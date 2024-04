Chystané nové vrcholné SUV Škody nemá čím zaujmout už teď. Čím ohromí za dva roky, až se začne vyrábět? včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Uvážíme-li, co dnes na tomto poli nabízí konkurence, nemá mladoboleslavská automobilka v rukávu žádné pořádné eso, kterým by mohla trumfovat. Za dva roky situace nebude lepší, je pro Škodu těžké dívat se na věci realisticky?

Současná nabídka Škody čítá pouze jeden elektromobil, SUV Enyaq. Ten byl zejména díky dotacím a jiným formám nestandardní podpory poměrně dobře přijat na trzích jako Německo, Nizozemsko nebo Norsko. Zejména díky nim loni Škoda prodala 81 700 exemplářů tohoto modelu, na odbytištích pokřivených jen okrajově, jako je to naše, jde o totální propadák - za první letošní kvartál škodovka v Česku prodala jen 218 Enyaqů, pouhé jedno procento veškerého svého zdejšího odbytu.

Přesto Škoda z nějakého důvodu předpokládá, že na každé ruce má alespoň pět prstů, které čehokoli se dotknou, to promění ve zlato. A proto značka hodlá pod elektrickým kotlem řádně zatopit a do roku 2026 své bateriové portfolio rozšířit na šest zástupců. Komu chce taková auta prodávat bez dotací, které očividně žijí na vypůjčený čas?

Velmi tedy pochybujeme o tom, že automobilka může být s touto strategií úspěšná. Příčinou je nejen naše skepse k elektromobilitě jako takové, ale i nepříliš oslnivý základ, na kterém chce Škoda tyto vozy stavět. Konkurence se bude také snažit, přesto i sedmimístné SUV, které má dorazit v roce 2026, bude dál používat platformu MEB, která neměla čím zaujmout už v době svého příchodu před pěti lety. A nemá čím zaujmout ani dnes. Čím chce tedy automobilka ohromit za dva roky, kdy se auto začne vyrábět a zbytek branže bude jen dál?

Naši kolegové z Auto Expressu vyštrachali o chystané novince pár dalších informací a naznačují, že použití modulární techniky by mohlo vést ke snížení výrobních nákladů. Sedmimístné SUV interně označované jako Space se pak navíc má natáhnout na pět metrů, přičemž ve srovnání se Škodou Enyaq logicky naroste i jeho rozvor. Značka by tedy mohla přijít s větším bateriovým paketem než u menšího sourozence, což by vedlo k vyššímu dojezdu. Jenže jistotou jsou i vywoké ceny, které mají narůst až k 1,8 milionu korun.

Novinka značky se tedy postaví třeba takové Kie EV9, aktuálně Světovému autu roku 2024. Tento elektromobil již nyní umožňuje dobíjení při výkonu 350 kW, které ovšem Škoda nenabídne ani v době příchodu své chystané novinky. V roce 2026 lze přitom očekávat více rychlejších dobíjecích stanic, ze kterých ovšem majitelé elektrických škodovek příliš profitovat nebudou. To ovšem rázem ubírá další z mála důvodů, proč by lidé mohli do elektrického vlaku naskočit.

A nejde tu jen o dobíjení, ale také o dynamiku. Pro mladoboleslavské je dosavadním vrcholem Enyaq RS s 340 koňmi, který stovku dává za 5,5 sekundy. Na straně Korejců je nicméně EV6 GT, jehož dva elektromotory produkují pomalu dvakrát vyšší výkon, tedy 585 koní. Stovku tak máte na tachometru již za 3,5 sekundy, pokračovat pak můžete až na metu 260 km/h. V případě Škody ale váš rozlet zastaví omezovač na směšných 180 km/h.

Je pochopitelně pravdou, že Enyaq má na kontě vyšší dojezd, přičemž sedmimístné SUV stávajících až 570 km díky většímu paketu i navzdory vyšší hmotnosti pravděpodobně překoná. Nicméně během dvou let se může udát a nutně odehraje mnohé. Škoda tak vlastně vstupuje nejen na tenký, ale i na značně popraskaný led. Tak to ale dopadá vždy, když se rozhodnete upozadit zájem zákazníků a uspokojovat primárně jiná přání. Přesně to škodovka svým důrazem na elektrická auta dělá - téměř nikdo je po ní nežádal a nežádal, přesto je hodlá vnucovat všem.

Sedmimístnému SUV před dvěma lety předcházel koncept Vision 7S. Značka na něm představila nový designový jazyk, kterému lze dát palec nahoru. To je však asi ten jediný klad chystané novinky. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Express

