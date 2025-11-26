Chystaná Škoda Octavia Combi od Dacie byla nachytána při testech, na současném trhu to může být převratné auto

Za spekulaci už to nemohou označit ani nevěřící Tomášové, tohle auto prostě existuje a Dacia testuje jeho pokročilé prototypy. Kromě velkého zavazadelníku nabídne také zvýšený podvozek, s cenou se ale bude držet při zemi. Může něco takového v dnešní Evropě prodejně nefungovat?

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Chystaná Škoda Octavia Combi od Dacie byla nachytána při testech, na současném trhu to může být převratné auto

před 7 hodinami | Petr Prokopec

Chystaná Škoda Octavia Combi od Dacie byla nachytána při testech, na současném trhu to může být převratné auto

/

Foto: Dacia

Za spekulaci už to nemohou označit ani nevěřící Tomášové, tohle auto prostě existuje a Dacia testuje jeho pokročilé prototypy. Kromě velkého zavazadelníku nabídne také zvýšený podvozek, s cenou se ale bude držet při zemi. Může něco takového v dnešní Evropě prodejně nefungovat?

Pokud v současné době zatoužíte po Škodě Octavia, musíte si připravit minimálně 609 900 Kč. Za ně dostáváte liftback osazený 1,5litrovým čtyřválcem, jehož 115 koní přenáší šestistupňový manuál. Potěší sice, že můžete počítat s dvouzónovou klimatizací, tempomatem, parkovacím asistentem vzadu nebo infotainmentem s 10" displejem, ale to je asi tak všechno. Takové auto má pořád 16palcová ocelová kola, chybí i spousta relativně základních věcí jako vyhřívaná sedadla, loketní opěrky, parkovací kamera nebo bezklíčové zamykání a startování. Tyto věci dostanete i litými koly až k výbavě Top Selection, za kterou se připlácí 130 tisíc korun. A pokud se nesmíříte se základním motorem, se 150koňovou jedna-pětkou už jste na 790 tisících.

Za tytéž peníze dnes Dacia prodává... Za takové peníze nic neprodává, i velké SUV Bigster v absolutně vrcholném provedení se 155koňovým hybridem a výbavou Extreme stojí 723 900 Kč. Už za 641 tisíc Kč pak koupíte verzi s mild-hybridním pohonem naladěným na 140 koní, které si kromě benzinu rozumí také s LPG. Druhý nejvyšší stupeň výbavy Journey pak zahrnuje jak lité osmnáctky, tak multimédia s 10palcovým displejem. A protože dvouzónová klimatizace je již součástí nižší úrovně Expression, je Octavia vedle rumunské konkurence najednou drahá, i když vedle sebe stavíme kompaktní liftback a docela velké SUV. Ta skutečná hrozba pro Škodu Octavia se ale teprve blíží.

Dacia totiž chystá novinku zvanou zatím C-Neo, která bude v podstatě Octavií Combi, navíc hned i s rozšířením na verzi Scout. Dostane tedy prakticky „batoh“ na zádi, stejně jako se bude chlubit vyšší světlou výškou. S výše popsaným Bigsterem ji pak budou pojit jak platforma CMF-B LS, tak nabídka motorů. Ta přitom kromě přeplňované jedna-dvojky zahrnuje také zmíněný 1,8litrový čtyřválec doplněný hybridní technikou, která výkon soustavy zvedá na 156 koní a s níž SUV startuje na 672 900 Kč.

Dá se čekat, že sériový model vzešlý z C-Neo bude ještě citelně levnější, v případě základní motorizace a výbavy bychom počítali s částkou pod půl milionu korun. Oproti Octavii Combi tedy ušetříte nemalé peníze, český vůz navíc ve verzi Scout v nabídce chybí. Dacia tak v daném segmentu nebude mít konkurenci, díky nízké ceně navíc její novinka bude oslovovat i klientelu v jiných obchodních třídách. Ostatně už na docela malý Karoq nyní potřebujete rovných 700 000 Kč.

Kolegové z Auto Evolution publikovali přiložené video, na němž je vidět, jak se novinka při testech prohání po silnicích už ve své vlastní karoserii. Ta je sice potažena fólií zakrývající veškeré detaily, ovšem i tak se zdá, že C-Neo bude podobně jako Bigster bodovat rovněž vzhledem. Zjevně se nám tu tedy rýsuje prodejní hit, který by ale nakonec na Škodu mohl mít pozitivní vliv - pokud C-Neo bude bodovat, škodovka bude muset hledat cesty ke zlevnění.

Kolegové navíc naznačují, že rumunská novinka by mohla začít ovlivňovat budoucí nabídku nejen Škody, ale i dalších výrobců. Většina z nich totiž začala nabízet už jen SUV, ke kterým se přesunula stěžejní část zákazníků. Kompaktní hatchbacky a kombíky ale pořád patří mezi nejprodávanější auta. A cokoli se skvělým poměrem užitné hodnoty a ceny bude na současném trhu v Evropě okamžitě hit.


Chystaná Škoda Octavia Combi od Dacie byla nachytána při testech, na současném trhu to může být převratné auto - 1 - Dacia Bigster 2024 prvni oficialni sada 11Chystaná Škoda Octavia Combi od Dacie byla nachytána při testech, na současném trhu to může být převratné auto - 2 - Dacia Bigster 2024 prvni oficialni sada 12Chystaná Škoda Octavia Combi od Dacie byla nachytána při testech, na současném trhu to může být převratné auto - 3 - Dacia Bigster 2024 prvni oficialni sada 25
Produkční verze C-Neo bude sdílet techniku a platformu s SUV Bigster. Oproti němu sice nenabídne pohon všech kol, bude ale citelně levnější. Foto: Dacia

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše