohon všech kol, bude ale citelně levnější. Foto: Dacia
Zdroj: Auto Evolution
Bleskovky
- Řidič to při jízdě 150 km/h městem napálil do cihlového domu. Přežil, spolujezdec o 25 metrů dál též, jeho auto ne, řidičák ne, svoboda ne
před 6 hodinami
- Pokud bude nové BMW řady 3 opravdu vypadat takhle, bude to pro fanoušky další těžká rána
včera
- Hackeři konečně našli smysluplné využití nabíjecích stanic elektromobilů, dokážou na nich hrát Doom
24.11.2025
Nejnovější články
- Nové Porsche Cayenne je tak otylé, že se stalo vůbec nejtěžším Porsche historie, překonává i firemní traktory
před 3 hodinami
- Poslední nové BMW s tlačítky v interiéru a displejem menším než Afrika končí, zůstane po něm jen prázdnota
před 5 hodinami
- Řidič to při jízdě 150 km/h městem napálil do cihlového domu. Přežil, spolujezdec o 25 metrů dál též, jeho auto ne, řidičák ne, svoboda ne
před 6 hodinami
- Centrální plánování 2.0 selhává stejně jako to první, bublina baterek pro elektromobily je na pokraji prasknutí
před 7 hodinami
- Chystaná Škoda Octavia Combi od Dacie byla nachytána při testech, na současném trhu to může být převratné auto
před 8 hodinami
Živá témata na fóru
- VZKAZY 11.26. 16:45 - petr_riha
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 11.26. 15:32 - jerry
- Nejlepsi silnice v Ceske republice ( + SK) 11.26. 15:28 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 11.26. 15:23 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 11.26. 15:21 - HondaMan
- BMW Divize 11.26. 13:25 - Vrooom
- Lampárna (stěžovatelna) 11.25. 20:43 - řidičBOB
- Servisní manuál a další literatura na Corvette C5 11.24. 10:56 - Jenyk